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Рецепт борщу з кульбабою: стара страва по-новому

17 травня 2023 08:09
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати борщ із листям кульбаби?
Додайте зелені, й стара страва заграє новими фарбами! Фото: commons.wikimedia
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Борщ з листям кульбаби — чудова родзинка традиційного українського супу. Раніше цю унікальну страву готували з кропиви, листя кульбаби, пшениці й навіть лободи. В сучасних містах знайти екологічно чисту кропиву та кульбабу буває складно, втім, на щастя з’явилися онлайн-сервіси, які продають поживну зелень. 

Нещодавно рецепт зеленого борщу з кульбабою опублікували Foodmood.

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Інгредієнти
•    300 г м'яса індички
•    1 пучок молодої кропиви
•    1 пучок зеленої цибулі
•    1 пучок листя кульбаби або проса
•    2 картоплини
•    3 яйця
•    спеції: коріандр, сіль, чорний перець, лавровий лист
•    2-3 ст. л. сметана

Як приготувати борщ із кульбабою? 

1. Дрібно наріжте філе індички. 
2. Почистьте і наріжте кубиками картоплю. Листя кульбаби або проса, зелену цибулю й кропиву ретельно промийте.
3. Покладіть у каструлю нарізане філе індички та нарізану кубиками картоплю.
4. Наповніть каструлю водою, переконавшись, що вона покриває інгредієнти.
5. Доведіть воду до кипіння і варіть, поки м’ясо не стане м’яким і картопля не звариться.
6. Поки готуються м'ясо і картопля, окремо відваріть яйця до готовності. Наріжте готові яйця невеликими шматочками. 
7. Коли м’ясо і картопля зваряться, додайте в каструлю промиту зелень (кропиву, листя кульбаби або проса, зелену цибулю). Посипте коріандром, сіллю, чорним перцем і лавровим листом.
8. Дайте борщу покипіти на повільному вогні не більше 5 хвилин, щоб смаки розчинилися.
9. Порізані яйця разом зі сметаною порціями додайте прямо в каструлю.
10. Для посилення смаку дайте борщу відпочити 20-30 хвилин після варіння.

Нагадуємо, нещодавно ми писали про те, як приготувати спаржу із лимонно-вершковим соусом.   

Також ми розповідали про ще один незвичний рецепт страви японської кухні.

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