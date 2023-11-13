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Рецепт пирожков с капустой с тестом, которое всегда получается удачное

13 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Мягкое, как пух тесто для жареных пирожков — видео рецепт
Жареные пирожки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусное и простое в приготовлении дрожжевое тесто на воде без яиц и молочных продуктов. Подойдет для жареных пирожков с любой начинкой. Получается в меру соленым. С таким тестом очень приятно работать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится для теста: 

  • вода теплая 350 г;
  • сахар 1 ст.л. с большой горкой (можно больше);
  • соль 1 ст.л. без горки;
  • дрожжи сухие быстродействующие 1 ст.л. без горки;
  • мука около 600 г;
  • растительное масло 4 ст.л. (50 г).

Для начинки:

  • капуста 1 кг;
  • морковь 1 шт.;
  • лук 1-2 шт.;
  • лавровый лист 1 шт.;
  • соль;
  • черный перец;
  • растительное масло. 

Способ приготовления 

В теплую воду добавить дрожжи, немного сахара и муки из общего количества, перемешать и оставить в теплом месте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если масса начала пениться, то дрожжи активные и можно продолжать замес теста. Добавить сахар, соль, растительное масло и частями добавить муку, замешивая мягкое эластичное тесто. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто округлить, положить в миску, накрыть миску пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.

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Капуста для начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пока тесто в холодильнике, займемся начинкой. Нашинковать капусту, лук нарезать четвертинками, натереть морковь на терке. 

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Приготовлени теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить лук до румяности на растительном масле, добавить морковь и капусту, обжарить 5-10 минут, периодически перемешивая. Накрыть крышкой и тушить до готовности. 

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Приготовление начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За 10 минут до готовности добавить лавровый лист, соль, черный молотый перец по вкусу. Дать начинке полностью остыть.

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Тесто для пирожков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить тесто на 20 шариков. Каждый шарик раскатать в небольшую лепешку. Выложить начинку, сформировать пирожок.

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Начинка из капусты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить пирожки, начиная с тех, которые слепили первыми, в большом количестве растительного масла. 

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Пирожки на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить пирожки на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. 

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Пирожок с капустой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про простой рецепт нежных как пух пирожков с капустой

Также мы писали о рецепте домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

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