Дети обожают такие сырники — видео рецепт

Рецепт сырников в духовке, которые любят дети
Попробуйте приготовить сырники в духовке. Это очень быстро и значительно полезнее жареных. Такой рецепт печеных сырников просто находка.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.
Вам понадобится:
- творог 1 кг;
- сахар 100 г;
- ванильный сахар 1 п;
- яйца 4 шт;
- манка 70 г;
- мука 150 г;
- цедра лимона 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Сначала нужно добавить до 1 кг творога и ванильный сахар. Все это нужно немного перетереть ложкой, чтобы было меньше комочков.
Далее в творог добавляем 4 яйца, 70 граммов манки и тщательно перемешиваем. Если консистенция творога твердая, можно добавить больше яиц или несколько ложек сметаны.
Затем добавляем немного цедры лимона, по вкусу можно добавить сухофрукты или изюм.
Затем добавляем немного муки, чтобы сырники имели упругую консистенцию.
Для этого рецепта очень удобно использовать силиконовые формы для выпечки кексов. Выкладываем творожную массу в формы.
Выпекаем сырники при температуре 170 градусов примерно 40 минут.
Сырники готовы, можно подать со сметаной или по вашему вкусу с чем пожелаете.
Такие сырники вкусные и в горячем, и холодном виде.
Раньше мы писали о совершенном рецепте украинских идеальных сырников. Сырники – это одно из тех блюд, которые готовят чаще всего. И, наверное, у каждого есть свой рецепт. Предлагаем попробовать этот рецепт, по которому сырники получаются невероятно нежными.