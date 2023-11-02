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Рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок

2 листопада 2023 06:01
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт дуже смачних млинців на молоці —відео
Млинці з сиром та зеленню. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спробуйте приготувати солоний варіант млинців. Зелень і сир вдало поєднуються між собою, тому такі млинці можна подавати без нічого. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • молоко 500 мл;
  • борошно пшеничне 200 г;
  • масло вершкове (розтопити) 35 г;
  • олія рослинна 1 ст.л.;
  • цукор 1 ст.л. з гіркою;
  • сода 12 ч.л.;
  • сіль 12 ч.л.;
  • сир 70 г;
  • кріп;
  • для подачі сметана, змішана із лимонним соком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати борошно, сіль, соду та цукор. 

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Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Далі потрібно додати 250 мл молока, все розмішати до однорідного стану.

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Додавання зелені. Фото: YouTube @evadaren

Потім необхідно додати рослинну олію та вершкове масло. Все ретельно розмішати.

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Додавання сиру. Фото: YouTube @evadaren

Тепер потрібно закип'ятити 250 мл молока, постійно помішуючи, влити в борошняну суміш. Довести тісто до однорідного стану.

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Млинець на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Вмішати в тісто подрібнений кріп та натертий на дрібній тертці сир. Дати тісту постояти 10 хв.

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Млинець на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Випікати на змащеній олією сковороді.

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Млинці зі сметаною. Фото: YouTube @evadaren

Подавати зі сметаною, змішаною з лимонним соком.

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