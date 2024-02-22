Как приготовить роллины дома - видео рецепт

Рецепт роллини — быстрый ужин из теста фило
Хотите разнообразить свой ужин быстрым, но вкусным блюдом? Этот рецепт роллини из теста фило идеально подходит для этого. С его помощью вы можете создать легкое, но сытное блюдо всего за несколько минут. Сочетание тонкого слоя теста фило с разными начинками позволит вам насладиться неповторимым вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- тесто фило 6 листов;
- фарш (любой) 400 г;
- лук 1 шт.;
- сливочное масло 70 г;
- желток;
- молоко.
Способ приготовления
В фарш добавляем лук, перец, соль и все перемешиваем.
Выкладываем тесто и смазываем растопленным сливочным маслом, выкладываем мясную начинку.
Скручиваем тесто с каждой стороны до середины в рулетик.
К желтку добавляем немного молока, перемешиваем и смазываем наши роллини.
Посыпаем кунжутом и ставим в разогретую духовку до 180 °C на 25 минут.
Раньше мы писали о рецепте рулета с фаршем из лаваша.
Еще мы писали о рецепте домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.
И рецепт вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.
Читайте Новини.LIVE!