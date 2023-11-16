Фантастичний рецепт неймовірного тіста для пиріжків — відео

Пиріжки з яблуками. Фото: YouTube @Smahnezitty

Фантастичний рецепт улюбленого, неймовірного, універсального тіста. Ця випічка просто тане в руках, а ще ви дізнаєтесь, як приготувати дуже швидку смачну начинку з яблук.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачне життя.

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Вам знадобиться:

яблука 700 г;

цукор 4 ст. л.;

сік лимону 2 ст. л.

Для опари:

цукор 1 ст.л.;

борошно 2 ст. л;

окріп 150 мл;

кефір 150 мл;

сода 1/3 ч. л.;

дріжджі 20 г.

Для тіста:

яйце;

цукор 130 г;

сіль 1 ч. л.;

ванілін 1 г або пакетик ванільного цукру;

олія 100 мл;

борошно 500 г (кількість може трішки відрізнятись в залежності від вологості борошна).

Для скоринки:

яйце + 1 ст. л. молока або води.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати начинку. Для цього на крупній тертці подрібнюємо яблука.

Приготування начинки. Фото: YouTube @Smahnezitty

Яблука перекладаємо на розігріту пательню, додаємо цукор та дві ложки соку лимона. Все перемішати та тушкувати протягом кількох хвилин.

Яблука на пательні. Фото: YouTube @Smahnezitty

Далі додаємо шматок вершкового масла. Начинка готова. Тепер підготуємо тісто. В миску додаємо столову ложку цукру, дві столові ложки борошна. Все залити окропом та швидко перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @Smahnezitty

Залишаємо постояти на 2-3 хвилини. Далі вливаємо кефір. До отриманої суміші додаємо дріжджі. Все ретельно перемішати та залишити на 15 хвилин. Також додаємо дрібку соди.

Приготування тіста. Фото: YouTube @Smahnezitty

До опари додаємо одне яйце, сіль, цукор та ванілін. Також додаємо рафіновану олію. Всипаэмо борошно — це потрібно зробити поступово.

Приготування тіста. Фото: YouTube @Smahnezitty

Далі починаємо вимішувати тісто протягом 5-7 хвилин.

Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @Smahnezitty

Накриваємо тісто та залишаємо. Перекладаємо його на стіл. Присипаємо все борошном.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @Smahnezitty

Формуємо з тіста батон та розподіляємо на частини. Даємо відпочити кілька хвилин.

Пиріжки на пергаменті. Фото: YouTube @Smahnezitty

Починаємо формувати пиріжки. Перекладаємо їх на пергамент та даємо відпочити 30-40 хвилин, потім змащуємо яєчною сумішшю.

Пиріжки з яблуками. Фото: YouTube @Smahnezitty

Випікати у попередньо розігрітій духовці, на середньому рівні за температури 180 градусів, режим верх-низ 15-20 хвилин.

Пиріжки з яблуками. Фото: YouTube @Smahnezitty

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