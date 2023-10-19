Понадобится лаваш и творог — видео рецепт

Трубочки из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простой и быстрый рецепт на завтрак или перекус из обычного лаваша, сыра и творога. Можно вместо творога добавить ветчину, помидор и зеленый лук. Получится тоже очень вкусно. Такие ленивые пирожки-трубочки можно запечь в духовке или обжарить на сковороде.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог 250 г;

сыр 200 г;

яйцо 2 шт.;

соль, черный молотый перец по вкусу;

лаваш 2 шт. (200 г);

зелень по желанию.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть сыр на терке.

Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно добавить творог, яйца, по желанию добавить измельченную зелень.

Нарезанная зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно добавить черный молотый перец. Можно добавить соль по вкусу.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нарезаем лаваш на прямоугольники.

Лаваш для трубочек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно распределить начинку на лаваше, скрутить трубочки.

Лаваш и начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разогреваем сковороду, трубочки нужно обжарить на сковороде.

Трубочки из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также эти трубочки можно смазать желтком и запечь в духовке при температуре 180 градусов 10 минут до румяности.

Трубочки из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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