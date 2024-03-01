Как приготовить фальшивую икру из селедки — видео рецепт

Рецепт икры из сельди — очень вкусный рыбный паштет
Откройте для себя простой и вкусный способ приготовления рыбного паштета – икры из сельди. Этот рецепт станет идеальным выбором для любителей рыбных закусок.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- филе сельди 200-220 г;
- плавленый сыр 1 шт. (90 г);
- морковь вареная 2 шт. небольшие (150 г);
- сливочное масло 50 г.
Способ приготовления
Сначала необходимо перемолоть на мясорубке филе сельди.
Также необходимо перемолоть плавленый сыр и вареную морковь.
Добавить сливочное масло и хорошо перемешать.
Рыбный паштет готов. Его можно подавать с свежим хлебом.
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