Аджика без термической обработки — видео рецепт

Аджика из помидоров. Фото: Freepik

Этот рецепт аджики готовится без тепловой обработки. У вас получится самый вкусный соус к мясу на мангале, к плову или к другим блюдам.

Об том сообщил шеф-повар Анатолий Добровольский.

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Вам понадобится:

помидор спелый — 250-300 г;

перец чили стручковый — 2 крупных шт;

соль — 1 ст. ложка;

сахар — 0,5 ст. ложки;

чеснок — 10-12 зубков;

уксус винный или столовый — 1 ст. ложка;

перец сладкий болгарский — 0,5 шт.

Способ приготовления

Необходимо пропустить помидор через мясорубку или крупную терку. Измельчать помидор при помощи терки получается очень удобно, поскольку вся кожица помидора остается в руке.

Помидор и терка. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Далее необходимо через чесночницу выдавить чеснок.

Помидоры и чеснок. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Следующее, что нужно сделать, — нарезать сладкий перец очень мелким кубиком. Перец рубится ножом для того, чтобы сохранить в нем все соки.

Сладкий перец. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Тоже самое необходимо сделать и с острым перцем. Предварительно нужно удалить из него все семечки.

Ингредиенты для аджики. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Далее смешиваем все ингредиенты, добавляем уксус, сахар и соль.

Готовая аджика. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Через сито отделить лишнюю жидкость. Подавать к мясу и блюдам, приготовленным на костре.

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