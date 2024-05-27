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Рецепт вкуснейшего закусочного торта из кабачков

27 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить торт из кабачков – пошаговый рецепт с фото и видео
Торт из кабачков. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Начался сезон кабачков, поэтому советуем приготовить вкусный торт на закуску. Готовится очень просто и без хлопот, попробуйте, вам обязательно понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ТИАНА готовить просто.

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Вам понадобится:

  • кабачок 1 кг;
  • яйца 3 шт.;
  • укроп;
  • соль;
  • перец;
  • мука 5 ст. л.;
  • сметана 200 мл;
  • чеснок 3 зубчика;
  • помидоры.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть кабачок. Посолить и убрать лишнюю жидкость. Нарезать укроп и добавить в кабачки.

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Натертые кабачки. Фото: YouTube @TianaUA

Добавить муку, соль и перец, тщательно перемешать.

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Кабачки и мука. Фото: YouTube @TianaUA

Обжарить кабачковые блины на сковороде с обеих сторон.

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Кабачковые блины. Фото: YouTube @TianaUA

Блинчики намазать майонезом, выложить помидоры.

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Кабачковый торт. Фото: YouTube @TianaUA

Повторить так несколько раз, пока не закончатся кабачковые блины. Поставить в холодильник, чтобы торт пропитался.

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Кабачковый торт. Фото: YouTube @TianaUA

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