Чи можна їсти зелені банани

Банани в магазині. Фото: Freepik

Багато хто чув, що зелені банани не можна їсти. Проте чи так це насправді, та кому краще їсти саме зелені фрукти.

Про це повідомив вчений, генетик Олександр Коляда.

Читайте також:

Чому в зелених бананах менше цукру

"Перевірив свій рівень глюкози після сильно стиглого та менш стиглого банана. Різниця очевидна. Більш стиглий банан дає більший спайк глюкози в крові, що менш корисно, якщо ви дбаєте про рівень цукру", — пояснив вчений.

Стиглі банани. Фото: Pexels

Він додає, що в ході дозрівання складні вуглеводи в банані розпадаються на більш прості, які швидше всмоктуються і надходять у кров як глюкоза. Слід очікувати, що так буде і з іншими подібними фруктами.

Інформативне зображення. Фото: instagram Олександр Коляда

Цікавий факт про зелені банани

Якщо зелені банани дозрівають не на "дереві", а вже зірваними, вони стають солодшими і смачнішими. А щоб банани не перезріли, їх краще тримати в холодильнику. Шкірка у них потемніє через перепад температур, але на смак самого плоду це не вплине.

Зелені банани.

До речі банан вважається єдиним гіпоалергенним фруктом.

Раніше ми писали, про ТОП-5 продуктів, які допоможуть подолати стрес.