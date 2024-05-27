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Рецепт дуже смачного закусочного торта з кабачків

27 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати торт з кабачків — покроковий рецепт з фото та відео
Торт з кабачків. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Розпочався сезон кабачків, тож радимо приготувати смачний торт на закуску. Готується дуже просто та без клопоту, спробуйте, вам неодмінно сподобається. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі ТІАНА готувати просто

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Вам знадобиться: 

  • кабачок 1 кг;
  • яйця 3 шт.;
  • кріп;
  • сіль;
  • перець;
  • борошно 5 ст. л.;
  • сметана 200 мл;
  • часник 3 зубчика;
  • помідори. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти кабачок. Посолити та прибрати зайву вологу. Нарізати кріп та додати до кабачків. 

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Натерті кабачки. Фото: YouTube @TianaUA

Додати борошно, сіль та перець, ретельно перемішати. 

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Кабачки та борошно. Фото: YouTube @TianaUA

Обсмажити кабачкові млинці на сковороді з двох боків. 

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Кабачкові млинці. Фото: YouTube @TianaUA

Млинці намазати майонезом, викласти помідори. 

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Кабачковий торт. Фото: YouTube @TianaUA

Повторити так кілька разів, доки не закінчаться кабачкові млинці. Поставити в холодильник, щоб торт просочився. 

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Кабачковий торт. Фото: YouTube @TianaUA

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закуска
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