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Рецепт простої літньої аджики від українського шеф-кухаря

19 липня 2023 12:58
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Аджика без термічної обробки — відео рецепт
Аджика з помідорів. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт аджики готується без теплової обробки. У вас вийде найсмачніший соус до м'яса на мангалі, плову або інших страв.

Про це повідомив шеф-кухар Анатолій Добровольський.

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Вам знадобиться:

  • помідор стиглий — 250-300 г;
  • перець чилі стручковий — 2 великих шт.;
  • сіль — 1 ст. ложка;
  • цукор — 0,5 ст. ложки;
  • часник — 10-12 зубків;
  • оцет винний чи столовий — 1 ст. ложка;
  • перець солодкий болгарський — 0,5 шт.

Спосіб приготування

Потрібно пропустити помідор через м'ясорубку або велику тертку. Подрібнювати помідор за допомогою терки дуже зручно, оскільки вся шкірка помідора залишається в руці.

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Помідор і тертка. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Далі необхідно видавити часник.

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Помідори та часник. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Наступне, що потрібно зробити, — нарізати солодкий перець дуже дрібним кубиком. Перець рубається ножем, щоб зберегти в ньому всі соки.

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Солодкий перець. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Те саме необхідно зробити і з гострим перцем. Попередньо потрібно видалити все насіння з перцю.

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Інгредієнти для аджики. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Далі змішуємо всі інгредієнти, додаємо оцет, цукор та сіль.

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Готова аджика. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Через сито відокремити зайву рідину. Подавати до м'яса та страв, приготованих на багатті.

Раніше ми писали про найсмачніший і найбюджетніший рецепт кабачків. Цей рецепт має одні плюси, він легко готується, продукти доступні, а виходить дуже смачно.

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