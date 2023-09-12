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Домашні ролліні з грибами з лаваша від української господині

12 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий та бюджетний ролліні з лаваша — відео рецепт
Ролліні з грибами. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це саме та страва, яку варто приготувати з лаваша. Все максимально просто, але так смачно. Ролліні виходить хрустке, з ніжною, тягучою начинкою! Неможливо втриматись, спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт. 

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Вам знадобиться: 

  • лаваш 2 листи;
  • сир 200 г;
  • гриби 400 г;
  • жовток 1 шт;
  • вершкове масло для змащування; 
  • кунжут для посипання.

Спосіб приготування 

Нам знадобиться один лист лаваша. Його потрібно щільно змастити розтопленим вершковим масло. 

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Лаваш у вершковому маслі. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Вершкове масло можно замінити майонезом, або кетчупом. 

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Твердий сир. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім лаваш потрібно посипати тертим сиром, начинку можна обирати за власним бажанням, але саме сир є обов'язковий інгрідієнтом. 

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Гриби та сир. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі з обох сторін викладаємо відварені гриби. Також за смаком можна додати зелень. 

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Загортання ролліні. Фото: YouTube @lilija-tsvit

З кожного краю загортаємо рулет до середини. Рулетики повинні бути рівномірні по товщині, тому закручувати потрібно однаково з обох сторін. 

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Ролліні та кунжут. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Лаваш перекладаємо у форму застелену пергаментом. Так само робимо ще один рулет, за бажанням можна обрати іншу начинку. 

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Готові ролліні. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Згорнуті рулети змащуємо збовтаним жовтоком. Зверху посипаємо кунжутом. 

Відправляємо ролліні в духовку на 20 хвилин при температурі 220 градусів. 

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