Рецепт очень вкусных блинов на молоке — видео

Блины с сыром и зеленью. Фото: YouTube @evadaren

Попытайтесь приготовить соленый вариант блинов. Зелень и сыр удачно сочетаются между собой, поэтому такие блины можно подавать без ничего.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

молоко 500 мл;

мука пшеничная 200 г;

масло сливочное (растопить) 35 г;

масло растительное 1 ст.л.;

сахар 1 ст.л. с горкой;

сода 1\2 ч.л.;

соль 1\2 ч.л.;

сыр 70 г;

укроп;

для подачи сметана, смешанная с лимонным соком.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать муку, соль, соду и сахар.

Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Далее нужно добавить 250 мл молока, все размешать до однородного состояния.

Добавление зелени. Фото: YouTube @evadaren

Затем необходимо добавить растительное масло и сливочное масло. Все тщательно размешать.

Добавление сыра. Фото: YouTube @evadaren

Теперь нужно вскипятить 250 мл молока, постоянно помешивая, влить в мучную смесь. Довести тесто до однородного состояния.

Блин на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Вмешать в тесто измельченный укроп и натертый на мелкой терке сыр. Дать тесту постоять 10 минут.

Блин на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать на смазанной растительным маслом сковороде.

Блины со сметаной. Фото: YouTube @evadaren

Подавать со сметаной, смешанной с лимонным соком.

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