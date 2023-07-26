Геніальний суп з кабачків — відео рецепт

Смачний літній суп із кабачків: забутий бюджетний скарб
Цей рецепт — забутий скарб, простий і смачний суп із кабачків. Щоб приготувати цей смачний овочевий суп, потрібно лише кілька простих інгредієнтів та 30 хвилин вашого часу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.
"Влітку можу його їсти хоч щодня. Смачний обід або вечеря з найпростіших продуктів. Кабачковий суп настільки смачний, що ви готуватимете його хоча б раз на тиждень. Унікальний смак. Готувати дуже просто, а так смачно. Смачний рецепт із простих продуктів за 30 хвилин", — повідомила авторка рецепту.
Вам знадобиться (рецепт розрахований на 2-2,5 л каструлю):
- кабачки — 1 кг;
- цибуля — 2 шт. невеликого розміру;
- сметана 20% — 1 шт. 200 г;
- вершки 20% — 100 мл;
- вода — 1 л;
- борошно — 1,5 ст.л;
- паприка — 1 ч.л;
- рослинна олія — 15 мл;
- вершкове масло — 15 г;
- сіль, перець за смаком.
Для приготування сухариків:
- батон — 100 г;
- рослинна олія — 20 мл;
- паприка — 0,5 ч. л;
- прованські трави — 0,5 ч. л;
- сіль — 0,5 ч. л;
- часник — 2 зубчики.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю. Відправляємо цибулю обсмажуватись. Краще зробити це відразу в каструлі на рослинному та вершковому маслах.
На великій тертці потрібно натерти кілограм кабачків. У молодих кабачків шкірку та насіння можна не прибирати.
Коли цибуля стала прозорою, додаємо борошно і починаємо заважати. Також додаємо ложку паприки.
Далі додаємо один літр холодної води. Потім води можна додати більше.
Додаємо кабачки і перемішуємо, чекаємо, доки все закипить.
Поки вода закипає, приготуємо сухарики. Нарізаємо хліб, перекладаємо в тарілку, додаємо олію та спеції.
Сухарики потрібно перемішати зі спеціями та перекладаємо у форму для випікання та ставимо в духовку на 10-15 хвилин при 180 градусах.
Коли суп закипів потрібно зняти пінку, що утворилася, і додати сметану, вершки і сіль за смаком. Необхідно все перемішати та почекати кілька хвилин.
Знімаємо суп із вогню. За бажанням з нього можна зробити суп пюре. При подачі додати зелень та сухарики.
Раніше ми писали про ще один рецепт із кабачків. Овочеві котлети з кабачками за цим рецептом виходять ароматними, соковитими та ніжними всередині та з хрусткою скоринкою зверху. У поєднанні зі сметанним соусом просто чудово.