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Рецепт роллини — быстрый ужин из теста фило

22 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить роллины дома - видео рецепт
Роллини с фаршем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Хотите разнообразить свой ужин быстрым, но вкусным блюдом? Этот рецепт роллини из теста фило идеально подходит для этого. С его помощью вы можете создать легкое, но сытное блюдо всего за несколько минут. Сочетание тонкого слоя теста фило с разными начинками позволит вам насладиться неповторимым вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

  • тесто фило 6 листов;
  • фарш (любой) 400 г;
  • лук 1 шт.;
  • сливочное масло 70 г;
  • желток;
  • молоко.

Способ приготовления

В фарш добавляем лук, перец, соль и все перемешиваем.

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Фарш и лук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выкладываем тесто и смазываем растопленным сливочным маслом, выкладываем мясную начинку.

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Фарш и тесто. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Скручиваем тесто с каждой стороны до середины в рулетик.

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Тесто и фарш. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

К желтку добавляем немного молока, перемешиваем и смазываем наши роллини.

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Роллини с фаршем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Посыпаем кунжутом и ставим в разогретую духовку до 180 °C на 25 минут.

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Готовые роллини. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раньше мы писали о рецепте рулета с фаршем из лаваша.

Еще мы писали о рецепте домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

И рецепт вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

еда
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лайфхаки
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роллини
лаваш

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