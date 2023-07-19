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Рецепт простой летней аджики от украинского шеф-повара

19 июля 2023 12:58
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Аджика без термической обработки — видео рецепт
Аджика из помидоров. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт аджики готовится без тепловой обработки. У вас получится самый вкусный соус к мясу на мангале, к плову или к другим блюдам. 

Об том сообщил шеф-повар Анатолий Добровольский.

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Вам понадобится: 

  • помидор спелый — 250-300 г;
  • перец чили стручковый — 2 крупных шт;
  • соль — 1 ст. ложка;
  • сахар — 0,5 ст. ложки;
  • чеснок — 10-12 зубков;
  • уксус винный или столовый — 1 ст. ложка;
  • перец сладкий болгарский — 0,5  шт.

Способ приготовления

Необходимо пропустить помидор через мясорубку или крупную терку. Измельчать помидор при помощи терки получается очень удобно, поскольку вся кожица помидора остается в руке. 

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Помидор и терка. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Далее необходимо через чесночницу выдавить чеснок. 

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Помидоры и чеснок. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Следующее, что нужно сделать, — нарезать сладкий перец очень мелким кубиком. Перец рубится ножом для того, чтобы сохранить в нем все соки. 

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Сладкий перец. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Тоже самое необходимо сделать и с острым перцем. Предварительно нужно удалить из него все семечки. 

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Ингредиенты для аджики. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Далее смешиваем все ингредиенты, добавляем уксус, сахар и соль. 

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Готовая аджика. Фото: YouTube Dobrovolskiy Chef

Через сито отделить лишнюю жидкость. Подавать к мясу и блюдам, приготовленным на костре.

Ранее мы писали про самый вкусный и бюджетный рецепт кабачков. У этого рецепта одни плюсы, он легко готовится, продукты доступные, а получается очень вкусно.

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