Як приготувати фальшиву ікру з оселедця?

Рецепт ікри з оселедця — дуже смачний рибний паштет
Відкрийте для себе простий та смачний спосіб приготування рибного паштету — ікри з оселедця. Цей рецепт стане ідеальним вибором для любителів рибних закусок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- філе оселедця 200-220 г;
- плавлений сир 1 шт. (90 г);
- морква варена 2 шт. невеликі (150 г);
- вершкове масло|мастило| 50 г.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно перемолоти на м'ясорубці філе оселедця.
Також необхідно перемолоти плавлений сир та варену моркву.
Додати вершкове масло і добре перемішати.
Рибний паштет готовий. Його можна подавати зі свіжим хлібом.
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