Как приготовить борщ с листьями одуванчика?

Добавьте зелень, и старое блюдо заиграет новыми красками! Фото: commons.wikimedia

Борщ с листьями одуванчика — это шедевр традиционной украинской кухни. Раньше это уникальное блюдо готовили из крапивы, листьев одуванчика, пшеницы и даже лебеды. В современных городах найти экологически чистую крапиву и одуванчик бывает сложно, впрочем, к счастью появились онлайн-сервисы, продающие питательную зелень.

Недавно рецепт зеленого борща с одуванчиком опубликовали Foodmood.

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Ингредиенты

• 300 г мяса индейки

• 1 пучок молодой крапивы

• 1 пучок зеленого лука

• 1 пучок листьев одуванчика или проса

• 2 картофелины

• 3 яйца

• специи: кориандр, соль, черный перец, лавровый лист

• 2-3 ст. л. сметана

Как приготовить борщ с одуванчиком?

1. Мелко нарежьте филе индейки.

2. Почистите и нарежьте картофель кубиками. Листья одуванчика или проса, зеленый лук и крапиву тщательно промойте.

3. Положите в кастрюлю нарезанное филе индейки и нарезанный кубиками картофель.

4. Заполните кастрюлю водой, убедившись, что она покрывает ингредиенты.

5. Доведите воду до кипения и варите, пока мясо не станет мягким и картофель не сварится.

6. Пока готовятся мясо и картофель, отдельно отварите яйца до готовности. Нарежьте готовые яйца небольшими кусочками.

7. Когда мясо и картофель сварятся, добавьте в кастрюлю промытую зелень (крапиву, листья одуванчика или проса, зеленый лук). Посыпьте кориандром, солью, черным перцем и лавровым листом.

8. Дайте борщу покипеть на медленном огне 5 минут.

9. Порезанные яйца вместе со сметаной добавьте прямо в кастрюлю.

10. Для усиления вкуса дайте борщу отдохнуть 20-30 минут после варки.

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