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Домашние роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки

12 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой и бюджетный роли из лаваша — видео рецепт
Роллини с грибами. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это именно то блюдо, которое следует приготовить из лаваша. Всё максимально просто, но так вкусно. Роллини получается хрустящее, с нежной, тягучей начинкой! Невозможно удержаться, попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

  • лаваш 2 листа;
  • творог 200 г;
  • грибы 400 г;
  • желток 1 шт;
  • сливочное масло для смазки;
  • кунжут для посыпки.

Способ приготовления

Нам понадобится один лист лаваша. Его нужно плотно смазать растопленным сливочным маслом.

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Лаваш в сливочном масле. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сливочное масло можно заменить майонезом или кетчупом.

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Твердый сыр. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем лаваш нужно посыпать тертым сыром, начинку можно выбирать по собственному желанию, но именно сыр является обязательным ингредиентом.

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Грибы и сыр. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее с обеих сторон выкладываем грибы. Также по вкусу можно добавить зелень.

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Закручивание роллины. Фото: YouTube @lilija-tsvit

С каждого края заворачиваем рулет внутрь. Рулетики должны быть равномерными по толщине, поэтому закручивать нужно одинаково с обеих сторон.

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Роллини и кунжут. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Лаваш перекладываем в форму, застеленную пергаментом. То же самое делаем с еще одним рулетом, по желанию можно выбрать другую начинку.

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Готовые роллини. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Свернутые рулеты смазываем взболтанным желтоком. Сверху посыпаем кунжутом.

Отправляем в духовку на 20 минут при температуре 220 градусов.

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