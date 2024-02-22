Як приготувати ролліні вдома — відео рецепт

Ролліні з фаршем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Хочете урізноманітнити свою вечерю швидкою, але смачною стравою? Цей рецепт ролліні з тіста філо ідеально підходить для цього. З його допомогою ви можете створити легку, але насичену страву всього за кілька хвилин. Поєднання тонкого шару тіста філо з різними начинками дозволить вам насолодитися неповторним смаком

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

Вам знадобиться:

тісто філо 6 листів;

фарш (будь-який) 400 г;

цибуля 1 шт.;

вершкове масло 70 г;

жовток;

молоко.

Спосіб приготування

До фаршу додаємо цибулю, перець, сіль та все перемішуємо.

Фарш та цибуля. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо тісто та змащуємо розтопленим вершковим маслом, викладаємо м'ясну начинку.

Фарш та тісто. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Скручуємо тісто з кожної сторони до середини в рулетики.

Тісто та фарш. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

До жовтка додаємо трішки молока, перемішуємо та змащуємо наші ролліні.

Ролліні з фаршем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Посипаємо кунжутом та ставимо в розігріту духовку до 180 °C на 25 хвилин.

Готові ролліні. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про рецепт рулету з фаршем із лаваша.

Ще ми писали про рецепт домашніх ролліні із грибами з лаваша від української господині.

І рецепт смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.