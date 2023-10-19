Знадобиться лаваш і сир — відео рецепт

Смачні трубочки з лаваша із сиром для сніданку
Простий і швидкий рецепт на сніданок або перекус зі звичайного лаваша, сиру та кисломолочного сиру. Можна замість сиру додати шинку, помідор та зелену цибулю. Вийде теж дуже смачно. Такі ліниві пиріжки-трубочки можна запекти в духовці або обсмажити на сковороді.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир 250 г;
- твердий сир 200 г;
- яйце 2 шт.;
- сіль, чорний мелений перець за смаком;
- лаваш 2 шт. (200 г);
- зелень за бажанням.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти сир на тертці.
Потім потрібно додати кисломолочний сир, яйця, за бажанням додати подрібнену зелень.
Далі потрібно додати чорний мелений перець. Можна додати сіль до смаку.
Далі нарізаємо лаваш на прямокутники.
Тепер потрібно розподілити начинку на лаваші, скрутити трубочки.
Розігріваємо сковороду, трубочки потрібно обсмажити на сковороді.
Також ці трубочки можна змастити жовтком і запекти в духовці за температури 180 градусів 10 хвилин до рум'яності.
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