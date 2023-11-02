Дуже смачна страва з кисломолочного сиру — відео рецепт

Запечений сирник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сьогодні у нас рецепт сирника зі старого бабусиного записника. Давайте передавати ці рецепти далі, щоб українські традиції і страви продовжували жити і відновлюватися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

масло/маргарин 120 г;

яйця 2 шт.;

цукор 100 г;

сметана 100 г;

сода 1/2 ч.л;

борошно 450 г.

Для сирної маси:

кисломолочний сир 1 кг;

яйця 4 шт;

цукор 200 г;

ванільний цукор 10 г;

сметана 150 г;

крохмаль 1 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо тісто. Для цього змішуємо курячі яйця та цукор.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо розтоплене масло, сметану та соду.

Додавання борошна. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо 300-400 грамів просіяного борошна. Тісто потрібно поставити в холодильник.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер беремо кисломолочний сир та перетираємо його.

Приготування начинки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До кисломолочного сиру додаємо курячі яйця, сметану, цукор та ванільний цукор.

Тісто в формі для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дістаємо тісто з холодильника, тісто потрібно розподілити по формі для випікання.

Сирна маса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В форму для випікання додаємо сирну масу.

Смужки з тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікаємо в духовці за температури 160 градусів протягом 35-40 хвилин.

Решітка з тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер виймаємо сирник та робимо смужки з тіста, з яких потрібно сформувати решітку. Зверху змащуємо збитим яйцем

Готовий сирник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ставимо сирник в духовку та випікаємо ще протягом 15-20 хвилин.

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