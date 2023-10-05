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Супер ідея для сніданку або перекусу з лаваша

5 жовтня 2023 07:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні конвертики з лаваша з улюбленою начинкою — видео рецепт
Продукти для приготування лаваша. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі конвертики з лаваша виходять дуже смачними, а завдяки кільком секретам вони не розмокають після обсмажування. Начинку можна вибирати на власний смак, підійде для сніданку, а можна брати з собою, як перекус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • лаваш;
  • бекон;
  • сир;
  • цибуля;
  • огірок чи помідор;
  • майонез та кетчуп.

Спосіб приготування

Спочатку беремо круглий лаваш. Посередині не до кінця робимо надріз.

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Круглий лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На одну половину викладаємо будь-який соус на ваш смак, це може бути кетчуп, майонез або грецький йогурт.

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Соус для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізаємо цибулю кільцями, можна взяти помідор чи солоний чи свіжий огірок. На половину викладаємо начинку.

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Солоний огірок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також для начинки можна взяти курку, м'ясо або шинку. Їх викладаємо на четвертину.

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Начинка для лаваша Фото: YouTube @AlinaFooDee

На іншу четвертину викладаємо шматочки сиру.

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Закручування лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі загортаємо лаваш у конвертик.

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Закручування лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Завдяки тому, що всі інгредієнти розкладаються частинами, лаваш не розмокатиме.

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Лаваш на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі лаваш викладаємо на сковороду та трохи обсмажуємо до рум'яності. Зовні вийде смачна хрустка скоринка.

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Готовий лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт домашніх ролін з грибами з лаваша від української господині.

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