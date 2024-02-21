Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт сытной и полезной закуски из яиц arrow

Рецепт сытной и полезной закуски из яиц

21 февраля 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить вкусную закуску из яиц — видео рецепт
Закуска из яиц. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эта закуска из яиц идеальное решение для любого повода. Легкая в приготовлении, питательная и насыщенная белком, она обрадует всех членов вашей семьи. Невероятно вкусная и полезная, эта закуска станет любимым угощением на любом семейном обеде или празднике.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

  • яйца (вареные) 6 шт;
  • грибы (шампиньоны) 150 г;
  • лук 1 шт;
  • сметана 2 ст.л;
  • соль по вкусу;
  • перец по вкусу;
  • зеленый лук.

Способ приготовления

Грибы нарезать на маленькие кубики, высыпать на сковороду и обжарить на среднем огне.

null
Нарезанные шампиньоны. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Нарезаем лук и добавляем в грибы, перемешиваем, подсаливаем, добавляем немного масла и жарим до готовности.

null
Шампиньоны и лук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Вареные яйца разрезаем пополам и вытаскиваем желтки.

null
Шампиньоны и яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Измельчаем их с помощью вилки. Добавляем жареные грибы, сметану, соль, перец и все перемешиваем.

null
Начинки и яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

В каждую половинку яйца выкладываем начинку. По желанию посыпаем зеленым луком.

Раньше мы писали о рецепте вкусной закуски из сельди "для кумы".

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

Еще мы писали, как вкусно засолить красную рыбу дома.

еда
рецепты
грибы
лайфхаки
яйца
шампиньоны
закуска

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

Актуальное по теме