Дети обожают такие сырники — видео рецепт

Сырники в духовке. Фото: Freepik

Попробуйте приготовить сырники в духовке. Это очень быстро и значительно полезнее жареных. Такой рецепт печеных сырников просто находка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

творог 1 кг;

сахар 100 г;

ванильный сахар 1 п;

яйца 4 шт;

манка 70 г;

мука 150 г;

цедра лимона 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно добавить до 1 кг творога и ванильный сахар. Все это нужно немного перетереть ложкой, чтобы было меньше комочков.

Творог для сырников. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее в творог добавляем 4 яйца, 70 граммов манки и тщательно перемешиваем. Если консистенция творога твердая, можно добавить больше яиц или несколько ложек сметаны.

Творог с яйцами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавляем немного цедры лимона, по вкусу можно добавить сухофрукты или изюм.

Творог и цедра лимона. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавляем немного муки, чтобы сырники имели упругую консистенцию.

Констистенция творога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для этого рецепта очень удобно использовать силиконовые формы для выпечки кексов. Выкладываем творожную массу в формы.

Творог в формах для выпечки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выпекаем сырники при температуре 170 градусов примерно 40 минут.

Готовый сырник. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сырники готовы, можно подать со сметаной или по вашему вкусу с чем пожелаете.

Готовые сырники. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Такие сырники вкусные и в горячем, и холодном виде.

Раньше мы писали о совершенном рецепте украинских идеальных сырников. Сырники – это одно из тех блюд, которые готовят чаще всего. И, наверное, у каждого есть свой рецепт. Предлагаем попробовать этот рецепт, по которому сырники получаются невероятно нежными.