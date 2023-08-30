Идеальный рецепт сырников без лишних хлопот — видео рецепт

Сырники по классическому рецепту. Фото: YouTube @klopotenko

Все хоть раз в жизни готовили сырники, но всегда задаются вопросом, как их сделать идеальными. Этот рецепт классических сырников поможет приготовить это простое блюдо еще быстрее и добиться непревзойденного вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

400 г творог;

1 шт. яйцо;

3 ст. л. мука (и дополнительно для панировки);

3 ст. л. сахар

3-4 ст. л. подсолнечное масло для жарки;

1 щепотка соли;

10 г ванильный сахар.

Способ приготовления

Важно выбрать правильный творог для сырников, текстура должна быть без лишней влаги. Зернистый сыр тоже не подойдет, потому что из него будет трудно формировать сырники. Констистенция должна быть упругой.

Творог в тарелке. Фото: YouTube @klopotenko

Творог нужно размять вилкой, добавить ванильный сахар, щепотку обыкновенного сахара, щепотку соли, 3 столовые ложки муки и 1 яйцо.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Формируем сырники, при этом можно использовать немного муки.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Сковороду нужно очень хорошо разогреть, панируем сырники в муке, выкладываем на сковороду и жарим в течение одной минуты с одной стороны и несколько минут с другой.

Формирование сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Если вы заметили, что ваши сырники начали пригорать, их можно снять с огня и поставить в духовку.

Жарение сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Подаем сырники со сметаной или джемом.

Готовые сырники. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о новом рецепте сырников, на завтрак, в офис или в школу. Очень вкусный рецепт сырников, готовится просто и без лишних хлопот. Обязательно попытайтесь приготовить именно так.