Рецепт дуже смачних млинців на молоці —відео

Рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок
Спробуйте приготувати солоний варіант млинців. Зелень і сир вдало поєднуються між собою, тому такі млинці можна подавати без нічого.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- молоко 500 мл;
- борошно пшеничне 200 г;
- масло вершкове (розтопити) 35 г;
- олія рослинна 1 ст.л.;
- цукор 1 ст.л. з гіркою;
- сода 12 ч.л.;
- сіль 12 ч.л.;
- сир 70 г;
- кріп;
- для подачі сметана, змішана із лимонним соком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати борошно, сіль, соду та цукор.
Далі потрібно додати 250 мл молока, все розмішати до однорідного стану.
Потім необхідно додати рослинну олію та вершкове масло. Все ретельно розмішати.
Тепер потрібно закип'ятити 250 мл молока, постійно помішуючи, влити в борошняну суміш. Довести тісто до однорідного стану.
Вмішати в тісто подрібнений кріп та натертий на дрібній тертці сир. Дати тісту постояти 10 хв.
Випікати на змащеній олією сковороді.
Подавати зі сметаною, змішаною з лимонним соком.
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