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Рецепт конвертиков из лаваша всего за 10 минут

12 ноября 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый и вкусный завтрак из лаваша — видео рецепт
Конверты из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень быстрый рецепт невероятно вкусного перекуса — ленивые пирожки из лаваша с сочной начинкой. Такие конвертики очень удобно готовить на завтрак или даже можно брать с собой. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • 1 лаваш;
  • 150 г отварного куриного филе;
  • 1 пучок зеленого лука;
  • несколько веточек базилика;
  • 1 помидор;
  • 100 г сыра;
  • 3 ст.л. сметаны;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль;
  • черный перец по вкусу;
  • 2 яйца;
  • 50 мл молока.

Способ приготовления 

Филе, помидор, лук, базилик и сыр измельчить.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить 1 зубчик чеснока, добавить в сметану, соус посолить и поперчить по вкусу. 

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Нарезанные помидоры. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш нарезать на полоски шириной 12-14 см. 

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Продукты для конвертиков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить начинку и завернуть треугольником.

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Начинка на лаваше. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обмакнуть конвертики из лаваша в яйце с молоком.

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Лаваш в яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить с каждой стороны до румяности. 

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Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте домашних ролин с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

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