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Рецепт ікри з оселедця — дуже смачний рибний паштет

1 березня 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати фальшиву ікру з оселедця?
Рибний паштет. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Відкрийте для себе простий та смачний спосіб приготування рибного паштету — ікри з оселедця. Цей рецепт стане ідеальним вибором для любителів рибних закусок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • філе оселедця 200-220 г;
  • плавлений сир 1 шт. (90 г);
  • морква варена 2 шт. невеликі (150 г);
  • вершкове масло|мастило| 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно перемолоти на м'ясорубці філе оселедця.

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Філе оселедця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також необхідно перемолоти плавлений сир та варену моркву.

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Варена морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати вершкове масло і добре перемішати.

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Приготування паштету. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рибний паштет готовий. Його можна подавати зі свіжим хлібом.

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Рибний паштет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Також ми писали про ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії.

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Також радимо ознайомитися з рецептом домашнього засолювання скумбрії з часником.

їжа
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паштет
оселедець
закуска

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