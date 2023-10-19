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Смачні трубочки з лаваша із сиром для сніданку

19 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Знадобиться лаваш і сир — відео рецепт
Трубочки з лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий і швидкий рецепт на сніданок або перекус зі звичайного лаваша, сиру та кисломолочного сиру. Можна замість сиру додати шинку, помідор та зелену цибулю. Вийде теж дуже смачно. Такі ліниві пиріжки-трубочки можна запекти в духовці або обсмажити на сковороді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир 250 г;
  • твердий сир 200 г;
  • яйце 2 шт.;
  • сіль, чорний мелений перець за смаком;
  • лаваш 2 шт. (200 г);
  • зелень за бажанням.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти сир на тертці.

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Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно додати кисломолочний сир, яйця, за бажанням додати подрібнену зелень.

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Нарізана зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно додати чорний мелений перець. Можна додати сіль до смаку.

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Приготування начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі нарізаємо лаваш на прямокутники.

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Лаваш для трубочок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно розподілити начинку на лаваші, скрутити трубочки.

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Лаваш та начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розігріваємо сковороду, трубочки потрібно обсмажити на сковороді.

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Трубочки з лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також ці трубочки можна змастити жовтком і запекти в духовці за температури 180 градусів 10 хвилин до рум'яності.

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Трубочки з лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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