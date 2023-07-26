Гениальный суп из кабачков — видео рецепт

Вкусный летний суп из кабачков: забытое бюджетное сокровище
Этот рецепт-забытое сокровище, простой и вкусный суп из кабачков. Чтобы приготовить этот вкусный овощной суп, нужно всего несколько простых ингредиентов и 30 минут вашего времени.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.
"Летом могу его есть хоть каждый день. Вкусный обед или ужин из самых простых продуктов. Кабачковый суп настолько вкусен, что вы будете готовить его хотя бы раз в неделю. Уникальный вкус. Готовить очень просто, а так вкусно. Вкусный рецепт из простых продуктов за 30 минут", — сообщила автор рецепта.
Вам понадобится (рецепт рассчитан на 2-2,5 л кастрюлю):
- кабачки —1 кг;
- лук — 2 шт. небольшого размера;
- сметана 20% — 1 шт. 200 г;
- сливки 20% — 100 мл;
- вода — 1 л;
- мука — 1,5 ст.л;
- паприка — 1 ч.л;
- растительное масло — 15 мл;
- сливочное масло — 15 г;
- соль, перец по вкусу.
Для приготовления сухариков:
- батон — 100 г;
- растительное масло — 20 мл;
- паприка — 0,5 ч. л;
- прованские травы — 0,5 ч. л;
- соль — 0,5 ч. л;
- чеснок — 2 зубчика.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук. Отправляем лук обжариваться. Лучше сделать это сразу в кастрюле на растительном и сливочном маслах.
На крупной терке нужно натереть килограмм кабачков. У молодых кабачков кожуру и семена можно не убирать.
Когда лук стал прозрачным, добавляем муку и начинаем мешать. Также добавляем ложку паприки.
Далее прибавляем один литр холодной воды. Затем воды можно добавить больше.
Добавляем кабачки и перемешиваем, ждем, пока все закипит.
Пока вода закипает, приготовим сухарики. Нарезаем хлеб, перекладываем в тарелку, добавляем масло и специи.
Сухарики нужно перемешать со специями и перекладываем в форму для выпечки и ставим в духовку на 10-15 минут при 180 градусах.
Когда суп закипел нужно снять образовавшуюся пенку и добавить сметану, сливки и соль по вкусу. Необходимо все перемешать и подождать несколько минут.
Снимаем суп из огня. По желанию из него можно сделать суп пюре. При подаче добавить зелень и сухарики.
Ранее мы писали про еще один рецепт из кабачков. Овощные котлеты с кабачками по этому рецепту получаются ароматными, сочными и нежными внутри и с хрустящей корочкой сверху. В сочетании со сметанным соусом — просто замечательно.