Ідеальні пиріжки з капустою —відео рецепт

Ніжні, як пух, пиріжки з капустою — простий рецепт
Тісто для таких пиріжків виходить незрівнянним, з нього можна приготувати пироги та пиріжки в духовці з будь-якою начинкою. Пиріжки з цього тіста виходять м'які, пухові, не черствіють наступного дня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- дріжджі сухі 1 пакетик (10 г сухих або 25-30 г свіжих);
- сіль 1 ч. л;
- цукор 2 ст. л;
- яйце куряче 1 шт;
- молоко 250 гр;
- олія рослинна 6 ст. л. (100 г);
- борошно 500 г.
Спосіб приготування
Включити духовку прогріватись до 180 градусів. У глибоку миску влити тепле молоко, додати яйце, сіль, цукор та дріжджі, розмішати. Влити олію і добре перемішати.
Просіяти 400 г борошна, перемішати ложкою або лопаткою.
100 г. борошно, що залишилося, просіяти на стіл, перекласти тісто. Поступово додаючи борошна, замісити м'яке тісто, поки воно почне відставати від рук і столу (протягом 3-5 хвилин).
Не забувайте присипати тісто борошном, може піти не все борошно. Кількість залежить від вологості борошна, розміру яйця і т.д.
Тісто покласти в миску, накрити харчовою плівкою, потім обмотати миску у великий махровий рушник. Вимкнути духовку, поставити в неї тісто на решітку на 20-25 хвилин.
Після вистоювання дістати тісто з духовки, воно стало дуже м'яким, еластичним і теплим, працювати з ним одне задоволення. Викласти тісто на стіл, присипаний борошном. Зібрати його в кулю, накрити харчовою плівкою і дати відпочити 5 хвилин. Духовку знову увімкнути розігріватися до 180 градусів.
З цієї кількості тіста виходить 20-22 пиріжків, вага тіста в кожному пиріжку близько 45 г. Розділити тісто на 20-22 частини, підкатати в кульки. Накрити кульки харчовою плівкою, щоб вони не завітрювалися.
Кожну кульку розкотити в коржик, покласти начинку і добре скріпити краї, формуючи пиріжок.
Викласти пиріжки на лист, вистелений пергаментом, накрити харчовою плівкою або рушником, щоб вони не завітрювалися, залишити на вистоювання на 5-15 хвилин. Змастити пиріжки жовтком, змішаним із невеликою кількістю молока.
Випікати пиріжки 17-20 хвилин при 180 градусах. Готові пиріжки дістати з духовки, збризкати водою за допомогою пульверизатора або просто змастити пензликом.
Накрити рушником та залишити хвилин на 10-5 хвилин. Пиріжки будуть дуже м'якими та ніжними.
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