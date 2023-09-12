Простой и бюджетный роли из лаваша — видео рецепт

Роллини с грибами. Фото: google

Это именно то блюдо, которое следует приготовить из лаваша. Всё максимально просто, но так вкусно. Роллини получается хрустящее, с нежной, тягучей начинкой! Невозможно удержаться, попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

лаваш 2 листа;

творог 200 г;

грибы 400 г;

желток 1 шт;

сливочное масло для смазки;

кунжут для посыпки.

Способ приготовления

Нам понадобится один лист лаваша. Его нужно плотно смазать растопленным сливочным маслом.

Лаваш в сливочном масле. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сливочное масло можно заменить майонезом или кетчупом.

Твердый сыр. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем лаваш нужно посыпать тертым сыром, начинку можно выбирать по собственному желанию, но именно сыр является обязательным ингредиентом.

Грибы и сыр. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее с обеих сторон выкладываем грибы. Также по вкусу можно добавить зелень.

Закручивание роллины. Фото: YouTube @lilija-tsvit

С каждого края заворачиваем рулет внутрь. Рулетики должны быть равномерными по толщине, поэтому закручивать нужно одинаково с обеих сторон.

Роллини и кунжут. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Лаваш перекладываем в форму, застеленную пергаментом. То же самое делаем с еще одним рулетом, по желанию можно выбрать другую начинку.

Готовые роллини. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Свернутые рулеты смазываем взболтанным желтоком. Сверху посыпаем кунжутом.

Отправляем в духовку на 20 минут при температуре 220 градусов.

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