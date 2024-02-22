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Рецепт ролліні — швидка вечеря з тіста філо

22 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати ролліні вдома — відео рецепт
Ролліні з фаршем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Хочете урізноманітнити свою вечерю швидкою, але смачною стравою? Цей рецепт ролліні з тіста філо ідеально підходить для цього. З його допомогою ви можете створити легку, але насичену страву всього за кілька хвилин. Поєднання тонкого шару тіста філо з різними начинками дозволить вам насолодитися неповторним смаком

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

Вам знадобиться: 

  • тісто філо 6 листів;
  • фарш (будь-який)  400 г;
  • цибуля  1 шт.;
  • вершкове масло 70 г;
  • жовток;
  • молоко. 

Спосіб приготування 

До фаршу додаємо цибулю,  перець,  сіль та все перемішуємо. 

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Фарш та цибуля. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо тісто та змащуємо розтопленим вершковим маслом,  викладаємо м'ясну начинку.

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Фарш та тісто. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Скручуємо тісто з кожної сторони до середини в рулетики. 

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Тісто та фарш. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

До жовтка додаємо трішки молока, перемішуємо та змащуємо наші ролліні.

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Ролліні з фаршем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Посипаємо кунжутом та ставимо в розігріту духовку до 180 °C на 25 хвилин.

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Готові ролліні. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про рецепт рулету з фаршем із лаваша.

Ще ми писали про рецепт домашніх ролліні із грибами з лаваша від української господині.

І рецепт смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти. 

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м'ясний фарш
ролліні
лаваш

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