Ідеальні пиріжки з капустою —відео рецепт

Пиріжки з капустою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто для таких пиріжків виходить незрівнянним, з нього можна приготувати пироги та пиріжки в духовці з будь-якою начинкою. Пиріжки з цього тіста виходять м'які, пухові, не черствіють наступного дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

дріжджі сухі 1 пакетик (10 г сухих або 25-30 г свіжих);

сіль 1 ч. л;

цукор 2 ст. л;

яйце куряче 1 шт;

молоко 250 гр;

олія рослинна 6 ст. л. (100 г);

борошно 500 г.

Спосіб приготування

Включити духовку прогріватись до 180 градусів. У глибоку миску влити тепле молоко, додати яйце, сіль, цукор та дріжджі, розмішати. Влити олію і добре перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Просіяти 400 г борошна, перемішати ложкою або лопаткою.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

100 г. борошно, що залишилося, просіяти на стіл, перекласти тісто. Поступово додаючи борошна, замісити м'яке тісто, поки воно почне відставати від рук і столу (протягом 3-5 хвилин).

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Не забувайте присипати тісто борошном, може піти не все борошно. Кількість залежить від вологості борошна, розміру яйця і т.д.

Тісто в рушник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто покласти в миску, накрити харчовою плівкою, потім обмотати миску у великий махровий рушник. Вимкнути духовку, поставити в неї тісто на решітку на 20-25 хвилин.

Кульки із тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Після вистоювання дістати тісто з духовки, воно стало дуже м'яким, еластичним і теплим, працювати з ним одне задоволення. Викласти тісто на стіл, присипаний борошном. Зібрати його в кулю, накрити харчовою плівкою і дати відпочити 5 хвилин. Духовку знову увімкнути розігріватися до 180 градусів.

Начинка із капусти. Фото: YouTube @AlinaFooDee

З цієї кількості тіста виходить 20-22 пиріжків, вага тіста в кожному пиріжку близько 45 г. Розділити тісто на 20-22 частини, підкатати в кульки. Накрити кульки харчовою плівкою, щоб вони не завітрювалися.

Пиріжок з капустою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кожну кульку розкотити в коржик, покласти начинку і добре скріпити краї, формуючи пиріжок.

Яєчна суміш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти пиріжки на лист, вистелений пергаментом, накрити харчовою плівкою або рушником, щоб вони не завітрювалися, залишити на вистоювання на 5-15 хвилин. Змастити пиріжки жовтком, змішаним із невеликою кількістю молока.

Готові пиріжки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати пиріжки 17-20 хвилин при 180 градусах. Готові пиріжки дістати з духовки, збризкати водою за допомогою пульверизатора або просто змастити пензликом.

Пиріжок з капустою всередині. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити рушником та залишити хвилин на 10-5 хвилин. Пиріжки будуть дуже м'якими та ніжними.

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