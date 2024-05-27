Как приготовить торт из кабачков – пошаговый рецепт с фото и видео

Торт из кабачков. Фото: Freepik

Начался сезон кабачков, поэтому советуем приготовить вкусный торт на закуску. Готовится очень просто и без хлопот, попробуйте, вам обязательно понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ТИАНА готовить просто.

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Вам понадобится:

кабачок 1 кг;

яйца 3 шт.;

укроп;

соль;

перец;

мука 5 ст. л.;

сметана 200 мл;

чеснок 3 зубчика;

помидоры.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть кабачок. Посолить и убрать лишнюю жидкость. Нарезать укроп и добавить в кабачки.

Натертые кабачки. Фото: YouTube @TianaUA

Добавить муку, соль и перец, тщательно перемешать.

Кабачки и мука. Фото: YouTube @TianaUA

Обжарить кабачковые блины на сковороде с обеих сторон.

Кабачковые блины. Фото: YouTube @TianaUA

Блинчики намазать майонезом, выложить помидоры.

Кабачковый торт. Фото: YouTube @TianaUA

Повторить так несколько раз, пока не закончатся кабачковые блины. Поставить в холодильник, чтобы торт пропитался.

Кабачковый торт. Фото: YouTube @TianaUA

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