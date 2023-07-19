Аджика без термической обработки — видео рецепт

Рецепт простой летней аджики от украинского шеф-повара
Этот рецепт аджики готовится без тепловой обработки. У вас получится самый вкусный соус к мясу на мангале, к плову или к другим блюдам.
Об том сообщил шеф-повар Анатолий Добровольский.
Вам понадобится:
- помидор спелый — 250-300 г;
- перец чили стручковый — 2 крупных шт;
- соль — 1 ст. ложка;
- сахар — 0,5 ст. ложки;
- чеснок — 10-12 зубков;
- уксус винный или столовый — 1 ст. ложка;
- перец сладкий болгарский — 0,5 шт.
Способ приготовления
Необходимо пропустить помидор через мясорубку или крупную терку. Измельчать помидор при помощи терки получается очень удобно, поскольку вся кожица помидора остается в руке.
Далее необходимо через чесночницу выдавить чеснок.
Следующее, что нужно сделать, — нарезать сладкий перец очень мелким кубиком. Перец рубится ножом для того, чтобы сохранить в нем все соки.
Тоже самое необходимо сделать и с острым перцем. Предварительно нужно удалить из него все семечки.
Далее смешиваем все ингредиенты, добавляем уксус, сахар и соль.
Через сито отделить лишнюю жидкость. Подавать к мясу и блюдам, приготовленным на костре.
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