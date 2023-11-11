Идеальные пирожки с капустой — видео рецепт

Пирожки с капустой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто для таких пирожков получается бесподобным, из него можно приготовить пироги и пирожки в духовке с любой начинкой. Пирожки из этого теста получаются мягкие, пуховые, не черствеют на следующий день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

дрожжи сухие 1 пакетик (10 г сухих или 25-30 г свежих);

соль 1 ч. л;

сахар 2 ст. л;

яйцо куриное 1 шт;

молоко 250 гр;

масло растительное 6 ст. л. (100 г);

мука 500 г.

Способ приготовления

Включить духовку прогреваться до 180 градусов. В глубокую миску влить теплое молоко, добавить яйцо, соль, сахар и дрожжи, размешать венчиком. Влить масло и хорошо перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Просеять 400 г муки, перемешать ложкой или лопаткой.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставшиеся 100 г просеять на стол, переложить тесто. Постепенно добавляя муки, замесить мягкое тесто, пока оно не начнет отставать от рук и стола (в течение 3-5 минут).

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Не забывайте тесто мукой, может уйти не вся мука. Количество зависит от влажности муки, размера яйца и т.д.

Тесто в полотенце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто положить в миску, накрыть пищевой пленкой, потом обмотать миску в большое махровое полотенце. Выключить духовку, поставить в нее тесто на решетку на 20-25 минут.

Шарики из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

После расстойки достать тесто из духовки, оно стало очень податливым, эластичным и теплым, работать с ним одно удовольствие! Выложить тесто на стол, присыпанный мукой. Собрать его в шар, накрыть пищевой пленкой и дать отдохнуть 5 минут. Духовку снова включить разогреваться до 180 градусов.

Начинка из капусты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из этого количества теста получается 20-22 пирожка, вес теста в каждом пирожке около 45 г. Разделить тесто на 20-22 части, подкатать их в шарики. Накрыть шарики пищевой пленкой, чтобы они не заветривались.

Пирожок с капустой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждый шарик раскатать в лепешку, положить начинку и хорошо скрепить края, формируя пирожок.

Яичная смесь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить пирожки на противень, выстеленный пергаментом, накрыть пищевой пленкой или полотенцем, чтобы они не заветривались, оставить на расстойку на 5-15 минут. Смазать пирожки желтком, смешанным с небольшим количеством молока.

Готовые пирожки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать пирожки 17-20 минут при 180 градусах. Готовые пирожки достать из духовки, сбрызнуть водой при помощи пульверизатора или просто смазать кисточкой.

Пирожок с капустой внутри. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть полотенцем и оставить минут на 10-5 минут. Пирожки будут очень мягкими и нежными.

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