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Рецепт борща с одуванчиком: старое блюдо по-новому

17 мая 2023 08:09
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить борщ с листьями одуванчика?
Добавьте зелень, и старое блюдо заиграет новыми красками! Фото: commons.wikimedia
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Борщ с листьями одуванчика — это шедевр традиционной украинской кухни. Раньше это уникальное блюдо готовили из крапивы, листьев одуванчика, пшеницы и даже лебеды. В современных городах найти экологически чистую крапиву и одуванчик бывает сложно, впрочем, к счастью появились онлайн-сервисы, продающие питательную зелень.

Недавно рецепт зеленого борща с одуванчиком опубликовали Foodmood.

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Ингредиенты
• 300 г мяса индейки
• 1 пучок молодой крапивы
• 1 пучок зеленого лука
• 1 пучок листьев одуванчика или проса
• 2 картофелины
• 3 яйца
• специи: кориандр, соль, черный перец, лавровый лист
• 2-3 ст. л. сметана

Как приготовить борщ с одуванчиком?

1. Мелко нарежьте филе индейки.
2. Почистите и нарежьте картофель кубиками. Листья одуванчика или проса, зеленый лук и крапиву тщательно промойте.
3. Положите в кастрюлю нарезанное филе индейки и нарезанный кубиками картофель.
4. Заполните кастрюлю водой, убедившись, что она покрывает ингредиенты.
5. Доведите воду до кипения и варите, пока мясо не станет мягким и картофель не сварится.
6. Пока готовятся мясо и картофель, отдельно отварите яйца до готовности. Нарежьте готовые яйца небольшими кусочками.
7. Когда мясо и картофель сварятся, добавьте в кастрюлю промытую зелень (крапиву, листья одуванчика или проса, зеленый лук). Посыпьте кориандром, солью, черным перцем и лавровым листом.
8. Дайте борщу покипеть на медленном огне 5 минут.
9. Порезанные яйца вместе со сметаной добавьте прямо в кастрюлю.
10. Для усиления вкуса дайте борщу отдохнуть 20-30 минут после варки.

Напоминаем, что недавно мы писали о том, как приготовить спаржу с лимонно-сливочным соусом.

Также мы рассказывали об еще одном необычном рецепте блюда японской кухни.

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