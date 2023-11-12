Швидкий та смачний сніданок з лаваша — відео рецепт

Конверти з лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже швидкий рецепт неймовірно смачного перекушування — ліниві пиріжки з лаваша із соковитою начинкою. Такі конвертики дуже зручно готувати на завтрак чи навіть можна брати із собою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

1 лаваш;

150 г відвареного курячого філе;

1 пучок зеленої цибулі;

кілька гілочок базиліка;

1 помідор;

100 г сиру;

3 ст.л. сметани;

1 зубчик часнику;

сіль;

чорний перець до смаку;

2 яйця;

50 мл молока.

Спосіб приготування

Філе, помідор, цибулю, базилік та сир подрібнити.

Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити 1 зубчик часнику, додати в сметану, соус посолити і поперчити за смаком.

Помідори нарізані. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш нарізати на смужки завширшки 12-14 см.

Продукти для конвертів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти начинку та загорнути трикутником.

Начинка на лаваші. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обмакнути конвертики з лаваша в суміш яйця з молоком.

Лаваш у яйці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити з кожного боку до рум'яності.

Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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