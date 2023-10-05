Вкусные конвертики из лаваша с любимой начинкой — видео рецепт

Супер идея для завтрака или перекуса из лаваша
Такие конвертики из лаваша получаются очень вкусными, а благодаря нескольким секретам, они не размокают после обжаривания. Начинку можно выбирать по собственному вкусу, подойдет для завтрака, а можно брать с собой, как перекус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лаваш;
- бекон;
- сыр;
- лук;
- огурец или помидор;
- майонез и кетчуп.
Способ приготовления
Для начала берем круглый лаваш. По середине не до конца делаем надрез.
На одну половину выкладываем любой соус по вашему вкусу, это может быть кетчуп, майонез или греческий йогурт.
Нарезаем лук кольцами, можно взять помидор или соленый или свежий огурец. На одну половину выкладываем начинку.
Также для начинки можно взять курице, мясо или ветчину. Их выкладываем на четвертину.
На другую четвертину выкладываем кусочки сыра.
Далее заворачиваем лаваш в конвертик.
Благодаря тому, что все ингредиенты раскладываются по частям, лаваш не будет размокать.
Далее лаваш выкладываем на сковороду и немного обжариваем до румяности. Снаружи получится хрустящая вкусная корочка.
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