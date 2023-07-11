Можно ли есть зеленые бананы

Бананы в магазине. Фото: Freepik

Многие слышали, что зеленые бананы нельзя есть. Однако так ли это на самом деле, и кому лучше есть именно зеленые фрукты.

Об этом сообщил ученый, генетик Александр Коляда.

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Почему в зеленых бананах меньше сахара

"Проверил свой уровень глюкозы после сильно спелого и менее спелого банана. Разница очевидна. Более спелый банан дает больший спайк глюкозы в крови, что менее полезно, если вы заботитесь об уровне сахара", — пояснил ученый.

Спелые бананы. Фото: Pexels

Он добавляет, что в ходе созревания сложные углеводы в банане распадаются на более простые, которые быстрее впитываются и поступают в кровь как глюкоза. Следует ожидать, что так будет с другими подобными фруктами.

Информативное изображение. Фото: instagram Александр Коляда

Интересный факт о зеленых бананах

Если зеленые бананы созревают не на дереве, а уже сорванными, они становятся слаще и вкуснее. А чтобы бананы не перезрели, их лучше держать в холодильнике. Кожица у них потемнеет из-за перепада температур, но на вкус самого плода это не повлияет.

Зеленые бананы.

Кстати банан считается единственным гипоаллергенным фруктом.

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