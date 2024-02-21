Как приготовить вкусную закуску из яиц — видео рецепт

Рецепт сытной и полезной закуски из яиц
Эта закуска из яиц идеальное решение для любого повода. Легкая в приготовлении, питательная и насыщенная белком, она обрадует всех членов вашей семьи. Невероятно вкусная и полезная, эта закуска станет любимым угощением на любом семейном обеде или празднике.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- яйца (вареные) 6 шт;
- грибы (шампиньоны) 150 г;
- лук 1 шт;
- сметана 2 ст.л;
- соль по вкусу;
- перец по вкусу;
- зеленый лук.
Способ приготовления
Грибы нарезать на маленькие кубики, высыпать на сковороду и обжарить на среднем огне.
Нарезаем лук и добавляем в грибы, перемешиваем, подсаливаем, добавляем немного масла и жарим до готовности.
Вареные яйца разрезаем пополам и вытаскиваем желтки.
Измельчаем их с помощью вилки. Добавляем жареные грибы, сметану, соль, перец и все перемешиваем.
В каждую половинку яйца выкладываем начинку. По желанию посыпаем зеленым луком.
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