Мягкое, как пух тесто для жареных пирожков — видео рецепт

Рецепт пирожков с капустой с тестом, которое всегда получается удачное
Очень вкусное и простое в приготовлении дрожжевое тесто на воде без яиц и молочных продуктов. Подойдет для жареных пирожков с любой начинкой. Получается в меру соленым. С таким тестом очень приятно работать.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится для теста:
- вода теплая 350 г;
- сахар 1 ст.л. с большой горкой (можно больше);
- соль 1 ст.л. без горки;
- дрожжи сухие быстродействующие 1 ст.л. без горки;
- мука около 600 г;
- растительное масло 4 ст.л. (50 г).
Для начинки:
- капуста 1 кг;
- морковь 1 шт.;
- лук 1-2 шт.;
- лавровый лист 1 шт.;
- соль;
- черный перец;
- растительное масло.
Способ приготовления
В теплую воду добавить дрожжи, немного сахара и муки из общего количества, перемешать и оставить в теплом месте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.
Если масса начала пениться, то дрожжи активные и можно продолжать замес теста. Добавить сахар, соль, растительное масло и частями добавить муку, замешивая мягкое эластичное тесто.
Тесто округлить, положить в миску, накрыть миску пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.
Пока тесто в холодильнике, займемся начинкой. Нашинковать капусту, лук нарезать четвертинками, натереть морковь на терке.
Обжарить лук до румяности на растительном масле, добавить морковь и капусту, обжарить 5-10 минут, периодически перемешивая. Накрыть крышкой и тушить до готовности.
За 10 минут до готовности добавить лавровый лист, соль, черный молотый перец по вкусу. Дать начинке полностью остыть.
Разделить тесто на 20 шариков. Каждый шарик раскатать в небольшую лепешку. Выложить начинку, сформировать пирожок.
Обжарить пирожки, начиная с тех, которые слепили первыми, в большом количестве растительного масла.
Выложить пирожки на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Ранее мы писали про простой рецепт нежных как пух пирожков с капустой.
Также мы писали о рецепте домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.
А еще советуем ознакомиться с рецептом вкусного хлеба на сковороде.
Читайте Новини.LIVE!