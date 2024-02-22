Как приготовить роллины дома - видео рецепт

Роллини с фаршем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Хотите разнообразить свой ужин быстрым, но вкусным блюдом? Этот рецепт роллини из теста фило идеально подходит для этого. С его помощью вы можете создать легкое, но сытное блюдо всего за несколько минут. Сочетание тонкого слоя теста фило с разными начинками позволит вам насладиться неповторимым вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

тесто фило 6 листов;

фарш (любой) 400 г;

лук 1 шт.;

сливочное масло 70 г;

желток;

молоко.

Способ приготовления

В фарш добавляем лук, перец, соль и все перемешиваем.

Фарш и лук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выкладываем тесто и смазываем растопленным сливочным маслом, выкладываем мясную начинку.

Фарш и тесто. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Скручиваем тесто с каждой стороны до середины в рулетик.

Тесто и фарш. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

К желтку добавляем немного молока, перемешиваем и смазываем наши роллини.

Роллини с фаршем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Посыпаем кунжутом и ставим в разогретую духовку до 180 °C на 25 минут.

Готовые роллини. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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