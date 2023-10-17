Домашняя пицца, как в детстве — видео рецепт

Мини пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Это рецепт домашней мини пиццы на воздушном мягком дрожжевом тесте. Начинку можно сделать абсолютно любую по своему вкусу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

молоко теплое 150 г;

мука 220-240 г (сколько возьмет тесто);

сахар 1 ч.л;

соль 1/3 ч.л;

растительное масло 20 г;

дрожжи сухие 3 г (1 ч.л. без горки, но если будете использовать живые дрожжи, то 9 г).

Начинка для пиццы:

колбаса вареная 180 г;

кетчуп 6 ст.л;

майонез по вкусу;

лук 0,5 шт;

сыр 100-120 г.

Вам понадобится:

Сначала нужно в теплое молоко добавить сахар, немного муки и дрожжи. Перемешать и оставить в теплом месте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активировались.

Дрожжи и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если опара начала расти и пениться, то дрожжи хорошие и можно продолжать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В опару добавить растительное масло, соль, частями добавить муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Не добавляйте слишком много муки.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто округлить, положить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место на 40-60 минут.

Вареная колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За это время тесто должно хорошо подойти и увеличиться в объеме в 2 раза.

Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделить на 6 частей, каждую часть округлить в шарик. Накрыть пищевой пленкой или полотенцем, чтобы тесто не подсохло.

Приготовление пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем шарик, который скатали первым, и формируем из него круглую лепешку диаметром около 10-12 см.

Мини пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить лепешки на противень, накрыть полотенцем и дать подойти в теплом месте в течение 15 минут.

Мини пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать лук мелким кубиком, колбасу - крупным кубиком. Натереть сыр на терке.

Начинка для пиццы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Основы для пиццы смазать кетчупом, выложить начинку, по желанию добавить майонез. Посыпать сыром.

Мини пицца в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 20-22 минуты в заранее прогретой до 180 градусов духовке.

Мини пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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