Рецепт очень вкусных блинов на молоке — видео

Рецепт блинов на молоке с сыром и укропом на завтрак
Попытайтесь приготовить соленый вариант блинов. Зелень и сыр удачно сочетаются между собой, поэтому такие блины можно подавать без ничего.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- молоко 500 мл;
- мука пшеничная 200 г;
- масло сливочное (растопить) 35 г;
- масло растительное 1 ст.л.;
- сахар 1 ст.л. с горкой;
- сода 1\2 ч.л.;
- соль 1\2 ч.л.;
- сыр 70 г;
- укроп;
- для подачи сметана, смешанная с лимонным соком.
Способ приготовления
Сначала нужно смешать муку, соль, соду и сахар.
Далее нужно добавить 250 мл молока, все размешать до однородного состояния.
Затем необходимо добавить растительное масло и сливочное масло. Все тщательно размешать.
Теперь нужно вскипятить 250 мл молока, постоянно помешивая, влить в мучную смесь. Довести тесто до однородного состояния.
Вмешать в тесто измельченный укроп и натертый на мелкой терке сыр. Дать тесту постоять 10 минут.
Выпекать на смазанной растительным маслом сковороде.
Подавать со сметаной, смешанной с лимонным соком.
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