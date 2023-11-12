Быстрый и вкусный завтрак из лаваша — видео рецепт

Конверты из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень быстрый рецепт невероятно вкусного перекуса — ленивые пирожки из лаваша с сочной начинкой. Такие конвертики очень удобно готовить на завтрак или даже можно брать с собой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

1 лаваш;

150 г отварного куриного филе;

1 пучок зеленого лука;

несколько веточек базилика;

1 помидор;

100 г сыра;

3 ст.л. сметаны;

1 зубчик чеснока;

соль;

черный перец по вкусу;

2 яйца;

50 мл молока.

Способ приготовления

Филе, помидор, лук, базилик и сыр измельчить.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить 1 зубчик чеснока, добавить в сметану, соус посолить и поперчить по вкусу.

Нарезанные помидоры. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш нарезать на полоски шириной 12-14 см.

Продукты для конвертиков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить начинку и завернуть треугольником.

Начинка на лаваше. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обмакнуть конвертики из лаваша в яйце с молоком.

Лаваш в яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить с каждой стороны до румяности.

Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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