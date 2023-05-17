Як приготувати борщ із листям кульбаби?

Рецепт борщу з кульбабою: стара страва по-новому
Борщ з листям кульбаби — чудова родзинка традиційного українського супу. Раніше цю унікальну страву готували з кропиви, листя кульбаби, пшениці й навіть лободи. В сучасних містах знайти екологічно чисту кропиву та кульбабу буває складно, втім, на щастя з’явилися онлайн-сервіси, які продають поживну зелень.
Нещодавно рецепт зеленого борщу з кульбабою опублікували Foodmood.
Інгредієнти
• 300 г м'яса індички
• 1 пучок молодої кропиви
• 1 пучок зеленої цибулі
• 1 пучок листя кульбаби або проса
• 2 картоплини
• 3 яйця
• спеції: коріандр, сіль, чорний перець, лавровий лист
• 2-3 ст. л. сметана
Як приготувати борщ із кульбабою?
1. Дрібно наріжте філе індички.
2. Почистьте і наріжте кубиками картоплю. Листя кульбаби або проса, зелену цибулю й кропиву ретельно промийте.
3. Покладіть у каструлю нарізане філе індички та нарізану кубиками картоплю.
4. Наповніть каструлю водою, переконавшись, що вона покриває інгредієнти.
5. Доведіть воду до кипіння і варіть, поки м’ясо не стане м’яким і картопля не звариться.
6. Поки готуються м'ясо і картопля, окремо відваріть яйця до готовності. Наріжте готові яйця невеликими шматочками.
7. Коли м’ясо і картопля зваряться, додайте в каструлю промиту зелень (кропиву, листя кульбаби або проса, зелену цибулю). Посипте коріандром, сіллю, чорним перцем і лавровим листом.
8. Дайте борщу покипіти на повільному вогні не більше 5 хвилин, щоб смаки розчинилися.
9. Порізані яйця разом зі сметаною порціями додайте прямо в каструлю.
10. Для посилення смаку дайте борщу відпочити 20-30 хвилин після варіння.
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