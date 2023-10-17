Домашня піца, як у дитинстві — відео рецепт

Простий рецепт домашньої міні піци, як у школі
Це рецепт домашньої міні піци на м'якому повітряному дріжджовому тесті. Начинку можна зробити абсолютно будь-яку на свій смак.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко тепле 150 г;
- борошно 220-240 г (скільки візьме тісто);
- цукор 1 год.
- сіль 1/3 ч.л;
- олія 20 г;
- дріжджі сухі 3 г (1 ч.л. без гірки, але якщо використовуватимете живі дріжджі, то 9 г).
Начинка для піци:
- ковбаса варена 180 г;
- кетчуп 6 ст.
- майонез до смаку;
- цибуля 0,5 шт;
- сир 100-120 р.
Вам знадобиться:
Спочатку потрібно в тепле молоко додати цукор, трохи борошна та дріжджі. Перемішати та залишити в теплому місці на 5-10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
Якщо опара почала рости і пінитися, то дріжджі добрі і можна продовжувати.
В опару додати рослинну олію, сіль, частинами додати борошно, замішуючи м'яке та еластичне тісто. Не додавайте надто багато борошна.
Тісто округлити, покласти в миску, накрити харчовою плівкою і поставити в тепле місце на 40-60 хвилин.
За цей час тісто має добре підійти та збільшитися в об'ємі у 2 рази.
Тісто розділити на 6 частин, кожну частину округлити в кульку. Накрити харчовою плівкою чи рушником, щоб тісто не підсохло.
Беремо кульку, яку скатали першою, і формуємо з неї круглий коржик діаметром близько 10-12 см.
Викласти коржики на лист, накрити рушником і дати підійти в теплому місці протягом 15 хвилин.
Нарізати цибулю дрібним кубиком, ковбасу — великим кубиком. Натерти сир на тертці.
Основи для піци змастити кетчупом, викласти начинку, за бажанням додати майонез. Посипати сиром.
Випікати 20-22 хвилини в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.
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