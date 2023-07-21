Красный борщ из Кременца — видео рецепт

Украинский борщ с вишнями. Фото: YouTube @nashi.besahy

Прекрасный молодой сезонный борщ, который очень интересно сварить летом. Особенность этого борща – все должно быть молоденькое. Используется даже молодой стебель от свеклы. Также обязательными составляющими являются молодой сладкий горох, молодой картофель, молодая капуста и морковь.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Такой красный борщ хорошо варить летом, когда созревают вишни, а также созревают овощи на огороде. Ложка в конце приготовления обязательно стоит.

Продукты для борща. Фото: YouTube @nashi.besahy

Вам понадобятся следующие ингредиенты, с расчетом на 5 литров воды:

свиные ребра — 500 г;

петух или курица – 0,25 часть;

ботва петрушки — 1 пучок;

зеленый лук — 3 шт;

молодой картофель — 8 шт;

молодой горох – 1 стакан;

молодая свекла со стеблями —12 шт. (если маленькие);

молодая морковь — 2 шт;

молодая капуста — 0,7-1 кг;

вишня – 1 стакан;

лавровый лист – 2 шт;

душистый перец — 2 шт;

черный перец горошком – 8 шт;

соль по вкусу;

смалец — 2 столовая ложка;

лук – 1 шт;

мука — 2 столовые ложки.

Способ приготовления

Перед варкой борща нужно вымочить свиные ребра, примерно часа будет достаточно.

Зелень для борща. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужно положить их в воду для варки. Также по рецепту можно добавить часть петуха или другой птицы, по вашему вкусу.

Стебли свеклы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Берем пучок петрушки и перематываем обычной нитью, можно взять с корнями. После того как собрали пену из бульона, необходимо добавить эту зелень.

Молодая свекла на пательне. Фото: YouTube @nashi.besahy

Молодую свеклу со стеблями без листьев берем нарезаем. Стебли также будут использоваться в этом рецепте борща.

Жареный лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Молодую свеклу необходимо порезать. Далее нужно положить на сковороду жира и обжарить его.

Добавление свеклы в борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед тем как добавлять все составляющие в бульон, нужно достать вываренный пучок зелени. Через два часа начинаем складывать ингридиенты в емкость с бульоном. Закладываем картошку, затем горох.

Добавление вишен в борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через несколько минут нужно добавить свеклу. Следует за свеклой необходимо добавить порезанные стебли от свеклы.

Кастрюля с борщом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем мелко изрезанную молодую морковь. В конце нужно будет добавить поджаренный лук на сковороде.

Готовый борщ с вишнями. Фото: YouTube @nashi.besahy

В конце нужно добавить в борщ вишню и через несколько минут поджаренный лук.

Доказываем борщ и готовность и подаем. Однако лучше будет, если борщ немного постоит. Также добавляем отдельно мясо.

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