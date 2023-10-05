Вкусные конвертики из лаваша с любимой начинкой — видео рецепт

Продукты для приготовления лаваша. Фото: google

Такие конвертики из лаваша получаются очень вкусными, а благодаря нескольким секретам, они не размокают после обжаривания. Начинку можно выбирать по собственному вкусу, подойдет для завтрака, а можно брать с собой, как перекус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лаваш;

бекон;

сыр;

лук;

огурец или помидор;

майонез и кетчуп.

Способ приготовления

Для начала берем круглый лаваш. По середине не до конца делаем надрез.

Круглый лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На одну половину выкладываем любой соус по вашему вкусу, это может быть кетчуп, майонез или греческий йогурт.

Соус для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезаем лук кольцами, можно взять помидор или соленый или свежий огурец. На одну половину выкладываем начинку.

Соленый огурец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также для начинки можно взять курице, мясо или ветчину. Их выкладываем на четвертину.

Начинка для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На другую четвертину выкладываем кусочки сыра.

Закручивание лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее заворачиваем лаваш в конвертик.

Закручивание лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Благодаря тому, что все ингредиенты раскладываются по частям, лаваш не будет размокать.

Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее лаваш выкладываем на сковороду и немного обжариваем до румяности. Снаружи получится хрустящая вкусная корочка.

Готовый лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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