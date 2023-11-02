Рецепт дуже смачних млинців на молоці —відео

Млинці з сиром та зеленню. Фото: YouTube @evadaren

Спробуйте приготувати солоний варіант млинців. Зелень і сир вдало поєднуються між собою, тому такі млинці можна подавати без нічого.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

молоко 500 мл;

борошно пшеничне 200 г;

масло вершкове (розтопити) 35 г;

олія рослинна 1 ст.л.;

цукор 1 ст.л. з гіркою;

сода 12 ч.л.;

сіль 12 ч.л.;

сир 70 г;

кріп;

для подачі сметана, змішана із лимонним соком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати борошно, сіль, соду та цукор.

Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Далі потрібно додати 250 мл молока, все розмішати до однорідного стану.

Додавання зелені. Фото: YouTube @evadaren

Потім необхідно додати рослинну олію та вершкове масло. Все ретельно розмішати.

Додавання сиру. Фото: YouTube @evadaren

Тепер потрібно закип'ятити 250 мл молока, постійно помішуючи, влити в борошняну суміш. Довести тісто до однорідного стану.

Млинець на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Вмішати в тісто подрібнений кріп та натертий на дрібній тертці сир. Дати тісту постояти 10 хв.

Млинець на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Випікати на змащеній олією сковороді.

Млинці зі сметаною. Фото: YouTube @evadaren

Подавати зі сметаною, змішаною з лимонним соком.

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