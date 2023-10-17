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Простой рецепт домашней мини пиццы, как в школе

17 октября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Домашняя пицца, как в детстве — видео рецепт
Мини пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт домашней мини пиццы на воздушном мягком дрожжевом тесте. Начинку можно сделать абсолютно любую по своему вкусу. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • молоко теплое 150 г;
  • мука 220-240 г (сколько возьмет тесто);
  • сахар 1 ч.л;
  • соль 1/3 ч.л;
  • растительное масло 20 г;
  • дрожжи сухие 3 г (1 ч.л. без горки, но если будете использовать живые дрожжи, то 9 г).

Начинка для пиццы:

  • колбаса вареная 180 г;
  • кетчуп 6 ст.л;
  • майонез по вкусу;
  • лук 0,5 шт;
  • сыр 100-120 г. 

Вам понадобится: 

Сначала нужно в теплое молоко добавить сахар, немного муки и дрожжи. Перемешать и оставить в теплом месте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активировались. 

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Дрожжи и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если опара начала расти и пениться, то дрожжи хорошие и можно продолжать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В опару добавить растительное масло, соль, частями добавить муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Не добавляйте слишком много муки.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто округлить, положить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место на 40-60 минут. 

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Вареная колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За это время тесто должно хорошо подойти и увеличиться в объеме в 2 раза.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделить на 6 частей, каждую часть округлить в шарик. Накрыть пищевой пленкой или полотенцем, чтобы тесто не подсохло.

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Приготовление пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем шарик, который скатали первым, и формируем из него круглую лепешку диаметром около 10-12 см.

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Мини пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить лепешки на противень, накрыть полотенцем и дать подойти в теплом месте в течение 15 минут.

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Мини пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать лук мелким кубиком, колбасу - крупным кубиком. Натереть сыр на терке. 

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Начинка для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Основы для пиццы смазать кетчупом, выложить начинку, по желанию добавить майонез. Посыпать сыром.

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Мини пицца в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 20-22 минуты в заранее прогретой до 180 градусов духовке.

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Мини пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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