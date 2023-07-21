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Молодий український борщ з вишнями: їси і час зупиняється

21 липня 2023 19:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Червоний борщ з Кременця — відео рецепт
Український борщ з вишнями. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Чудовий молодий сезонний борщ, який дуже цікаво зварити влітку. Особливість цього борщу — все має бути молоденьке. Використовується навіть молоде стебло від буряка. Також обов'язковими складниками є молодий солодкий горох, молода картопля, молода капуста та морква.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Такий червоний борщ добре варити влітку, коли достигають вишні, а також дозрівають овочі на городі. Ложка наприкінці приготування обов'язково стоїть.

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Продукти для борщу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Вам знадобляться такі інгредієнти, з розрахунком на 5 літрів води: 

  • свинячі ребра — 500 г;
  • півень або курка — 0,25 частина;
  • бадилля петрушки — 1 пучок;
  • зелена цибуля — 3 шт;
  • молода картопля — 8 шт;
  • молодий горох — 1 склянка;
  • молоді буряки зі стеблами — 12 шт. (якщо маленькі);
  • молода морква — 2 шт;
  • молода капуста — 0,7-1 кг;
  • вишня — 1 склянка;
  • лавровий лист — 2 шт;
  • духмяний перець — 2 шт;
  • чорний перець горошком — 8 шт;
  • сіль за смаком;
  • смалець — 2 столова ложка;
  • цибуля — 1 шт;
  • борошно — 2 столові ложки.

Спосіб приготування

Перед варінням борщу потрібно вимочити свинячі ребра, приблизно години буде достатньо. 

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Зелень для борщу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі потрібно покласти їх в воду для варіння. Також за рецептом можна додати частину півня чи іншої птиці, за вашим смаком. 

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Стебла буряку. Фото: YouTube @nashi.besahy

Беремо пучок петрушки та перемотуємо звичайною ниткою, можна взяти з корінням. Після того, як зібрали піну з бульйону, необхідно додати цю зелень. 

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Молодий буряк на пательны. Фото: YouTube @nashi.besahy

Молоді буряки зі стеблями без листя беремо нарізаємо. Стебла також будуть використовуватися в цьому рецепті борщу. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Молодий буряк необхідно порізати. Далі необхідно покласти на пательню жиру та обсмажити його. 

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Додавання буряку в борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед тим, як додавати всі складники в бульйон, потрібно дістати виварений пучок зелені. Через дві години починаємо складати інгрідієнти в ємність з бульйоном.  Закладаємо картоплю, потім горох. 

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Додавання вишень в борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через кілька хвилин необхідно додати буряк. Слід за буряком необхідно додати порізані стебла від буряків. 

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Каструля з борщем. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо дрібно порізану молоду моркву. Наприкінці потрібно буде додати підсмажені цибулю на пательні. 

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Готовий борщ з вишнями. Фото: YouTube @nashi.besahy

Наприкінці потрібно додати в борщ вишню та через кілька хвилин підсмажену цибулю. 

Доводимо борщ та готовності та подаємо. Проте краще буде, якщо борщ трохи постоїть. Також додаємо окремо м'ясо.

Раніше ми писали про рецепт молодої картоплі, як у бабусі. Сезон молодої картоплі обожнюють всі. Безумовно, вона смачна й просто відварна з кропом, але є цікава варіація з використанням сметани. Такий рецепт стародавній, його знають багато бабусь, спробуйте й ви. 

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