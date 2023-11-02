Очень вкусное блюдо из кисломолочного сыра — видео рецепт

Запеченный сырник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сегодня у нас рецепт сырника из старой бабушкиной записной книжки. Давайте передавать эти рецепты дальше, чтобы украинские традиции и блюда продолжали жить и восстанавливаться.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

масло/маргарин 120 г;

яйца 2 шт.;

сахар 100 г;

сметана 100 г;

сода 1/2 ч.л;

мука 450 г.

Для творожной массы:

кисломолочный творог 1 кг;

яйца 4 шт.;

сахар 200 г;

ванильный сахар 10 г;

сметана 150 г;

крахмал 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала приготовим тесто. Для этого смешиваем куриные яйца и сахар.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем растопленное масло, сметану и соду.

Добавление муки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем 300-400 граммов просеянной муки. Тесто нужно поставить в холодильник.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь берем творог и перетираем его.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В творог добавляем куриные яйца, сметану, сахар и ванильный сахар.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Достаем тесто из холодильника, тесто нужно распределить по форме для выпечки.

Творожная масса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В форму для выпечки добавляем творожную массу.

Полоски из теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекаем в духовке при температуре 160 градусов в течение 35-40 минут.

Решетка из теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь вынимаем сырник и делаем полоски из теста, из которых нужно сформировать решетку. Сверху смазываем взбитым яйцом.

Готовый сырник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ставим сырник в духовку и выпекаем еще в течение 15-20 минут.

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