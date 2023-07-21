Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Молодой украинский борщ с вишнями: ешь и время останавливается arrow

Молодой украинский борщ с вишнями: ешь и время останавливается

21 июля 2023 19:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Красный борщ из Кременца — видео рецепт
Украинский борщ с вишнями. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Прекрасный молодой сезонный борщ, который очень интересно сварить летом. Особенность этого борща – все должно быть молоденькое. Используется даже молодой стебель от свеклы. Также обязательными составляющими являются молодой сладкий горох, молодой картофель, молодая капуста и морковь.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

Читайте также:

Такой красный борщ хорошо варить летом, когда созревают вишни, а также созревают овощи на огороде. Ложка в конце приготовления обязательно стоит.

null
Продукты для борща. Фото: YouTube @nashi.besahy

Вам понадобятся следующие ингредиенты, с расчетом на 5 литров воды:

  • свиные ребра — 500 г;
  • петух или курица – 0,25 часть;
  • ботва петрушки — 1 пучок;
  • зеленый лук — 3 шт;
  • молодой картофель — 8 шт;
  • молодой горох – 1 стакан;
  • молодая свекла со стеблями —12 шт. (если маленькие);
  • молодая морковь — 2 шт;
  • молодая капуста — 0,7-1 кг;
  • вишня – 1 стакан;
  • лавровый лист – 2 шт;
  • душистый перец — 2 шт;
  • черный перец горошком – 8 шт;
  • соль по вкусу;
  • смалец — 2 столовая ложка;
  • лук – 1 шт;
  • мука — 2 столовые ложки.

Способ приготовления

Перед варкой борща нужно вымочить свиные ребра, примерно часа будет достаточно.

null
Зелень для борща. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужно положить их в воду для варки. Также по рецепту можно добавить часть петуха или другой птицы, по вашему вкусу.

null
Стебли свеклы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Берем пучок петрушки и перематываем обычной нитью, можно взять с корнями. После того как собрали пену из бульона, необходимо добавить эту зелень.

null
Молодая свекла на пательне. Фото: YouTube @nashi.besahy

Молодую свеклу со стеблями без листьев берем нарезаем. Стебли также будут использоваться в этом рецепте борща.

null
Жареный лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Молодую свеклу необходимо порезать. Далее нужно положить на сковороду жира и обжарить его.

null
Добавление свеклы в борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед тем как добавлять все составляющие в бульон, нужно достать вываренный пучок зелени. Через два часа начинаем складывать ингридиенты в емкость с бульоном. Закладываем картошку, затем горох.

null
Добавление вишен в борщ. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через несколько минут нужно добавить свеклу. Следует за свеклой необходимо добавить порезанные стебли от свеклы.

null
Кастрюля с борщом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем мелко изрезанную молодую морковь. В конце нужно будет добавить поджаренный лук на сковороде.

null
Готовый борщ с вишнями. Фото: YouTube @nashi.besahy

В конце нужно добавить в борщ вишню и через несколько минут поджаренный лук.

Доказываем борщ и готовность и подаем. Однако лучше будет, если борщ немного постоит. Также добавляем отдельно мясо.

Раньше мы писали о рецепте молодого картофеля, как у бабушки. Сезон молодого картофеля обожают все. Безусловно, она вкусна и просто отварна с укропом, но есть интересная вариация с использованием сметаны. Такой рецепт древний, его знают многие бабушки, попробуйте и вы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз