Знадобиться лаваш і сир — відео рецепт

Трубочки з лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простий і швидкий рецепт на сніданок або перекус зі звичайного лаваша, сиру та кисломолочного сиру. Можна замість сиру додати шинку, помідор та зелену цибулю. Вийде теж дуже смачно. Такі ліниві пиріжки-трубочки можна запекти в духовці або обсмажити на сковороді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир 250 г;

твердий сир 200 г;

яйце 2 шт.;

сіль, чорний мелений перець за смаком;

лаваш 2 шт. (200 г);

зелень за бажанням.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти сир на тертці.

Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно додати кисломолочний сир, яйця, за бажанням додати подрібнену зелень.

Нарізана зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно додати чорний мелений перець. Можна додати сіль до смаку.

Приготування начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі нарізаємо лаваш на прямокутники.

Лаваш для трубочок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно розподілити начинку на лаваші, скрутити трубочки.

Лаваш та начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розігріваємо сковороду, трубочки потрібно обсмажити на сковороді.

Трубочки з лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також ці трубочки можна змастити жовтком і запекти в духовці за температури 180 градусів 10 хвилин до рум'яності.

Трубочки з лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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