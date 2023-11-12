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Рецепт конвертиків з лаваша лише за 10 хвилин

12 листопада 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий та смачний сніданок з лаваша — відео рецепт
Конверти з лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже швидкий рецепт неймовірно смачного перекушування — ліниві пиріжки з лаваша із соковитою начинкою. Такі конвертики дуже зручно готувати на завтрак чи навіть можна брати із собою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • 1 лаваш;
  • 150 г відвареного курячого філе;
  • 1 пучок зеленої цибулі;
  • кілька гілочок базиліка;
  • 1 помідор;
  • 100 г сиру;
  • 3 ст.л. сметани;
  • 1 зубчик часнику;
  • сіль;
  • чорний перець до смаку;
  • 2 яйця;
  • 50 мл молока.

Спосіб приготування

Філе, помідор, цибулю, базилік та сир подрібнити.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити 1 зубчик часнику, додати в сметану, соус посолити і поперчити за смаком.

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Помідори нарізані. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш нарізати на смужки завширшки 12-14 см.

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Продукти для конвертів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти начинку та загорнути трикутником.

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Начинка на лаваші. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обмакнути конвертики з лаваша в суміш яйця з молоком.

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Лаваш у яйці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити з кожного боку до рум'яності.

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Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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