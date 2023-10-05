Смачні конвертики з лаваша з улюбленою начинкою — видео рецепт

Продукти для приготування лаваша. Фото: google

Такі конвертики з лаваша виходять дуже смачними, а завдяки кільком секретам вони не розмокають після обсмажування. Начинку можна вибирати на власний смак, підійде для сніданку, а можна брати з собою, як перекус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

лаваш;

бекон;

сир;

цибуля;

огірок чи помідор;

майонез та кетчуп.

Спосіб приготування

Спочатку беремо круглий лаваш. Посередині не до кінця робимо надріз.

Круглий лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На одну половину викладаємо будь-який соус на ваш смак, це може бути кетчуп, майонез або грецький йогурт.

Соус для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізаємо цибулю кільцями, можна взяти помідор чи солоний чи свіжий огірок. На половину викладаємо начинку.

Солоний огірок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також для начинки можна взяти курку, м'ясо або шинку. Їх викладаємо на четвертину.

Начинка для лаваша Фото: YouTube @AlinaFooDee

На іншу четвертину викладаємо шматочки сиру.

Закручування лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі загортаємо лаваш у конвертик.

Закручування лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Завдяки тому, що всі інгредієнти розкладаються частинами, лаваш не розмокатиме.

Лаваш на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі лаваш викладаємо на сковороду та трохи обсмажуємо до рум'яності. Зовні вийде смачна хрустка скоринка.

Готовий лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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