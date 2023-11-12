Швидкий та смачний сніданок з лаваша — відео рецепт

Рецепт конвертиків з лаваша лише за 10 хвилин
Дуже швидкий рецепт неймовірно смачного перекушування — ліниві пиріжки з лаваша із соковитою начинкою. Такі конвертики дуже зручно готувати на завтрак чи навіть можна брати із собою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 1 лаваш;
- 150 г відвареного курячого філе;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- кілька гілочок базиліка;
- 1 помідор;
- 100 г сиру;
- 3 ст.л. сметани;
- 1 зубчик часнику;
- сіль;
- чорний перець до смаку;
- 2 яйця;
- 50 мл молока.
Спосіб приготування
Філе, помідор, цибулю, базилік та сир подрібнити.
Подрібнити 1 зубчик часнику, додати в сметану, соус посолити і поперчити за смаком.
Лаваш нарізати на смужки завширшки 12-14 см.
Викласти начинку та загорнути трикутником.
Обмакнути конвертики з лаваша в суміш яйця з молоком.
Обсмажити з кожного боку до рум'яності.
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