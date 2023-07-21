Червоний борщ з Кременця — відео рецепт

Молодий український борщ з вишнями: їси і час зупиняється
Чудовий молодий сезонний борщ, який дуже цікаво зварити влітку. Особливість цього борщу — все має бути молоденьке. Використовується навіть молоде стебло від буряка. Також обов'язковими складниками є молодий солодкий горох, молода картопля, молода капуста та морква.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Такий червоний борщ добре варити влітку, коли достигають вишні, а також дозрівають овочі на городі. Ложка наприкінці приготування обов'язково стоїть.
Вам знадобляться такі інгредієнти, з розрахунком на 5 літрів води:
- свинячі ребра — 500 г;
- півень або курка — 0,25 частина;
- бадилля петрушки — 1 пучок;
- зелена цибуля — 3 шт;
- молода картопля — 8 шт;
- молодий горох — 1 склянка;
- молоді буряки зі стеблами — 12 шт. (якщо маленькі);
- молода морква — 2 шт;
- молода капуста — 0,7-1 кг;
- вишня — 1 склянка;
- лавровий лист — 2 шт;
- духмяний перець — 2 шт;
- чорний перець горошком — 8 шт;
- сіль за смаком;
- смалець — 2 столова ложка;
- цибуля — 1 шт;
- борошно — 2 столові ложки.
Спосіб приготування
Перед варінням борщу потрібно вимочити свинячі ребра, приблизно години буде достатньо.
Далі потрібно покласти їх в воду для варіння. Також за рецептом можна додати частину півня чи іншої птиці, за вашим смаком.
Беремо пучок петрушки та перемотуємо звичайною ниткою, можна взяти з корінням. Після того, як зібрали піну з бульйону, необхідно додати цю зелень.
Молоді буряки зі стеблями без листя беремо нарізаємо. Стебла також будуть використовуватися в цьому рецепті борщу.
Молодий буряк необхідно порізати. Далі необхідно покласти на пательню жиру та обсмажити його.
Перед тим, як додавати всі складники в бульйон, потрібно дістати виварений пучок зелені. Через дві години починаємо складати інгрідієнти в ємність з бульйоном. Закладаємо картоплю, потім горох.
Через кілька хвилин необхідно додати буряк. Слід за буряком необхідно додати порізані стебла від буряків.
Далі додаємо дрібно порізану молоду моркву. Наприкінці потрібно буде додати підсмажені цибулю на пательні.
Наприкінці потрібно додати в борщ вишню та через кілька хвилин підсмажену цибулю.
Доводимо борщ та готовності та подаємо. Проте краще буде, якщо борщ трохи постоїть. Також додаємо окремо м'ясо.
Раніше ми писали про рецепт молодої картоплі, як у бабусі. Сезон молодої картоплі обожнюють всі. Безумовно, вона смачна й просто відварна з кропом, але є цікава варіація з використанням сметани. Такий рецепт стародавній, його знають багато бабусь, спробуйте й ви.