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Рецепт икры из сельди — очень вкусный рыбный паштет

1 марта 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить фальшивую икру из селедки — видео рецепт
Рыбный паштет. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Откройте для себя простой и вкусный способ приготовления рыбного паштета – икры из сельди. Этот рецепт станет идеальным выбором для любителей рыбных закусок

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • филе сельди 200-220 г;
  • плавленый сыр 1 шт. (90 г);
  • морковь вареная 2 шт. небольшие (150 г);
  • сливочное масло 50 г. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо перемолоть на мясорубке филе сельди.

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Филе сельди. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также необходимо перемолоть плавленый сыр и вареную морковь.

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Вареная морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сливочное масло и хорошо перемешать.

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Приготовление паштета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рыбный паштет готов. Его можно подавать с свежим хлебом. 

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Рыбный паштет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

А еще мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо — советы от Клопотенко.

Также советуем ознакомиться с рецептом домашней засолки скумбрии с чесноком.

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паштет
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