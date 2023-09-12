Простий та бюджетний ролліні з лаваша — відео рецепт

Домашні ролліні з грибами з лаваша від української господині
Це саме та страва, яку варто приготувати з лаваша. Все максимально просто, але так смачно. Ролліні виходить хрустке, з ніжною, тягучою начинкою! Неможливо втриматись, спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- лаваш 2 листи;
- сир 200 г;
- гриби 400 г;
- жовток 1 шт;
- вершкове масло для змащування;
- кунжут для посипання.
Спосіб приготування
Нам знадобиться один лист лаваша. Його потрібно щільно змастити розтопленим вершковим масло.
Вершкове масло можно замінити майонезом, або кетчупом.
Потім лаваш потрібно посипати тертим сиром, начинку можна обирати за власним бажанням, але саме сир є обов'язковий інгрідієнтом.
Далі з обох сторін викладаємо відварені гриби. Також за смаком можна додати зелень.
З кожного краю загортаємо рулет до середини. Рулетики повинні бути рівномірні по товщині, тому закручувати потрібно однаково з обох сторін.
Лаваш перекладаємо у форму застелену пергаментом. Так само робимо ще один рулет, за бажанням можна обрати іншу начинку.
Згорнуті рулети змащуємо збовтаним жовтоком. Зверху посипаємо кунжутом.
Відправляємо ролліні в духовку на 20 хвилин при температурі 220 градусів.
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