Простий спосіб приготування кускусу — відео рецепт

Кускус в тарілці. Фото: Freepik

Досить багато хто думає, що кускус готується складно. Проте це дуже простий та смачний гарнір, який готується за лічені хвилини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

кускус;

сіль;

вершкове масло.

Спосіб приготування

Кускус не потрібно промивати. Насипаємо йогов ємність та заливаємо гарячою водою.

Кускус в тарілках. Фото: YouTube @klopotenko

На 100 грамів кускус беремо 100 мл води, при таких пропорціях він буде трохи щільніший. Можна додати трохи більше води, тоді структура буде рідкою.

Кускус в кастрюлі. Фото: YouTube @klopotenko

Після того, як ви залили кускус, потрібно почекати 2-3 хвилини.

Кускус з водою. Фото: YouTube @klopotenko

Потім потрібно посолити та за бажанням додати вершкове масло.

Готовий кускус. Фото: YouTube @klopotenko

Вершкове масло додсть кускусу гарну структуру. Шеф кухар зазначає, що кускус можна використовувати не тільки, як гарнір, також його можна додавати до салатів.

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