Чи можна їсти зелені банани

Вчений розповів, які банани краще їсти — стиглі чи зелені
Багато хто чув, що зелені банани не можна їсти. Проте чи так це насправді, та кому краще їсти саме зелені фрукти.
Про це повідомив вчений, генетик Олександр Коляда.
Чому в зелених бананах менше цукру
"Перевірив свій рівень глюкози після сильно стиглого та менш стиглого банана. Різниця очевидна. Більш стиглий банан дає більший спайк глюкози в крові, що менш корисно, якщо ви дбаєте про рівень цукру", — пояснив вчений.
Він додає, що в ході дозрівання складні вуглеводи в банані розпадаються на більш прості, які швидше всмоктуються і надходять у кров як глюкоза. Слід очікувати, що так буде і з іншими подібними фруктами.
Цікавий факт про зелені банани
Якщо зелені банани дозрівають не на "дереві", а вже зірваними, вони стають солодшими і смачнішими. А щоб банани не перезріли, їх краще тримати в холодильнику. Шкірка у них потемніє через перепад температур, але на смак самого плоду це не вплине.
До речі банан вважається єдиним гіпоалергенним фруктом.
Раніше ми писали, про ТОП-5 продуктів, які допоможуть подолати стрес.