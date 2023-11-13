М'яке, як пух тісто для смажених пиріжків — відео рецепт

Смажені пиріжки. Фото: Freepik

Дуже смачне та просте у приготуванні дріжджове тісто на воді без яєць та молочних продуктів. Підійде для смажених пиріжків із будь-якою начинкою. Виходить у міру солоним. З таким тістом дуже приємно працювати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться для тесту:

тепла вода 350 г;

цукор 1 ст.л. з великою гіркою (можна більше);

сіль 1 ст.л. без гірки;

дріжджі сухі швидкодіючі 1 ст.л. без гірки;

борошно близько 600 г;

олія 4 ст.л. (50 г).

Для начинки:

капуста 1 кг;

морква 1 шт.;

цибуля 1-2 шт.;

лавровий лист 1 шт.;

сіль;

чорний перець;

рослинна олія.

Спосіб приготування

У теплу воду додати дріжджі, трохи цукру та борошна із загальної кількості, перемішати та залишити у теплому місці на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо маса почала пінитися, то дріжджі активні і можна продовжувати заміс тіста. Додати цукор, сіль, олію і частинами додати борошно, замішуючи м'яке еластичне тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто округлити, покласти в миску, накрити миску харчовою плівкою та поставити в холодильник на 1 годину.

Капуста для начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поки тісто у холодильнику, займемося начинкою. Нашаткувати капусту, цибулю нарізати четвертинками, натерти моркву на тертці.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити цибулю до рум'яності на олії, додати моркву і капусту, обсмажити 5-10 хвилин, періодично перемішуючи. Накрити кришкою та тушкувати до готовності.

Приготування начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За 10 хвилин до готовності додати лавровий лист, сіль, чорний мелений перець за смаком. Дати начинці повністю охолонути.

Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити тісто на 20 кульок. Кожну кульку розкотити в невеликий коржик. Викласти начинку, сформувати пиріжок.

Начинка із капусти. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити пиріжки, починаючи з тих, які зліпили першими, у великій кількості олії.

Пиріжки на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти пиріжки на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

Пиріжок з капустою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про простий рецепт ніжних як пух пиріжків з капустою.

Також ми писали про рецепт домашніх ролліні із грибами з лаваша від української господині.

А ще радимо ознайомитися з рецептом смачного хліба на сковороді.