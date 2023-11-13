М'яке, як пух тісто для смажених пиріжків — відео рецепт

Рецепт пиріжків з капустою з тістом, яке завжди виходить вдале
Дуже смачне та просте у приготуванні дріжджове тісто на воді без яєць та молочних продуктів. Підійде для смажених пиріжків із будь-якою начинкою. Виходить у міру солоним. З таким тістом дуже приємно працювати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться для тесту:
- тепла вода 350 г;
- цукор 1 ст.л. з великою гіркою (можна більше);
- сіль 1 ст.л. без гірки;
- дріжджі сухі швидкодіючі 1 ст.л. без гірки;
- борошно близько 600 г;
- олія 4 ст.л. (50 г).
Для начинки:
- капуста 1 кг;
- морква 1 шт.;
- цибуля 1-2 шт.;
- лавровий лист 1 шт.;
- сіль;
- чорний перець;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
У теплу воду додати дріжджі, трохи цукру та борошна із загальної кількості, перемішати та залишити у теплому місці на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
Якщо маса почала пінитися, то дріжджі активні і можна продовжувати заміс тіста. Додати цукор, сіль, олію і частинами додати борошно, замішуючи м'яке еластичне тісто.
Тісто округлити, покласти в миску, накрити миску харчовою плівкою та поставити в холодильник на 1 годину.
Поки тісто у холодильнику, займемося начинкою. Нашаткувати капусту, цибулю нарізати четвертинками, натерти моркву на тертці.
Обсмажити цибулю до рум'яності на олії, додати моркву і капусту, обсмажити 5-10 хвилин, періодично перемішуючи. Накрити кришкою та тушкувати до готовності.
За 10 хвилин до готовності додати лавровий лист, сіль, чорний мелений перець за смаком. Дати начинці повністю охолонути.
Розділити тісто на 20 кульок. Кожну кульку розкотити в невеликий коржик. Викласти начинку, сформувати пиріжок.
Обсмажити пиріжки, починаючи з тих, які зліпили першими, у великій кількості олії.
Викласти пиріжки на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
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