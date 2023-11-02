Очень вкусное блюдо из кисломолочного сыра — видео рецепт

Рецепт идеального сырника из старой бабушкиной записной книжки
Сегодня у нас рецепт сырника из старой бабушкиной записной книжки. Давайте передавать эти рецепты дальше, чтобы украинские традиции и блюда продолжали жить и восстанавливаться.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- масло/маргарин 120 г;
- яйца 2 шт.;
- сахар 100 г;
- сметана 100 г;
- сода 1/2 ч.л;
- мука 450 г.
Для творожной массы:
- кисломолочный творог 1 кг;
- яйца 4 шт.;
- сахар 200 г;
- ванильный сахар 10 г;
- сметана 150 г;
- крахмал 1 ст.л.
Способ приготовления
Сначала приготовим тесто. Для этого смешиваем куриные яйца и сахар.
Добавляем растопленное масло, сметану и соду.
Затем добавляем 300-400 граммов просеянной муки. Тесто нужно поставить в холодильник.
Теперь берем творог и перетираем его.
В творог добавляем куриные яйца, сметану, сахар и ванильный сахар.
Достаем тесто из холодильника, тесто нужно распределить по форме для выпечки.
В форму для выпечки добавляем творожную массу.
Выпекаем в духовке при температуре 160 градусов в течение 35-40 минут.
Теперь вынимаем сырник и делаем полоски из теста, из которых нужно сформировать решетку. Сверху смазываем взбитым яйцом.
Ставим сырник в духовку и выпекаем еще в течение 15-20 минут.
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