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Смачні сирники за класичним рецептом від шеф-кухаря Клопотенко

30 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт сирників без зайвого клопоту — відео рецепт
Сирники за класичним рецептом. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Всі хоч один раз в житті готували сирники, але завжди задаються питанням, як їх зробити ідеальними. Цей рецепт класичних сирників допоможе приготувати цю просту страву ще швидше і отримати неперевершений смак. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 400 г сир;
  • 1 шт. яйце;
  • 3 ст. л. борошно (и додатково для паніровки);
  • 3 ст. л. цукор
  • 3-4 ст. л. соняшникова олія для смаження;
  • 1 дрібка солі;
  • 10 г ванільний цукор. 

Спосіб приготування 

Важливо обрати правильний сир для сирників, текстура повинна бути без зайвої вологи. Зернистий сир також не підійде, тому що з нього буде важко формувати сирники. Констистенція повинна бути пружна. 

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Сир в тарілці. Фото: YouTube @klopotenko

Сир потрібно розім'яти виделкою, додати ванільний цукор, дрібку звичайного цукру, дрібку солі, 3 столові ложки борошна та 1 яйце. 

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Приготування сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Формуємо сирники, при цьому можна використовувати трохи борошна.  

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Пригтування сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Пательню потрібно дуже гарно розігріти, паніруємо сирники в борошні, викладаємо на пательню та смажимо протягом однієї хвилини з однієї сторони, та кілька хвилин з іншої. 

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Формування сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Якщо ви помітили, що ваші сирники почали пригоряти, їх можна зняти з вогню та поставити в духовку. 

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Смаження сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Подаємо сирники зі сметаною або джемом. 

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Готові сирники. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про новий рецепт сирників, на сніданок, в офіс або в школу. Дуже смачний рецепт сирників, готується просто та без зайвого клопоту. Обов'язково спробуйте приготувати саме так. 

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