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Рецепт ідеального сирника зі старого бабусиного записника

2 листопада 2023 06:21
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачна страва з кисломолочного сиру — відео рецепт
Запечений сирник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сьогодні у нас рецепт сирника зі старого бабусиного записника. Давайте передавати ці рецепти далі, щоб українські традиції і страви продовжували жити і відновлюватися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться: 

  • масло/маргарин 120 г;
  • яйця 2 шт.;
  • цукор 100 г;
  • сметана 100 г;
  • сода 1/2 ч.л;
  • борошно 450 г.

Для сирної маси:

  • кисломолочний сир 1 кг;
  • яйця 4 шт;
  • цукор 200 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • сметана 150 г;
  • крохмаль 1 ст.л.

Спосіб приготування 

Спочатку приготуємо тісто. Для цього змішуємо курячі яйця та цукор. 

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо розтоплене масло, сметану та соду. 

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Додавання борошна. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо 300-400 грамів просіяного борошна. Тісто потрібно поставити в холодильник. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер беремо кисломолочний сир та перетираємо його. 

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Приготування начинки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До кисломолочного сиру додаємо курячі яйця, сметану, цукор та ванільний цукор. 

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Тісто в формі для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дістаємо тісто з холодильника, тісто потрібно розподілити по формі для випікання. 

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Сирна маса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В форму для випікання додаємо сирну масу. 

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Смужки з тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікаємо в духовці за температури 160 градусів протягом 35-40 хвилин. 

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Решітка з тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер виймаємо сирник та робимо смужки з тіста, з яких потрібно сформувати решітку. Зверху змащуємо збитим яйцем

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Готовий сирник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ставимо сирник в духовку та випікаємо ще протягом 15-20 хвилин. 

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