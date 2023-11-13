Мягкое, как пух тесто для жареных пирожков — видео рецепт

Жареные пирожки. Фото: Freepik

Очень вкусное и простое в приготовлении дрожжевое тесто на воде без яиц и молочных продуктов. Подойдет для жареных пирожков с любой начинкой. Получается в меру соленым. С таким тестом очень приятно работать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится для теста:

вода теплая 350 г;

сахар 1 ст.л. с большой горкой (можно больше);

соль 1 ст.л. без горки;

дрожжи сухие быстродействующие 1 ст.л. без горки;

мука около 600 г;

растительное масло 4 ст.л. (50 г).

Для начинки:

капуста 1 кг;

морковь 1 шт.;

лук 1-2 шт.;

лавровый лист 1 шт.;

соль;

черный перец;

растительное масло.

Способ приготовления

В теплую воду добавить дрожжи, немного сахара и муки из общего количества, перемешать и оставить в теплом месте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если масса начала пениться, то дрожжи активные и можно продолжать замес теста. Добавить сахар, соль, растительное масло и частями добавить муку, замешивая мягкое эластичное тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто округлить, положить в миску, накрыть миску пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.

Капуста для начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пока тесто в холодильнике, займемся начинкой. Нашинковать капусту, лук нарезать четвертинками, натереть морковь на терке.

Приготовлени теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить лук до румяности на растительном масле, добавить морковь и капусту, обжарить 5-10 минут, периодически перемешивая. Накрыть крышкой и тушить до готовности.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За 10 минут до готовности добавить лавровый лист, соль, черный молотый перец по вкусу. Дать начинке полностью остыть.

Тесто для пирожков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить тесто на 20 шариков. Каждый шарик раскатать в небольшую лепешку. Выложить начинку, сформировать пирожок.

Начинка из капусты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить пирожки, начиная с тех, которые слепили первыми, в большом количестве растительного масла.

Пирожки на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить пирожки на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Пирожок с капустой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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