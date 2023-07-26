Геніальний суп з кабачків — відео рецепт

Закарпатський суп із кабачків. Фото: Freepik

Цей рецепт — забутий скарб, простий і смачний суп із кабачків. Щоб приготувати цей смачний овочевий суп, потрібно лише кілька простих інгредієнтів та 30 хвилин вашого часу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.

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"Влітку можу його їсти хоч щодня. Смачний обід або вечеря з найпростіших продуктів. Кабачковий суп настільки смачний, що ви готуватимете його хоча б раз на тиждень. Унікальний смак. Готувати дуже просто, а так смачно. Смачний рецепт із простих продуктів за 30 хвилин", — повідомила авторка рецепту.

Суп із кабачків. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Вам знадобиться (рецепт розрахований на 2-2,5 л каструлю):

кабачки — 1 кг;

цибуля — 2 шт. невеликого розміру;

сметана 20% — 1 шт. 200 г;

вершки 20% — 100 мл;

вода — 1 л;

борошно — 1,5 ст.л;

паприка — 1 ч.л;

рослинна олія — 15 мл;

вершкове масло — 15 г;

сіль, перець за смаком.

Для приготування сухариків:

батон — 100 г;

рослинна олія — 20 мл;

паприка — 0,5 ч. л;

прованські трави — 0,5 ч. л;

сіль — 0,5 ч. л;

часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю. Відправляємо цибулю обсмажуватись. Краще зробити це відразу в каструлі на рослинному та вершковому маслах.

Молодий лук для засмаження. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

На великій тертці потрібно натерти кілограм кабачків. У молодих кабачків шкірку та насіння можна не прибирати.

Цибуля для засмаження. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Коли цибуля стала прозорою, додаємо борошно і починаємо заважати. Також додаємо ложку паприки.

Цибуля та паприка. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далі додаємо один літр холодної води. Потім води можна додати більше.

Вода із засмажкою. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Додаємо кабачки і перемішуємо, чекаємо, доки все закипить.

Кабачки у супі. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Поки вода закипає, приготуємо сухарики. Нарізаємо хліб, перекладаємо в тарілку, додаємо олію та спеції.

Хліб для сухариків Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Сухарики потрібно перемішати зі спеціями та перекладаємо у форму для випікання та ставимо в духовку на 10-15 хвилин при 180 градусах.

Сухарики у формі для запікання. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Коли суп закипів потрібно зняти пінку, що утворилася, і додати сметану, вершки і сіль за смаком. Необхідно все перемішати та почекати кілька хвилин.

Вершки та сметана в супі. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Знімаємо суп із вогню. За бажанням з нього можна зробити суп пюре. При подачі додати зелень та сухарики.

Раніше ми писали про ще один рецепт із кабачків. Овочеві котлети з кабачками за цим рецептом виходять ароматними, соковитими та ніжними всередині та з хрусткою скоринкою зверху. У поєднанні зі сметанним соусом просто чудово.