Ідеальний рецепт сирників без зайвого клопоту — відео рецепт

Смачні сирники за класичним рецептом від шеф-кухаря Клопотенко
Всі хоч один раз в житті готували сирники, але завжди задаються питанням, як їх зробити ідеальними. Цей рецепт класичних сирників допоможе приготувати цю просту страву ще швидше і отримати неперевершений смак.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 400 г сир;
- 1 шт. яйце;
- 3 ст. л. борошно (и додатково для паніровки);
- 3 ст. л. цукор
- 3-4 ст. л. соняшникова олія для смаження;
- 1 дрібка солі;
- 10 г ванільний цукор.
Спосіб приготування
Важливо обрати правильний сир для сирників, текстура повинна бути без зайвої вологи. Зернистий сир також не підійде, тому що з нього буде важко формувати сирники. Констистенція повинна бути пружна.
Сир потрібно розім'яти виделкою, додати ванільний цукор, дрібку звичайного цукру, дрібку солі, 3 столові ложки борошна та 1 яйце.
Формуємо сирники, при цьому можна використовувати трохи борошна.
Пательню потрібно дуже гарно розігріти, паніруємо сирники в борошні, викладаємо на пательню та смажимо протягом однієї хвилини з однієї сторони, та кілька хвилин з іншої.
Якщо ви помітили, що ваші сирники почали пригоряти, їх можна зняти з вогню та поставити в духовку.
Подаємо сирники зі сметаною або джемом.
Раніше ми писали про новий рецепт сирників, на сніданок, в офіс або в школу. Дуже смачний рецепт сирників, готується просто та без зайвого клопоту. Обов'язково спробуйте приготувати саме так.