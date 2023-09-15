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Найпростіший спосіб, як швидко готувати кускус

15 вересня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий спосіб приготування кускусу — відео рецепт
Кускус в тарілці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Досить багато хто думає, що кускус готується складно. Проте це дуже простий та смачний гарнір, який готується за лічені хвилини.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko

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Вам знадобиться:

  • кускус; 
  • сіль;
  • вершкове масло. 

Спосіб приготування 

Кускус не потрібно промивати. Насипаємо йогов ємність та заливаємо гарячою водою. 

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Кускус в тарілках. Фото: YouTube @klopotenko

На 100 грамів кускус беремо 100 мл води, при таких пропорціях він буде трохи щільніший. Можна додати трохи більше води, тоді структура буде рідкою. 

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Кускус в кастрюлі. Фото: YouTube @klopotenko

Після того, як ви залили кускус, потрібно почекати 2-3 хвилини.

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Кускус з водою. Фото: YouTube @klopotenko

Потім потрібно посолити та за бажанням додати вершкове масло. 

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Готовий кускус. Фото: YouTube @klopotenko

Вершкове масло додсть кускусу гарну структуру. Шеф кухар зазначає, що кускус можна використовувати не тільки, як гарнір, також його можна додавати до салатів. 

Раніше ми писали, як правильно зварити гречку. Цей гарнір є надзвичайно простим у приготуванні, смачним, і головне — дуже корисним.

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