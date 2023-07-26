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Вкусный летний суп из кабачков: забытое бюджетное сокровище

26 июля 2023 20:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Гениальный суп из кабачков — видео рецепт
Закарпатский суп из кабачков. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт-забытое сокровище, простой и вкусный суп из кабачков. Чтобы приготовить этот вкусный овощной суп, нужно всего несколько простых ингредиентов и 30 минут вашего времени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.

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"Летом могу его есть хоть каждый день. Вкусный обед или ужин из самых простых продуктов. Кабачковый суп настолько вкусен, что вы будете готовить его хотя бы раз в неделю. Уникальный вкус. Готовить очень просто, а так вкусно. Вкусный рецепт из простых продуктов за 30 минут", — сообщила автор рецепта. 

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Суп из кабачков. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Вам понадобится (рецепт рассчитан на 2-2,5 л кастрюлю):

  • кабачки —1 кг;
  • лук — 2 шт. небольшого размера;
  • сметана 20% — 1 шт. 200 г;
  • сливки 20% — 100 мл;
  • вода — 1 л;
  • мука — 1,5 ст.л;
  • паприка — 1 ч.л;
  • растительное масло — 15 мл;
  • сливочное масло — 15 г;
  • соль, перец по вкусу.

Для приготовления сухариков:

  • батон — 100 г;
  • растительное масло — 20 мл;
  • паприка — 0,5 ч. л;
  • прованские травы — 0,5 ч. л;
  • соль — 0,5 ч. л;
  • чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук. Отправляем лук обжариваться. Лучше сделать это сразу в кастрюле на растительном и сливочном маслах.

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Молодой лук для зажарки. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

На крупной терке нужно натереть килограмм кабачков. У молодых кабачков кожуру и семена можно не убирать.

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Лук для зажарки. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Когда лук стал прозрачным, добавляем муку и начинаем мешать. Также добавляем ложку паприки.

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Лук и паприка. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далее прибавляем один литр холодной воды. Затем воды можно добавить больше.

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Вода с зажаркой. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Добавляем кабачки и перемешиваем, ждем, пока все закипит.

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Кабачки в супе. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Пока вода закипает, приготовим сухарики. Нарезаем хлеб, перекладываем в тарелку, добавляем масло и специи.

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Хлеб для сухариков. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Сухарики нужно перемешать со специями и перекладываем в форму для выпечки и ставим в духовку на 10-15 минут при 180 градусах.

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Сухарики в форме для запекания. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Когда суп закипел нужно снять образовавшуюся пенку и добавить сметану, сливки и соль по вкусу. Необходимо все перемешать и подождать несколько минут.

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Сливки и сметана в супе. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Снимаем суп из огня. По желанию из него можно сделать суп пюре. При подаче добавить зелень и сухарики.

Ранее мы писали про еще один рецепт из кабачков. Овощные котлеты с кабачками по этому рецепту получаются ароматными, сочными и нежными внутри и с хрустящей корочкой сверху. В сочетании со сметанным соусом — просто замечательно.

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