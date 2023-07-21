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Простой рецепт летней зупки: зеленый борщ

21 июля 2023 15:24
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный рецепт борща со щавелем — видео
Зеленый борщ с яйцом. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Летом даже борщ зеленый. Такой рецепт получается очень вкусным, если вам надоели одни и те же первые блюда, то этот вариант вас точно приятно удивит. Все, кто отведает, точно спросят о методе приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Юльця на Кухне.

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Вам понадобится:

  • бульон (2.5-3 л);
  • 3-4 картофелины;
  • 1 морковь;
  • 1 лук;
  • 100 г риса;
  • 200 г сметаны;
  • большой пучок щавеля;
  • специи.

Способ приготовления

Для начала приготовьте бульон. Он может быть овощной или мясной, по вашему вкусу. Можно выбрать курятину, свинину, говядину или ребра или кости.

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Картофель для борща. Фото: YouTube @yultsianakuhni

После того как приготовили бульон, его нужно обязательно процедить.

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Морковь для борща. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Возьмите три-четыре картофелины и нарежьте кубиком. Добавьте в бульон и посолите. Далее нужно промыть 100 граммов риса и поставьте его на огонь. За это время нарежьте мелким кубиком две морковки и большой лук.

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Жареная морковь и лук. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Поджарьте морковь с луком на сковороде до золотистости. Подготовьте специи и добавьте их в морковь с луком, так они дадут больше аромата.

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Сметана и обжарка. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Затем возьмите сметану и добавьте к ней несколько ложек кипятка из каструли, где варится картофель и рис. Это необходимо сделать для того, чтобы сметана затем не расслоилась. Сметану с кипятком добавьте в сковороду с обжаркой.

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Зеленый щавель. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Пока доварится картофель с рисом, необходимо приготовить основной ингредиент, который придаст борщу цвет и характерную кислинку — щавель.

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Готовый зеленый борщ. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Теперь осталось измельчить щавель, добавить обжарку в картофель и рис, добавить кусочки мяса и щавель. После этого борщ нужно варить еще 3-5 минут. При подаче добавьте я тарелку вареное яйцо.

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