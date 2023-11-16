Фантастический рецепт невероятного теста для пирожков — видео

Пирожки с яблоками. Фото: YouTube @Smahnezitty

Фантастический рецепт любимого, невероятного, универсального теста. Эта выпечка просто тает в руках, а еще вы узнаете, как приготовить очень быструю вкусную начинку из яблок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная жизнь.

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Вам понадобится:

яблоки 700 г;

сахар 4 ст. л.;

сок лимона 2 ст. л..

Для опары:

сахар 1 ст. л.;

мука 2 ст. л.;

кипяток 150 мл;

кефир 150 мл;

сода 1/3 ч. л.;

дрожжи 20 г.

Для теста:

яйцо;

сахар 130 г;

соль 1 ч. л.;

ванилин 1 г или пакетик ванильного сахара;

масло 100 мл;

мука 500 г (количество может немного отличаться в зависимости от влажности муки).

Для корочки:

яйцо + 1 ст. л. молока или воды.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить начинку. Для этого на крупной терке измельчаем яблоки.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @Smahnezitty

Яблоки перекладываем на разогретую сковороду, добавляем сахар и две ложки сока лимона. Все перемешать и тушить в течение нескольких минут.

Яблоки на сковороде. Фото: YouTube @Smahnezitty

Далее добавляем кусок сливочного масла. Начинка готова. Теперь подготовим тесто. В миску добавляем столовую ложку сахара, две столовые ложки муки. Все залить крутым кипятком и быстро перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @Smahnezitty

Оставляем постоять на 2-3 минуты. Далее вливаем кефир. К полученной смеси добавляем дрожжи. Все тщательно перемешать и оставить на 15 минут. Также добавляем щепотку соды.

Приготовление теста. Фото: YouTube @Smahnezitty

К опаре добавляем одно яйцо, соль, сахар и ванилин. Также добавляем рафинированное растительное масло. Всыпаем муку, это нужно сделать постепенно.

Приготовление теста. Фото: YouTube @Smahnezitty

Далее начинаем вымешивать тесто в течение 5-7 минут.

Тесто для пирожков. Фото: YouTube @Smahnezitty

Накрываем тесто и оставляем. Перекладываем его на стол. Присыпаем все мукой.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @Smahnezitty

Формируем из теста батон и распределяем на части. Даем отдохнуть несколько минут.

Пирожки на пергаменте. Фото: YouTube @Smahnezitty

Начинаем формировать пирожки. Перекладываем их на пергамент и даем отдохнуть 30-40 минут, затем смазываем яичной смесью.

Пирожки с яблоками. Фото: YouTube @Smahnezitty

Выпекать в предварительно разогретой духовке, на среднем уровне при 180 градусах, режим верх–низ 15-20 минут.

Пирожки с яблоками. Фото: YouTube @Smahnezitty

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