Простой и бюджетный роли из лаваша — видео рецепт

Домашние роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки
Это именно то блюдо, которое следует приготовить из лаваша. Всё максимально просто, но так вкусно. Роллини получается хрустящее, с нежной, тягучей начинкой! Невозможно удержаться, попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.
Вам понадобится:
- лаваш 2 листа;
- творог 200 г;
- грибы 400 г;
- желток 1 шт;
- сливочное масло для смазки;
- кунжут для посыпки.
Способ приготовления
Нам понадобится один лист лаваша. Его нужно плотно смазать растопленным сливочным маслом.
Сливочное масло можно заменить майонезом или кетчупом.
Затем лаваш нужно посыпать тертым сыром, начинку можно выбирать по собственному желанию, но именно сыр является обязательным ингредиентом.
Далее с обеих сторон выкладываем грибы. Также по вкусу можно добавить зелень.
С каждого края заворачиваем рулет внутрь. Рулетики должны быть равномерными по толщине, поэтому закручивать нужно одинаково с обеих сторон.
Лаваш перекладываем в форму, застеленную пергаментом. То же самое делаем с еще одним рулетом, по желанию можно выбрать другую начинку.
Свернутые рулеты смазываем взболтанным желтоком. Сверху посыпаем кунжутом.
Отправляем в духовку на 20 минут при температуре 220 градусов.
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