Як приготувати торт з кабачків — покроковий рецепт з фото та відео

Рецепт дуже смачного закусочного торта з кабачків
Розпочався сезон кабачків, тож радимо приготувати смачний торт на закуску. Готується дуже просто та без клопоту, спробуйте, вам неодмінно сподобається.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ТІАНА готувати просто.
Вам знадобиться:
- кабачок 1 кг;
- яйця 3 шт.;
- кріп;
- сіль;
- перець;
- борошно 5 ст. л.;
- сметана 200 мл;
- часник 3 зубчика;
- помідори.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти кабачок. Посолити та прибрати зайву вологу. Нарізати кріп та додати до кабачків.
Додати борошно, сіль та перець, ретельно перемішати.
Обсмажити кабачкові млинці на сковороді з двох боків.
Млинці намазати майонезом, викласти помідори.
Повторити так кілька разів, доки не закінчаться кабачкові млинці. Поставити в холодильник, щоб торт просочився.
Раніше ми писали про шашлик зі скумбрії — простий і смачний рецепт риби на вогні.
Також мі розповідали про смачний і швидкий перекус із батона та консерви за одну хвилину.
Ще ми писали про рибу, яка корисніша за червону, але дешевше втричі — уповільнює старіння.
Читайте Новини.LIVE!