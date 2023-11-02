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Рецепт блинов на молоке с сыром и укропом на завтрак

2 ноября 2023 06:01
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт очень вкусных блинов на молоке — видео
Блины с сыром и зеленью. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Попытайтесь приготовить соленый вариант блинов. Зелень и сыр удачно сочетаются между собой, поэтому такие блины можно подавать без ничего.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • молоко 500 мл; 
  • мука пшеничная 200 г;
  • масло сливочное (растопить) 35 г;
  • масло растительное 1 ст.л.;
  • сахар 1 ст.л. с горкой;
  • сода 1\2 ч.л.;
  • соль 1\2 ч.л.;
  • сыр 70 г;
  • укроп;
  • для подачи сметана, смешанная с лимонным соком.

Способ приготовления 

Сначала нужно смешать муку, соль, соду и сахар. 

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Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

Далее нужно добавить 250 мл молока, все размешать до однородного состояния.

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Добавление зелени. Фото: YouTube @evadaren

Затем необходимо добавить растительное масло и сливочное масло. Все тщательно размешать.

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Добавление сыра. Фото: YouTube @evadaren

Теперь нужно вскипятить 250 мл молока, постоянно помешивая, влить в мучную смесь. Довести тесто до однородного состояния.

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Блин на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Вмешать в тесто измельченный укроп и натертый на мелкой терке сыр.  Дать тесту постоять 10 минут. 

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Блин на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать на смазанной растительным маслом сковороде.

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Блины со сметаной. Фото: YouTube @evadaren

Подавать со сметаной, смешанной с лимонным соком.

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