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Рецепт идеального сырника из старой бабушкиной записной книжки

2 ноября 2023 06:21
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусное блюдо из кисломолочного сыра — видео рецепт
Запеченный сырник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сегодня у нас рецепт сырника из старой бабушкиной записной книжки. Давайте передавать эти рецепты дальше, чтобы украинские традиции и блюда продолжали жить и восстанавливаться.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • масло/маргарин 120 г;
  • яйца 2 шт.;
  • сахар 100 г;
  • сметана 100 г;
  • сода 1/2 ч.л;
  • мука 450 г.

Для творожной массы:

  • кисломолочный творог 1 кг;
  • яйца 4 шт.;
  • сахар 200 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • сметана 150 г;
  • крахмал 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала приготовим тесто. Для этого смешиваем куриные яйца и сахар.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем растопленное масло, сметану и соду.

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Добавление муки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем 300-400 граммов просеянной муки. Тесто нужно поставить в холодильник.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь берем творог и перетираем его.

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Приготовление начинки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В творог добавляем куриные яйца, сметану, сахар и ванильный сахар.

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Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Достаем тесто из холодильника, тесто нужно распределить по форме для выпечки.

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Творожная масса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В форму для выпечки добавляем творожную массу.

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Полоски из теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекаем в духовке при температуре 160 градусов в течение 35-40 минут.

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Решетка из теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь вынимаем сырник и делаем полоски из теста, из которых нужно сформировать решетку. Сверху смазываем взбитым яйцом.

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Готовый сырник. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ставим сырник в духовку и выпекаем еще в течение 15-20 минут.

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