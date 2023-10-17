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Простий рецепт домашньої міні піци, як у школі

17 жовтня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Домашня піца, як у дитинстві — відео рецепт
Міні піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт домашньої міні піци на м'якому повітряному дріжджовому тесті. Начинку можна зробити абсолютно будь-яку на свій смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • молоко тепле 150 г;
  • борошно 220-240 г (скільки візьме тісто);
  • цукор 1 год.
  • сіль 1/3 ч.л;
  • олія 20 г;
  • дріжджі сухі 3 г (1 ч.л. без гірки, але якщо використовуватимете живі дріжджі, то 9 г).

Начинка для піци:

  • ковбаса варена 180 г;
  • кетчуп 6 ст.
  • майонез до смаку;
  • цибуля 0,5 шт;
  • сир 100-120 р.

Вам знадобиться:

Спочатку потрібно в тепле молоко додати цукор, трохи борошна та дріжджі. Перемішати та залишити в теплому місці на 5-10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.

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Дріжджі та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо опара почала рости і пінитися, то дріжджі добрі і можна продовжувати.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В опару додати рослинну олію, сіль, частинами додати борошно, замішуючи м'яке та еластичне тісто. Не додавайте надто багато борошна.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто округлити, покласти в миску, накрити харчовою плівкою і поставити в тепле місце на 40-60 хвилин.

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Варена ковбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За цей час тісто має добре підійти та збільшитися в об'ємі у 2 рази.

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Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто розділити на 6 частин, кожну частину округлити в кульку. Накрити харчовою плівкою чи рушником, щоб тісто не підсохло.

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Приготування піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Беремо кульку, яку скатали першою, і формуємо з неї круглий коржик діаметром близько 10-12 см.

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Міні піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти коржики на лист, накрити рушником і дати підійти в теплому місці протягом 15 хвилин.

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Міні піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати цибулю дрібним кубиком, ковбасу — великим кубиком. Натерти сир на тертці.

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Начинка для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Основи для піци змастити кетчупом, викласти начинку, за бажанням додати майонез. Посипати сиром.

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Міні піци в духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 20-22 хвилини в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.

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Міні піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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