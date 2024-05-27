Як приготувати торт з кабачків — покроковий рецепт з фото та відео

Торт з кабачків. Фото: Freepik

Розпочався сезон кабачків, тож радимо приготувати смачний торт на закуску. Готується дуже просто та без клопоту, спробуйте, вам неодмінно сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ТІАНА готувати просто.

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Вам знадобиться:

кабачок 1 кг;

яйця 3 шт.;

кріп;

сіль;

перець;

борошно 5 ст. л.;

сметана 200 мл;

часник 3 зубчика;

помідори.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти кабачок. Посолити та прибрати зайву вологу. Нарізати кріп та додати до кабачків.

Натерті кабачки. Фото: YouTube @TianaUA

Додати борошно, сіль та перець, ретельно перемішати.

Кабачки та борошно. Фото: YouTube @TianaUA

Обсмажити кабачкові млинці на сковороді з двох боків.

Кабачкові млинці. Фото: YouTube @TianaUA

Млинці намазати майонезом, викласти помідори.

Кабачковий торт. Фото: YouTube @TianaUA

Повторити так кілька разів, доки не закінчаться кабачкові млинці. Поставити в холодильник, щоб торт просочився.

Кабачковий торт. Фото: YouTube @TianaUA

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