Домашняя пицца, как в детстве — видео рецепт

Простой рецепт домашней мини пиццы, как в школе
Это рецепт домашней мини пиццы на воздушном мягком дрожжевом тесте. Начинку можно сделать абсолютно любую по своему вкусу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- молоко теплое 150 г;
- мука 220-240 г (сколько возьмет тесто);
- сахар 1 ч.л;
- соль 1/3 ч.л;
- растительное масло 20 г;
- дрожжи сухие 3 г (1 ч.л. без горки, но если будете использовать живые дрожжи, то 9 г).
Начинка для пиццы:
- колбаса вареная 180 г;
- кетчуп 6 ст.л;
- майонез по вкусу;
- лук 0,5 шт;
- сыр 100-120 г.
Вам понадобится:
Сначала нужно в теплое молоко добавить сахар, немного муки и дрожжи. Перемешать и оставить в теплом месте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активировались.
Если опара начала расти и пениться, то дрожжи хорошие и можно продолжать.
В опару добавить растительное масло, соль, частями добавить муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Не добавляйте слишком много муки.
Тесто округлить, положить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место на 40-60 минут.
За это время тесто должно хорошо подойти и увеличиться в объеме в 2 раза.
Тесто разделить на 6 частей, каждую часть округлить в шарик. Накрыть пищевой пленкой или полотенцем, чтобы тесто не подсохло.
Берем шарик, который скатали первым, и формируем из него круглую лепешку диаметром около 10-12 см.
Выложить лепешки на противень, накрыть полотенцем и дать подойти в теплом месте в течение 15 минут.
Нарезать лук мелким кубиком, колбасу - крупным кубиком. Натереть сыр на терке.
Основы для пиццы смазать кетчупом, выложить начинку, по желанию добавить майонез. Посыпать сыром.
Выпекать 20-22 минуты в заранее прогретой до 180 градусов духовке.
Ранее мы писали про рецепт домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.
Читайте Новини.LIVE!