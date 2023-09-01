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Рецепт сырников в духовке, которые любят дети

1 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Дети обожают такие сырники — видео рецепт
Сырники в духовке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Попробуйте приготовить сырники в духовке. Это очень быстро и значительно полезнее жареных. Такой рецепт печеных сырников просто находка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

  • творог 1 кг;
  • сахар 100 г;
  • ванильный сахар 1 п;
  • яйца 4 шт;
  • манка 70 г;
  • мука 150 г;
  • цедра лимона 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно добавить до 1 кг творога и ванильный сахар. Все это нужно немного перетереть ложкой, чтобы было меньше комочков.

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Творог для сырников. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее в творог добавляем 4 яйца, 70 граммов манки и тщательно перемешиваем. Если консистенция творога твердая, можно добавить больше яиц или несколько ложек сметаны.

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Творог с яйцами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавляем немного цедры лимона, по вкусу можно добавить сухофрукты или изюм.

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Творог и цедра лимона. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавляем немного муки, чтобы сырники имели упругую консистенцию.

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Констистенция творога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для этого рецепта очень удобно использовать силиконовые формы для выпечки кексов. Выкладываем творожную массу в формы.

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Творог в формах для выпечки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выпекаем сырники при температуре 170 градусов примерно 40 минут.

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Готовый сырник. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сырники готовы, можно подать со сметаной или по вашему вкусу с чем пожелаете.

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Готовые сырники. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Такие сырники вкусные и в горячем, и холодном виде.

Раньше мы писали о совершенном рецепте украинских идеальных сырников. Сырники – это одно из тех блюд, которые готовят чаще всего. И, наверное, у каждого есть свой рецепт. Предлагаем попробовать этот рецепт, по которому сырники получаются невероятно нежными.

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