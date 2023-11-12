Быстрый и вкусный завтрак из лаваша — видео рецепт

Рецепт конвертиков из лаваша всего за 10 минут
Очень быстрый рецепт невероятно вкусного перекуса — ленивые пирожки из лаваша с сочной начинкой. Такие конвертики очень удобно готовить на завтрак или даже можно брать с собой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 1 лаваш;
- 150 г отварного куриного филе;
- 1 пучок зеленого лука;
- несколько веточек базилика;
- 1 помидор;
- 100 г сыра;
- 3 ст.л. сметаны;
- 1 зубчик чеснока;
- соль;
- черный перец по вкусу;
- 2 яйца;
- 50 мл молока.
Способ приготовления
Филе, помидор, лук, базилик и сыр измельчить.
Измельчить 1 зубчик чеснока, добавить в сметану, соус посолить и поперчить по вкусу.
Лаваш нарезать на полоски шириной 12-14 см.
Выложить начинку и завернуть треугольником.
Обмакнуть конвертики из лаваша в яйце с молоком.
Обжарить с каждой стороны до румяности.
Раньше мы писали о рецепте домашних ролин с грибами из лаваша от украинской хозяйки.
Также мы писали о рецепте вкусного хлеба на сковороде.
Еще советуем ознакомиться с рецептом натуральной домашней колбасы для ребенка в школу.
Читайте Новини.LIVE!