Як приготувати смачну закуску з яєць — відео рецепт

Рецепт ситної та корисної закуски з яєць
Ця закуска з яєць — ідеальне рішення для будь-якого приводу. Легка у приготуванні, поживна та насичена білком, вона порадує всіх членів вашої родини. Неймовірно смачна та корисна, ця закуска стане улюбленим частуванням на будь-якому сімейному обіді чи святі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- яйця (варені) 6 шт.;
- гриби (печериці) 150 г;
- цибуля 1 шт.;
- сметана 2 ст.л.;
- сіль за смаком;
- перець за смаком;
- зелена цибуля.
Спосіб приготування
Гриби нарізаємо маленькими кубиками, висипаємо на сковорідку та смажимо на середньому вогні.
Нарізаємо цибулю та додаємо до грибів, перемішуємо, підсолюємо, додаємо трішки олії та смажимо до готовності.
Варені яйця розрізаємо навпіл та витягуємо жовтки.
Подрібнюємо їх за допомогою виделки. Додаємо смажені гриби, сметану, сіль, перець та все перемішуємо.
В кожну половинку яйця викладаємо начинку. За бажанням посипаємо зеленою цибулею.
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