Красный борщ из Кременца — видео рецепт

Молодой украинский борщ с вишнями: ешь и время останавливается
Прекрасный молодой сезонный борщ, который очень интересно сварить летом. Особенность этого борща – все должно быть молоденькое. Используется даже молодой стебель от свеклы. Также обязательными составляющими являются молодой сладкий горох, молодой картофель, молодая капуста и морковь.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Такой красный борщ хорошо варить летом, когда созревают вишни, а также созревают овощи на огороде. Ложка в конце приготовления обязательно стоит.
Вам понадобятся следующие ингредиенты, с расчетом на 5 литров воды:
- свиные ребра — 500 г;
- петух или курица – 0,25 часть;
- ботва петрушки — 1 пучок;
- зеленый лук — 3 шт;
- молодой картофель — 8 шт;
- молодой горох – 1 стакан;
- молодая свекла со стеблями —12 шт. (если маленькие);
- молодая морковь — 2 шт;
- молодая капуста — 0,7-1 кг;
- вишня – 1 стакан;
- лавровый лист – 2 шт;
- душистый перец — 2 шт;
- черный перец горошком – 8 шт;
- соль по вкусу;
- смалец — 2 столовая ложка;
- лук – 1 шт;
- мука — 2 столовые ложки.
Способ приготовления
Перед варкой борща нужно вымочить свиные ребра, примерно часа будет достаточно.
Далее нужно положить их в воду для варки. Также по рецепту можно добавить часть петуха или другой птицы, по вашему вкусу.
Берем пучок петрушки и перематываем обычной нитью, можно взять с корнями. После того как собрали пену из бульона, необходимо добавить эту зелень.
Молодую свеклу со стеблями без листьев берем нарезаем. Стебли также будут использоваться в этом рецепте борща.
Молодую свеклу необходимо порезать. Далее нужно положить на сковороду жира и обжарить его.
Перед тем как добавлять все составляющие в бульон, нужно достать вываренный пучок зелени. Через два часа начинаем складывать ингридиенты в емкость с бульоном. Закладываем картошку, затем горох.
Через несколько минут нужно добавить свеклу. Следует за свеклой необходимо добавить порезанные стебли от свеклы.
Далее добавляем мелко изрезанную молодую морковь. В конце нужно будет добавить поджаренный лук на сковороде.
В конце нужно добавить в борщ вишню и через несколько минут поджаренный лук.
Доказываем борщ и готовность и подаем. Однако лучше будет, если борщ немного постоит. Также добавляем отдельно мясо.
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