Діти обожнюють такі сирники — відео рецепт

Рецепт сирників в духовці, які обожнюють діти
Спробуйте приготувати сирники в духовці. Це дуже швидко і значно корисніше від смажених. Такий рецепт печених сирників просто знахідка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- сир 1 кг;
- цукор 100 г;
- ванільний цукор 1 п;
- яйця 4 шт;
- манка 70 г;
- борошно 150 г;
- цедра лимона 0,5 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно додати до 1 кг сиру цукор та ванільний цукор. Все це потрібно трохи перетерти ложкою, щоб буо менше грудочок.
Далі до сиру додаємо 4 яйця, 70 грамів манки та ретельно перемішати. Якщо консистенція сиру тверда, можна додати більше яєць або кілька ложок сметани.
Потім додаємо трохи цедри лимона, за смаком можна додати сухофрукти або родзинки.
Потім додаємо трохи борошна, щоб сирники мали пружну консистенцію.
Для цього рецепту дуже зручно використовувати силіконові форми для випікання кексів. Викладаємо сирну масу в форми.
Випікаємо сирники при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин.
Сирники готові, можна подвати зі сметаною або за вашим смаком з чим забажаєте.
Такі сирники смачні й в гарячому, й в холодному вигляді.
Раніше ми писали про досканалий рецепт українськьких ідеальних сирників. Сирники — це одна з тих страв, які готують найчастіше. І напевне, у кожного є свій рецепт. Пропонуємо спробувати цей рецепт, за яким сирники виходять неймовірно ніжними.