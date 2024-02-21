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Рецепт ситної та корисної закуски з яєць

21 лютого 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати смачну закуску з яєць — відео рецепт
Закуска з яєць. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця закуска з яєць — ідеальне рішення для будь-якого приводу. Легка у приготуванні, поживна та насичена білком, вона порадує всіх членів вашої родини. Неймовірно смачна та корисна, ця закуска стане улюбленим частуванням на будь-якому сімейному обіді чи святі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

Вам знадобиться: 

  • яйця (варені) 6 шт.;
  • гриби (печериці) 150 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • сметана 2 ст.л.;
  • сіль за смаком;
  • перець за смаком;
  • зелена цибуля. 

Спосіб приготування 

Гриби нарізаємо маленькими кубиками,  висипаємо на сковорідку та смажимо на середньому вогні.

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Нарізані печериці. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Нарізаємо цибулю та додаємо до грибів, перемішуємо, підсолюємо, додаємо трішки олії та смажимо до готовності.

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Печериці та цибуля. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Варені яйця розрізаємо навпіл та витягуємо жовтки.

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Печериці та яйця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Подрібнюємо їх за допомогою виделки. Додаємо смажені гриби, сметану, сіль, перець та все перемішуємо. 

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Начинка та яйця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

В кожну половинку яйця викладаємо начинку.  За бажанням посипаємо зеленою цибулею. 

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закуска

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