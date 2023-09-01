Діти обожнюють такі сирники — відео рецепт

Сирники в духовці. Фото: Freepik

Спробуйте приготувати сирники в духовці. Це дуже швидко і значно корисніше від смажених. Такий рецепт печених сирників просто знахідка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

сир 1 кг;

цукор 100 г;

ванільний цукор 1 п;

яйця 4 шт;

манка 70 г;

борошно 150 г;

цедра лимона 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно додати до 1 кг сиру цукор та ванільний цукор. Все це потрібно трохи перетерти ложкою, щоб буо менше грудочок.

Сир для сирників. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі до сиру додаємо 4 яйця, 70 грамів манки та ретельно перемішати. Якщо консистенція сиру тверда, можна додати більше яєць або кілька ложок сметани.

Сир з яйцями. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім додаємо трохи цедри лимона, за смаком можна додати сухофрукти або родзинки.

Сир та цедра лимона. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім додаємо трохи борошна, щоб сирники мали пружну консистенцію.

Констистенція сиру. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для цього рецепту дуже зручно використовувати силіконові форми для випікання кексів. Викладаємо сирну масу в форми.

Сир у формах для випікання. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Випікаємо сирники при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин.

Готовий сирник. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сирники готові, можна подвати зі сметаною або за вашим смаком з чим забажаєте.

Готові сирники. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Такі сирники смачні й в гарячому, й в холодному вигляді.

Раніше ми писали про досканалий рецепт українськьких ідеальних сирників. Сирники — це одна з тих страв, які готують найчастіше. І напевне, у кожного є свій рецепт. Пропонуємо спробувати цей рецепт, за яким сирники виходять неймовірно ніжними.