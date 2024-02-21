Как приготовить вкусную закуску из яиц — видео рецепт

Закуска из яиц. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Эта закуска из яиц идеальное решение для любого повода. Легкая в приготовлении, питательная и насыщенная белком, она обрадует всех членов вашей семьи. Невероятно вкусная и полезная, эта закуска станет любимым угощением на любом семейном обеде или празднике.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

яйца (вареные) 6 шт;

грибы (шампиньоны) 150 г;

лук 1 шт;

сметана 2 ст.л;

соль по вкусу;

перец по вкусу;

зеленый лук.

Способ приготовления

Грибы нарезать на маленькие кубики, высыпать на сковороду и обжарить на среднем огне.

Нарезанные шампиньоны. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Нарезаем лук и добавляем в грибы, перемешиваем, подсаливаем, добавляем немного масла и жарим до готовности.

Шампиньоны и лук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Вареные яйца разрезаем пополам и вытаскиваем желтки.

Шампиньоны и яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Измельчаем их с помощью вилки. Добавляем жареные грибы, сметану, соль, перец и все перемешиваем.

Начинки и яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

В каждую половинку яйца выкладываем начинку. По желанию посыпаем зеленым луком.

Раньше мы писали о рецепте вкусной закуски из сельди "для кумы".

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

Еще мы писали, как вкусно засолить красную рыбу дома.