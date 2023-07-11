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Вчений розповів, які банани краще їсти — стиглі чи зелені

11 липня 2023 05:17
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Чи можна їсти зелені банани
Банани в магазині. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Багато хто чув, що зелені банани не можна їсти. Проте чи так це насправді, та кому краще їсти саме зелені фрукти. 

Про це повідомив вчений, генетик Олександр Коляда

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Чому в зелених бананах менше цукру 

"Перевірив свій рівень глюкози після сильно стиглого та менш стиглого банана. Різниця очевидна. Більш стиглий банан дає більший спайк глюкози в крові, що менш корисно, якщо ви дбаєте про рівень цукру", — пояснив вчений. 

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Стиглі банани. Фото: Pexels

Він додає, що в ході дозрівання складні вуглеводи в банані розпадаються на більш прості, які швидше всмоктуються і надходять у кров як глюкоза. Слід очікувати, що так буде і з іншими подібними фруктами.

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Інформативне зображення. Фото: instagram Олександр Коляда 

Цікавий факт про зелені банани 

Якщо зелені банани дозрівають не на "дереві", а вже зірваними, вони стають солодшими і смачнішими. А щоб банани не перезріли, їх краще тримати в холодильнику. Шкірка у них потемніє через перепад температур, але на смак самого плоду це не вплине. 

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Зелені банани. 

До речі банан вважається єдиним гіпоалергенним фруктом.

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