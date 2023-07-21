Бюджетный рецепт борща со щавелем — видео

Простой рецепт летней зупки: зеленый борщ
Летом даже борщ зеленый. Такой рецепт получается очень вкусным, если вам надоели одни и те же первые блюда, то этот вариант вас точно приятно удивит. Все, кто отведает, точно спросят о методе приготовления.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Юльця на Кухне.
Вам понадобится:
- бульон (2.5-3 л);
- 3-4 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 лук;
- 100 г риса;
- 200 г сметаны;
- большой пучок щавеля;
- специи.
Способ приготовления
Для начала приготовьте бульон. Он может быть овощной или мясной, по вашему вкусу. Можно выбрать курятину, свинину, говядину или ребра или кости.
После того как приготовили бульон, его нужно обязательно процедить.
Возьмите три-четыре картофелины и нарежьте кубиком. Добавьте в бульон и посолите. Далее нужно промыть 100 граммов риса и поставьте его на огонь. За это время нарежьте мелким кубиком две морковки и большой лук.
Поджарьте морковь с луком на сковороде до золотистости. Подготовьте специи и добавьте их в морковь с луком, так они дадут больше аромата.
Затем возьмите сметану и добавьте к ней несколько ложек кипятка из каструли, где варится картофель и рис. Это необходимо сделать для того, чтобы сметана затем не расслоилась. Сметану с кипятком добавьте в сковороду с обжаркой.
Пока доварится картофель с рисом, необходимо приготовить основной ингредиент, который придаст борщу цвет и характерную кислинку — щавель.
Теперь осталось измельчить щавель, добавить обжарку в картофель и рис, добавить кусочки мяса и щавель. После этого борщ нужно варить еще 3-5 минут. При подаче добавьте я тарелку вареное яйцо.
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