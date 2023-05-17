Як приготувати борщ із листям кульбаби?

Додайте зелені, й стара страва заграє новими фарбами! Фото: commons.wikimedia

Борщ з листям кульбаби — чудова родзинка традиційного українського супу. Раніше цю унікальну страву готували з кропиви, листя кульбаби, пшениці й навіть лободи. В сучасних містах знайти екологічно чисту кропиву та кульбабу буває складно, втім, на щастя з’явилися онлайн-сервіси, які продають поживну зелень.

Нещодавно рецепт зеленого борщу з кульбабою опублікували Foodmood.

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Інгредієнти

• 300 г м'яса індички

• 1 пучок молодої кропиви

• 1 пучок зеленої цибулі

• 1 пучок листя кульбаби або проса

• 2 картоплини

• 3 яйця

• спеції: коріандр, сіль, чорний перець, лавровий лист

• 2-3 ст. л. сметана

Як приготувати борщ із кульбабою?

1. Дрібно наріжте філе індички.

2. Почистьте і наріжте кубиками картоплю. Листя кульбаби або проса, зелену цибулю й кропиву ретельно промийте.

3. Покладіть у каструлю нарізане філе індички та нарізану кубиками картоплю.

4. Наповніть каструлю водою, переконавшись, що вона покриває інгредієнти.

5. Доведіть воду до кипіння і варіть, поки м’ясо не стане м’яким і картопля не звариться.

6. Поки готуються м'ясо і картопля, окремо відваріть яйця до готовності. Наріжте готові яйця невеликими шматочками.

7. Коли м’ясо і картопля зваряться, додайте в каструлю промиту зелень (кропиву, листя кульбаби або проса, зелену цибулю). Посипте коріандром, сіллю, чорним перцем і лавровим листом.

8. Дайте борщу покипіти на повільному вогні не більше 5 хвилин, щоб смаки розчинилися.

9. Порізані яйця разом зі сметаною порціями додайте прямо в каструлю.

10. Для посилення смаку дайте борщу відпочити 20-30 хвилин після варіння.

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