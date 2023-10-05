Смачні конвертики з лаваша з улюбленою начинкою — видео рецепт

Супер ідея для сніданку або перекусу з лаваша
Такі конвертики з лаваша виходять дуже смачними, а завдяки кільком секретам вони не розмокають після обсмажування. Начинку можна вибирати на власний смак, підійде для сніданку, а можна брати з собою, як перекус.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- лаваш;
- бекон;
- сир;
- цибуля;
- огірок чи помідор;
- майонез та кетчуп.
Спосіб приготування
Спочатку беремо круглий лаваш. Посередині не до кінця робимо надріз.
На одну половину викладаємо будь-який соус на ваш смак, це може бути кетчуп, майонез або грецький йогурт.
Нарізаємо цибулю кільцями, можна взяти помідор чи солоний чи свіжий огірок. На половину викладаємо начинку.
Також для начинки можна взяти курку, м'ясо або шинку. Їх викладаємо на четвертину.
На іншу четвертину викладаємо шматочки сиру.
Далі загортаємо лаваш у конвертик.
Завдяки тому, що всі інгредієнти розкладаються частинами, лаваш не розмокатиме.
Далі лаваш викладаємо на сковороду та трохи обсмажуємо до рум'яності. Зовні вийде смачна хрустка скоринка.
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