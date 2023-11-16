Фантастичний рецепт неймовірного тіста для пиріжків — відео

Рецепт пиріжків, які тануть в роті — неймовірне тісто
Фантастичний рецепт улюбленого, неймовірного, універсального тіста. Ця випічка просто тане в руках, а ще ви дізнаєтесь, як приготувати дуже швидку смачну начинку з яблук.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачне життя.
Вам знадобиться:
- яблука 700 г;
- цукор 4 ст. л.;
- сік лимону 2 ст. л.
Для опари:
- цукор 1 ст.л.;
- борошно 2 ст. л;
- окріп 150 мл;
- кефір 150 мл;
- сода 1/3 ч. л.;
- дріжджі 20 г.
Для тіста:
- яйце;
- цукор 130 г;
- сіль 1 ч. л.;
- ванілін 1 г або пакетик ванільного цукру;
- олія 100 мл;
- борошно 500 г (кількість може трішки відрізнятись в залежності від вологості борошна).
Для скоринки:
- яйце + 1 ст. л. молока або води.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати начинку. Для цього на крупній тертці подрібнюємо яблука.
Яблука перекладаємо на розігріту пательню, додаємо цукор та дві ложки соку лимона. Все перемішати та тушкувати протягом кількох хвилин.
Далі додаємо шматок вершкового масла. Начинка готова. Тепер підготуємо тісто. В миску додаємо столову ложку цукру, дві столові ложки борошна. Все залити окропом та швидко перемішати.
Залишаємо постояти на 2-3 хвилини. Далі вливаємо кефір. До отриманої суміші додаємо дріжджі. Все ретельно перемішати та залишити на 15 хвилин. Також додаємо дрібку соди.
До опари додаємо одне яйце, сіль, цукор та ванілін. Також додаємо рафіновану олію. Всипаэмо борошно — це потрібно зробити поступово.
Далі починаємо вимішувати тісто протягом 5-7 хвилин.
Накриваємо тісто та залишаємо. Перекладаємо його на стіл. Присипаємо все борошном.
Формуємо з тіста батон та розподіляємо на частини. Даємо відпочити кілька хвилин.
Починаємо формувати пиріжки. Перекладаємо їх на пергамент та даємо відпочити 30-40 хвилин, потім змащуємо яєчною сумішшю.
Випікати у попередньо розігрітій духовці, на середньому рівні за температури 180 градусів, режим верх-низ 15-20 хвилин.
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