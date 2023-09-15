Простой способ приготовления кускуса — видео рецепт

Самый простой способ, как быстро готовить кускус
Довольно многие думают, что кускус готовится сложно. Однако это очень простой и вкусный гарнир, который готовится в считанные минуты.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Вам понадобится:
- кускус;
- соль;
- сливочное масло.
Способ приготовления
Кускус не нужно промывать. Насыпаем его в емкость и заливаем горячей водой.
На 100 г кускус берем 100 мл воды, при таких пропорциях он будет немного плотнее. Можно добавить немного больше воды, тогда структура будет редкой.
После того, как вы залили кускус, нужно подождать 2-3 минуты.
Затем нужно посолить и по желанию добавить сливочное масло.
Сливочное масло придаст кускусу хорошую структуру. Шеф повар отмечает, что кускус можно использовать не только как гарнир, также его можно добавлять в салаты.
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