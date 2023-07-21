Бюджетный рецепт борща со щавелем — видео

Зеленый борщ с яйцом. Фото: Freepik

Летом даже борщ зеленый. Такой рецепт получается очень вкусным, если вам надоели одни и те же первые блюда, то этот вариант вас точно приятно удивит. Все, кто отведает, точно спросят о методе приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Юльця на Кухне.

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Вам понадобится:

бульон (2.5-3 л);

3-4 картофелины;

1 морковь;

1 лук;

100 г риса;

200 г сметаны;

большой пучок щавеля;

специи.

Способ приготовления

Для начала приготовьте бульон. Он может быть овощной или мясной, по вашему вкусу. Можно выбрать курятину, свинину, говядину или ребра или кости.

Картофель для борща. Фото: YouTube @yultsianakuhni

После того как приготовили бульон, его нужно обязательно процедить.

Морковь для борща. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Возьмите три-четыре картофелины и нарежьте кубиком. Добавьте в бульон и посолите. Далее нужно промыть 100 граммов риса и поставьте его на огонь. За это время нарежьте мелким кубиком две морковки и большой лук.

Жареная морковь и лук. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Поджарьте морковь с луком на сковороде до золотистости. Подготовьте специи и добавьте их в морковь с луком, так они дадут больше аромата.

Сметана и обжарка. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Затем возьмите сметану и добавьте к ней несколько ложек кипятка из каструли, где варится картофель и рис. Это необходимо сделать для того, чтобы сметана затем не расслоилась. Сметану с кипятком добавьте в сковороду с обжаркой.

Зеленый щавель. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Пока доварится картофель с рисом, необходимо приготовить основной ингредиент, который придаст борщу цвет и характерную кислинку — щавель.

Готовый зеленый борщ. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Теперь осталось измельчить щавель, добавить обжарку в картофель и рис, добавить кусочки мяса и щавель. После этого борщ нужно варить еще 3-5 минут. При подаче добавьте я тарелку вареное яйцо.

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