Простий та бюджетний ролліні з лаваша — відео рецепт

Ролліні з грибами. Фото: google

Це саме та страва, яку варто приготувати з лаваша. Все максимально просто, але так смачно. Ролліні виходить хрустке, з ніжною, тягучою начинкою! Неможливо втриматись, спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

лаваш 2 листи;

сир 200 г;

гриби 400 г;

жовток 1 шт;

вершкове масло для змащування;

кунжут для посипання.

Спосіб приготування

Нам знадобиться один лист лаваша. Його потрібно щільно змастити розтопленим вершковим масло.

Лаваш у вершковому маслі. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Вершкове масло можно замінити майонезом, або кетчупом.

Твердий сир. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім лаваш потрібно посипати тертим сиром, начинку можна обирати за власним бажанням, але саме сир є обов'язковий інгрідієнтом.

Гриби та сир. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі з обох сторін викладаємо відварені гриби. Також за смаком можна додати зелень.

Загортання ролліні. Фото: YouTube @lilija-tsvit

З кожного краю загортаємо рулет до середини. Рулетики повинні бути рівномірні по товщині, тому закручувати потрібно однаково з обох сторін.

Ролліні та кунжут. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Лаваш перекладаємо у форму застелену пергаментом. Так само робимо ще один рулет, за бажанням можна обрати іншу начинку.

Готові ролліні. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Згорнуті рулети змащуємо збовтаним жовтоком. Зверху посипаємо кунжутом.

Відправляємо ролліні в духовку на 20 хвилин при температурі 220 градусів.

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