Ідеальний рецепт сирників без зайвого клопоту — відео рецепт

Сирники за класичним рецептом. Фото: YouTube @klopotenko

Всі хоч один раз в житті готували сирники, але завжди задаються питанням, як їх зробити ідеальними. Цей рецепт класичних сирників допоможе приготувати цю просту страву ще швидше і отримати неперевершений смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

400 г сир;

1 шт. яйце;

3 ст. л. борошно (и додатково для паніровки);

3 ст. л. цукор

3-4 ст. л. соняшникова олія для смаження;

1 дрібка солі;

10 г ванільний цукор.

Спосіб приготування

Важливо обрати правильний сир для сирників, текстура повинна бути без зайвої вологи. Зернистий сир також не підійде, тому що з нього буде важко формувати сирники. Констистенція повинна бути пружна.

Сир в тарілці. Фото: YouTube @klopotenko

Сир потрібно розім'яти виделкою, додати ванільний цукор, дрібку звичайного цукру, дрібку солі, 3 столові ложки борошна та 1 яйце.

Приготування сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Формуємо сирники, при цьому можна використовувати трохи борошна.

Пригтування сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Пательню потрібно дуже гарно розігріти, паніруємо сирники в борошні, викладаємо на пательню та смажимо протягом однієї хвилини з однієї сторони, та кілька хвилин з іншої.

Формування сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Якщо ви помітили, що ваші сирники почали пригоряти, їх можна зняти з вогню та поставити в духовку.

Смаження сирників. Фото: YouTube @klopotenko

Подаємо сирники зі сметаною або джемом.

Готові сирники. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про новий рецепт сирників, на сніданок, в офіс або в школу. Дуже смачний рецепт сирників, готується просто та без зайвого клопоту. Обов'язково спробуйте приготувати саме так.