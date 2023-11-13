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Рецепт пиріжків з капустою з тістом, яке завжди виходить вдале

13 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
М'яке, як пух тісто для смажених пиріжків — відео рецепт
Смажені пиріжки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачне та просте у приготуванні дріжджове тісто на воді без яєць та молочних продуктів. Підійде для смажених пиріжків із будь-якою начинкою. Виходить у міру солоним. З таким тістом дуже приємно працювати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться для тесту:

  • тепла вода 350 г;
  • цукор 1 ст.л. з великою гіркою (можна більше);
  • сіль 1 ст.л. без гірки;
  • дріжджі сухі швидкодіючі 1 ст.л. без гірки;
  • борошно близько 600 г;
  • олія 4 ст.л. (50 г).

Для начинки:

  • капуста 1 кг;
  • морква 1 шт.;
  • цибуля 1-2 шт.;
  • лавровий лист 1 шт.;
  • сіль;
  • чорний перець;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування

У теплу воду додати дріжджі, трохи цукру та борошна із загальної кількості, перемішати та залишити у теплому місці на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо маса почала пінитися, то дріжджі активні і можна продовжувати заміс тіста. Додати цукор, сіль, олію і частинами додати борошно, замішуючи м'яке еластичне тісто.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто округлити, покласти в миску, накрити миску харчовою плівкою та поставити в холодильник на 1 годину.

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Капуста для начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поки тісто у холодильнику, займемося начинкою. Нашаткувати капусту, цибулю нарізати четвертинками, натерти моркву на тертці.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити цибулю до рум'яності на олії, додати моркву і капусту, обсмажити 5-10 хвилин, періодично перемішуючи. Накрити кришкою та тушкувати до готовності.

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Приготування начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За 10 хвилин до готовності додати лавровий лист, сіль, чорний мелений перець за смаком. Дати начинці повністю охолонути.

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Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити тісто на 20 кульок. Кожну кульку розкотити в невеликий коржик. Викласти начинку, сформувати пиріжок.

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Начинка із капусти. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити пиріжки, починаючи з тих, які зліпили першими, у великій кількості олії.

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Пиріжки на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти пиріжки на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

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Пиріжок з капустою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про простий рецепт ніжних як пух пиріжків з капустою.

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