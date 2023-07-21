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Простий рецепт літньої зупки: зелений борщ

21 липня 2023 15:24
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний рецепт борщу з щавелем — відео
Зелений борщ з яйцем. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Влітку навіть борщ зелений. Такий рецепт виходить дуже смачним, якщо вам набридли одні й ті самі перші страви, то цей варіант вас точно приємно здивує. Всі, хто скуштують, точно спитають про метод приготування. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Юльця на Кухні.

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Вам знадобиться:

  • бульйон (2.5-3 л);
  • 3-4 картоплини;
  • 1 морква;
  • 1 цибуля;
  • 100 г рису;
  • 200 г сметани;
  • великий пучок щавлю;
  • спеції.

Спосіб приготування

Для початку приготуйте бульйон. Він може бути овочевий чи м'ясний, за вашим смаком. Можна обрати курятину, свинину, яловичину чи ребра або кістки. 

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Картопля для борщу. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Після того, як приготували бульйон, його потрібно обов'язково процідити. 

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Морква для борщу. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Візьміть три-чотири картоплини та наріжте кубиком. Додайте до бульйону та посоліть. Далі необхідно промити 100 грамів рису та поставте його на вогонь. За цей час наріжте дрібним кубиком дві морквини та велику цибулю. 

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Смажена морква та цибуля. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Підсмажте моркву з цибулею на пательні до золотистості. Підготуйте спеції та додайте їх до моркви з цибулею, так вони дадуть більше аромату. 

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Сметана та обсмажка. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Далі візьміть сметану та додайте до нею кілька ложок окропу з каструлі, де вариться картопля та рис. Це необхідно зробити задля того, щоб сметана потім не розшарувалася. Сметану з окропом додайте до пательні з обсмажкою. 

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Зелений щавель. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Поки довариться картопля з рисом необхідно приготувати основний інгредієнт, який надасть борщу колір та характерну кислинку — щавель. 

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Готовий зелений борщ. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Теперь залишилось подрібнити щавель, додати обсмажку до картоплі та рису, додати шматочки м'ясо та щавель. Після цього борщ необхідно варити ще 3-5 хвилин. При подачі додайте я тарілку варене яйце. 

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