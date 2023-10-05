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Супер идея для завтрака или перекуса из лаваша

5 октября 2023 07:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные конвертики из лаваша с любимой начинкой — видео рецепт
Продукты для приготовления лаваша. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие конвертики из лаваша получаются очень вкусными, а благодаря нескольким секретам, они не размокают после обжаривания. Начинку можно выбирать по собственному вкусу, подойдет для завтрака, а можно брать с собой, как перекус. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • лаваш;
  • бекон;
  • сыр;
  • лук;
  • огурец или помидор;
  • майонез и кетчуп.

Способ приготовления 

Для начала берем круглый лаваш. По середине не до конца делаем надрез. 

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Круглый лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На одну половину выкладываем любой соус по вашему вкусу, это может быть кетчуп, майонез или греческий йогурт. 

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Соус для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезаем лук кольцами, можно взять помидор или соленый или свежий огурец. На одну половину выкладываем начинку. 

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Соленый огурец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также для начинки можно взять курице, мясо или ветчину. Их выкладываем на четвертину. 

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Начинка для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На другую четвертину выкладываем кусочки сыра. 

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Закручивание лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее заворачиваем лаваш в конвертик.

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Закручивание лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Благодаря тому, что все ингредиенты раскладываются по частям, лаваш не будет размокать. 

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Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее лаваш выкладываем на сковороду и немного обжариваем до румяности. Снаружи получится хрустящая вкусная корочка. 

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Готовый лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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