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Самый простой способ, как быстро готовить кускус

15 сентября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой способ приготовления кускуса — видео рецепт
Кускус в тарелке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Довольно многие думают, что кускус готовится сложно. Однако это очень простой и вкусный гарнир, который готовится в считанные минуты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • кускус;
  • соль;
  • сливочное масло.

Способ приготовления

Кускус не нужно промывать. Насыпаем его в емкость и заливаем горячей водой.

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Кускус в тарелках. Фото: YouTube @klopotenko

На 100 г кускус берем 100 мл воды, при таких пропорциях он будет немного плотнее. Можно добавить немного больше воды, тогда структура будет редкой.

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Кускус в кастрюле. Фото: YouTube @klopotenko

После того, как вы залили кускус, нужно подождать 2-3 минуты.

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Кускус с водой. Фото: YouTube @klopotenko

Затем нужно посолить и по желанию добавить сливочное масло.

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Готовый кускус. Фото: YouTube @klopotenko

Сливочное масло придаст кускусу хорошую структуру. Шеф повар отмечает, что кускус можно использовать не только как гарнир, также его можно добавлять в салаты.

Раньше мы писали, как правильно сварить гречку. Этот гарнир чрезвычайно прост в приготовлении, вкусен, и главное — очень полезен.

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