Гениальный суп из кабачков — видео рецепт

Закарпатский суп из кабачков. Фото: Freepik

Этот рецепт-забытое сокровище, простой и вкусный суп из кабачков. Чтобы приготовить этот вкусный овощной суп, нужно всего несколько простых ингредиентов и 30 минут вашего времени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.

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"Летом могу его есть хоть каждый день. Вкусный обед или ужин из самых простых продуктов. Кабачковый суп настолько вкусен, что вы будете готовить его хотя бы раз в неделю. Уникальный вкус. Готовить очень просто, а так вкусно. Вкусный рецепт из простых продуктов за 30 минут", — сообщила автор рецепта.

Суп из кабачков. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Вам понадобится (рецепт рассчитан на 2-2,5 л кастрюлю):

кабачки —1 кг;

лук — 2 шт. небольшого размера;

сметана 20% — 1 шт. 200 г;

сливки 20% — 100 мл;

вода — 1 л;

мука — 1,5 ст.л;

паприка — 1 ч.л;

растительное масло — 15 мл;

сливочное масло — 15 г;

соль, перец по вкусу.

Для приготовления сухариков:

батон — 100 г;

растительное масло — 20 мл;

паприка — 0,5 ч. л;

прованские травы — 0,5 ч. л;

соль — 0,5 ч. л;

чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук. Отправляем лук обжариваться. Лучше сделать это сразу в кастрюле на растительном и сливочном маслах.

Молодой лук для зажарки. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

На крупной терке нужно натереть килограмм кабачков. У молодых кабачков кожуру и семена можно не убирать.

Лук для зажарки. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Когда лук стал прозрачным, добавляем муку и начинаем мешать. Также добавляем ложку паприки.

Лук и паприка. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далее прибавляем один литр холодной воды. Затем воды можно добавить больше.

Вода с зажаркой. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Добавляем кабачки и перемешиваем, ждем, пока все закипит.

Кабачки в супе. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Пока вода закипает, приготовим сухарики. Нарезаем хлеб, перекладываем в тарелку, добавляем масло и специи.

Хлеб для сухариков. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Сухарики нужно перемешать со специями и перекладываем в форму для выпечки и ставим в духовку на 10-15 минут при 180 градусах.

Сухарики в форме для запекания. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Когда суп закипел нужно снять образовавшуюся пенку и добавить сметану, сливки и соль по вкусу. Необходимо все перемешать и подождать несколько минут.

Сливки и сметана в супе. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Снимаем суп из огня. По желанию из него можно сделать суп пюре. При подаче добавить зелень и сухарики.

Ранее мы писали про еще один рецепт из кабачков. Овощные котлеты с кабачками по этому рецепту получаются ароматными, сочными и нежными внутри и с хрустящей корочкой сверху. В сочетании со сметанным соусом — просто замечательно.