Простой способ приготовления кускуса — видео рецепт

Кускус в тарелке. Фото: Freepik

Довольно многие думают, что кускус готовится сложно. Однако это очень простой и вкусный гарнир, который готовится в считанные минуты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

кускус;

соль;

сливочное масло.

Способ приготовления

Кускус не нужно промывать. Насыпаем его в емкость и заливаем горячей водой.

Кускус в тарелках. Фото: YouTube @klopotenko

На 100 г кускус берем 100 мл воды, при таких пропорциях он будет немного плотнее. Можно добавить немного больше воды, тогда структура будет редкой.

Кускус в кастрюле. Фото: YouTube @klopotenko

После того, как вы залили кускус, нужно подождать 2-3 минуты.

Кускус с водой. Фото: YouTube @klopotenko

Затем нужно посолить и по желанию добавить сливочное масло.

Готовый кускус. Фото: YouTube @klopotenko

Сливочное масло придаст кускусу хорошую структуру. Шеф повар отмечает, что кускус можно использовать не только как гарнир, также его можно добавлять в салаты.

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