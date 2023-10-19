Понадобится лаваш и творог — видео рецепт

Вкусные роллини с сыром для завтрака
Простой и быстрый рецепт на завтрак или перекус из обычного лаваша, сыра и творога. Можно вместо творога добавить ветчину, помидор и зеленый лук. Получится тоже очень вкусно. Такие ленивые пирожки-трубочки можно запечь в духовке или обжарить на сковороде.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог 250 г;
- сыр 200 г;
- яйцо 2 шт.;
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- лаваш 2 шт. (200 г);
- зелень по желанию.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть сыр на терке.
Затем нужно добавить творог, яйца, по желанию добавить измельченную зелень.
Далее нужно добавить черный молотый перец. Можно добавить соль по вкусу.
Далее нарезаем лаваш на прямоугольники.
Теперь нужно распределить начинку на лаваше, скрутить трубочки.
Разогреваем сковороду, трубочки нужно обжарить на сковороде.
Также эти трубочки можно смазать желтком и запечь в духовке при температуре 180 градусов 10 минут до румяности.
Ранее мы писали про рецепт домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.
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