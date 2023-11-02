Дуже смачна страва з кисломолочного сиру — відео рецепт

Рецепт ідеального сирника зі старого бабусиного записника
Сьогодні у нас рецепт сирника зі старого бабусиного записника. Давайте передавати ці рецепти далі, щоб українські традиції і страви продовжували жити і відновлюватися.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- масло/маргарин 120 г;
- яйця 2 шт.;
- цукор 100 г;
- сметана 100 г;
- сода 1/2 ч.л;
- борошно 450 г.
Для сирної маси:
- кисломолочний сир 1 кг;
- яйця 4 шт;
- цукор 200 г;
- ванільний цукор 10 г;
- сметана 150 г;
- крохмаль 1 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо тісто. Для цього змішуємо курячі яйця та цукор.
Додаємо розтоплене масло, сметану та соду.
Потім додаємо 300-400 грамів просіяного борошна. Тісто потрібно поставити в холодильник.
Тепер беремо кисломолочний сир та перетираємо його.
До кисломолочного сиру додаємо курячі яйця, сметану, цукор та ванільний цукор.
Дістаємо тісто з холодильника, тісто потрібно розподілити по формі для випікання.
В форму для випікання додаємо сирну масу.
Випікаємо в духовці за температури 160 градусів протягом 35-40 хвилин.
Тепер виймаємо сирник та робимо смужки з тіста, з яких потрібно сформувати решітку. Зверху змащуємо збитим яйцем
Ставимо сирник в духовку та випікаємо ще протягом 15-20 хвилин.
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