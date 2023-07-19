Аджика без термічної обробки — відео рецепт

Рецепт простої літньої аджики від українського шеф-кухаря
Цей рецепт аджики готується без теплової обробки. У вас вийде найсмачніший соус до м'яса на мангалі, плову або інших страв.
Про це повідомив шеф-кухар Анатолій Добровольський.
Вам знадобиться:
- помідор стиглий — 250-300 г;
- перець чилі стручковий — 2 великих шт.;
- сіль — 1 ст. ложка;
- цукор — 0,5 ст. ложки;
- часник — 10-12 зубків;
- оцет винний чи столовий — 1 ст. ложка;
- перець солодкий болгарський — 0,5 шт.
Спосіб приготування
Потрібно пропустити помідор через м'ясорубку або велику тертку. Подрібнювати помідор за допомогою терки дуже зручно, оскільки вся шкірка помідора залишається в руці.
Далі необхідно видавити часник.
Наступне, що потрібно зробити, — нарізати солодкий перець дуже дрібним кубиком. Перець рубається ножем, щоб зберегти в ньому всі соки.
Те саме необхідно зробити і з гострим перцем. Попередньо потрібно видалити все насіння з перцю.
Далі змішуємо всі інгредієнти, додаємо оцет, цукор та сіль.
Через сито відокремити зайву рідину. Подавати до м'яса та страв, приготованих на багатті.
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