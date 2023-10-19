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Вкусные роллини с сыром для завтрака

19 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Понадобится лаваш и творог — видео рецепт
Трубочки из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой и быстрый рецепт на завтрак или перекус из обычного лаваша, сыра и творога. Можно вместо творога добавить ветчину, помидор и зеленый лук. Получится тоже очень вкусно. Такие ленивые пирожки-трубочки можно запечь в духовке или обжарить на сковороде.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • творог 250 г;
  • сыр 200 г;
  • яйцо 2 шт.;
  • соль, черный молотый перец по вкусу;
  • лаваш 2 шт. (200 г);
  • зелень по желанию. 

Способ приготовления

Сначала нужно натереть сыр на терке. 

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Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно добавить творог, яйца, по желанию добавить измельченную зелень.

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Нарезанная зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно добавить черный молотый перец. Можно добавить соль по вкусу.

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Приготовление начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нарезаем лаваш на прямоугольники.

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Лаваш для трубочек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно распределить начинку на лаваше, скрутить трубочки.

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Лаваш и начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разогреваем сковороду, трубочки нужно обжарить на сковороде.

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Трубочки из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также эти трубочки можно смазать желтком и запечь в духовке при температуре 180 градусов 10 минут до румяности.

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Трубочки из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

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