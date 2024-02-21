Як приготувати смачну закуску з яєць — відео рецепт

Закуска з яєць. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ця закуска з яєць — ідеальне рішення для будь-якого приводу. Легка у приготуванні, поживна та насичена білком, вона порадує всіх членів вашої родини. Неймовірно смачна та корисна, ця закуска стане улюбленим частуванням на будь-якому сімейному обіді чи святі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

Вам знадобиться:

яйця (варені) 6 шт.;

гриби (печериці) 150 г;

цибуля 1 шт.;

сметана 2 ст.л.;

сіль за смаком;

перець за смаком;

зелена цибуля.

Спосіб приготування

Гриби нарізаємо маленькими кубиками, висипаємо на сковорідку та смажимо на середньому вогні.

Нарізані печериці. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Нарізаємо цибулю та додаємо до грибів, перемішуємо, підсолюємо, додаємо трішки олії та смажимо до готовності.

Печериці та цибуля. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Варені яйця розрізаємо навпіл та витягуємо жовтки.

Печериці та яйця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Подрібнюємо їх за допомогою виделки. Додаємо смажені гриби, сметану, сіль, перець та все перемішуємо.

Начинка та яйця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

В кожну половинку яйця викладаємо начинку. За бажанням посипаємо зеленою цибулею.

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