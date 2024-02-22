Як приготувати ролліні вдома — відео рецепт

Рецепт ролліні — швидка вечеря з тіста філо
Хочете урізноманітнити свою вечерю швидкою, але смачною стравою? Цей рецепт ролліні з тіста філо ідеально підходить для цього. З його допомогою ви можете створити легку, але насичену страву всього за кілька хвилин. Поєднання тонкого шару тіста філо з різними начинками дозволить вам насолодитися неповторним смаком
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- тісто філо 6 листів;
- фарш (будь-який) 400 г;
- цибуля 1 шт.;
- вершкове масло 70 г;
- жовток;
- молоко.
Спосіб приготування
До фаршу додаємо цибулю, перець, сіль та все перемішуємо.
Викладаємо тісто та змащуємо розтопленим вершковим маслом, викладаємо м'ясну начинку.
Скручуємо тісто з кожної сторони до середини в рулетики.
До жовтка додаємо трішки молока, перемішуємо та змащуємо наші ролліні.
Посипаємо кунжутом та ставимо в розігріту духовку до 180 °C на 25 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт рулету з фаршем із лаваша.
Ще ми писали про рецепт домашніх ролліні із грибами з лаваша від української господині.
І рецепт смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.
Читайте Новини.LIVE!