Як приготувати фальшиву ікру з оселедця?

Рибний паштет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Відкрийте для себе простий та смачний спосіб приготування рибного паштету — ікри з оселедця. Цей рецепт стане ідеальним вибором для любителів рибних закусок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

філе оселедця 200-220 г;

плавлений сир 1 шт. (90 г);

морква варена 2 шт. невеликі (150 г);

вершкове масло|мастило| 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно перемолоти на м'ясорубці філе оселедця.

Філе оселедця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також необхідно перемолоти плавлений сир та варену моркву.

Варена морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати вершкове масло і добре перемішати.

Приготування паштету. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рибний паштет готовий. Його можна подавати зі свіжим хлібом.

Рибний паштет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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