Червоний борщ з Кременця — відео рецепт

Український борщ з вишнями. Фото: YouTube @nashi.besahy

Чудовий молодий сезонний борщ, який дуже цікаво зварити влітку. Особливість цього борщу — все має бути молоденьке. Використовується навіть молоде стебло від буряка. Також обов'язковими складниками є молодий солодкий горох, молода картопля, молода капуста та морква.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Такий червоний борщ добре варити влітку, коли достигають вишні, а також дозрівають овочі на городі. Ложка наприкінці приготування обов'язково стоїть.

Продукти для борщу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Вам знадобляться такі інгредієнти, з розрахунком на 5 літрів води:

свинячі ребра — 500 г;

півень або курка — 0,25 частина;

бадилля петрушки — 1 пучок;

зелена цибуля — 3 шт;

молода картопля — 8 шт;

молодий горох — 1 склянка;

молоді буряки зі стеблами — 12 шт. (якщо маленькі);

молода морква — 2 шт;

молода капуста — 0,7-1 кг;

вишня — 1 склянка;

лавровий лист — 2 шт;

духмяний перець — 2 шт;

чорний перець горошком — 8 шт;

сіль за смаком;

смалець — 2 столова ложка;

цибуля — 1 шт;

борошно — 2 столові ложки.

Спосіб приготування

Перед варінням борщу потрібно вимочити свинячі ребра, приблизно години буде достатньо.

Зелень для борщу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі потрібно покласти їх в воду для варіння. Також за рецептом можна додати частину півня чи іншої птиці, за вашим смаком.

Стебла буряку. Фото: YouTube @nashi.besahy

Беремо пучок петрушки та перемотуємо звичайною ниткою, можна взяти з корінням. Після того, як зібрали піну з бульйону, необхідно додати цю зелень.

Молодий буряк на пательны. Фото: YouTube @nashi.besahy

Молоді буряки зі стеблями без листя беремо нарізаємо. Стебла також будуть використовуватися в цьому рецепті борщу.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Молодий буряк необхідно порізати. Далі необхідно покласти на пательню жиру та обсмажити його.

Додавання буряку в борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед тим, як додавати всі складники в бульйон, потрібно дістати виварений пучок зелені. Через дві години починаємо складати інгрідієнти в ємність з бульйоном. Закладаємо картоплю, потім горох.

Додавання вишень в борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через кілька хвилин необхідно додати буряк. Слід за буряком необхідно додати порізані стебла від буряків.

Каструля з борщем. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо дрібно порізану молоду моркву. Наприкінці потрібно буде додати підсмажені цибулю на пательні.

Готовий борщ з вишнями. Фото: YouTube @nashi.besahy

Наприкінці потрібно додати в борщ вишню та через кілька хвилин підсмажену цибулю.

Доводимо борщ та готовності та подаємо. Проте краще буде, якщо борщ трохи постоїть. Також додаємо окремо м'ясо.

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