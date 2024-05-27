Как приготовить торт из кабачков – пошаговый рецепт с фото и видео

Рецепт вкуснейшего закусочного торта из кабачков
Начался сезон кабачков, поэтому советуем приготовить вкусный торт на закуску. Готовится очень просто и без хлопот, попробуйте, вам обязательно понравится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ТИАНА готовить просто.
Вам понадобится:
- кабачок 1 кг;
- яйца 3 шт.;
- укроп;
- соль;
- перец;
- мука 5 ст. л.;
- сметана 200 мл;
- чеснок 3 зубчика;
- помидоры.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть кабачок. Посолить и убрать лишнюю жидкость. Нарезать укроп и добавить в кабачки.
Добавить муку, соль и перец, тщательно перемешать.
Обжарить кабачковые блины на сковороде с обеих сторон.
Блинчики намазать майонезом, выложить помидоры.
Повторить так несколько раз, пока не закончатся кабачковые блины. Поставить в холодильник, чтобы торт пропитался.
Раньше мы писали о шашлыке из скумбрии — простой и вкусный рецепт рыбы на огне.
Также мы рассказывали о вкусном и быстром перекусе из батона и консервы за одну минуту.
Еще мы писали о рыбе, которая полезнее красной, но дешевле втрое — замедляет старение.
Читайте Новини.LIVE!