Идеальные пирожки с капустой — видео рецепт

Нежные, как пух, пирожки с капустой – простой рецепт
Тесто для таких пирожков получается бесподобным, из него можно приготовить пироги и пирожки в духовке с любой начинкой. Пирожки из этого теста получаются мягкие, пуховые, не черствеют на следующий день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- дрожжи сухие 1 пакетик (10 г сухих или 25-30 г свежих);
- соль 1 ч. л;
- сахар 2 ст. л;
- яйцо куриное 1 шт;
- молоко 250 гр;
- масло растительное 6 ст. л. (100 г);
- мука 500 г.
Способ приготовления
Включить духовку прогреваться до 180 градусов. В глубокую миску влить теплое молоко, добавить яйцо, соль, сахар и дрожжи, размешать венчиком. Влить масло и хорошо перемешать.
Просеять 400 г муки, перемешать ложкой или лопаткой.
Оставшиеся 100 г просеять на стол, переложить тесто. Постепенно добавляя муки, замесить мягкое тесто, пока оно не начнет отставать от рук и стола (в течение 3-5 минут).
Не забывайте тесто мукой, может уйти не вся мука. Количество зависит от влажности муки, размера яйца и т.д.
Тесто положить в миску, накрыть пищевой пленкой, потом обмотать миску в большое махровое полотенце. Выключить духовку, поставить в нее тесто на решетку на 20-25 минут.
После расстойки достать тесто из духовки, оно стало очень податливым, эластичным и теплым, работать с ним одно удовольствие! Выложить тесто на стол, присыпанный мукой. Собрать его в шар, накрыть пищевой пленкой и дать отдохнуть 5 минут. Духовку снова включить разогреваться до 180 градусов.
Из этого количества теста получается 20-22 пирожка, вес теста в каждом пирожке около 45 г. Разделить тесто на 20-22 части, подкатать их в шарики. Накрыть шарики пищевой пленкой, чтобы они не заветривались.
Каждый шарик раскатать в лепешку, положить начинку и хорошо скрепить края, формируя пирожок.
Выложить пирожки на противень, выстеленный пергаментом, накрыть пищевой пленкой или полотенцем, чтобы они не заветривались, оставить на расстойку на 5-15 минут. Смазать пирожки желтком, смешанным с небольшим количеством молока.
Выпекать пирожки 17-20 минут при 180 градусах. Готовые пирожки достать из духовки, сбрызнуть водой при помощи пульверизатора или просто смазать кисточкой.
Накрыть полотенцем и оставить минут на 10-5 минут. Пирожки будут очень мягкими и нежными.
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