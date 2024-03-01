Как приготовить фальшивую икру из селедки — видео рецепт

Рыбный паштет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Откройте для себя простой и вкусный способ приготовления рыбного паштета – икры из сельди. Этот рецепт станет идеальным выбором для любителей рыбных закусок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

филе сельди 200-220 г;

плавленый сыр 1 шт. (90 г);

морковь вареная 2 шт. небольшие (150 г);

сливочное масло 50 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо перемолоть на мясорубке филе сельди.

Филе сельди. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также необходимо перемолоть плавленый сыр и вареную морковь.

Вареная морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сливочное масло и хорошо перемешать.

Приготовление паштета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рыбный паштет готов. Его можно подавать с свежим хлебом.

Рыбный паштет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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