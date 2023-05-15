Мало не лікує від хвороб: магічні здібності полуниці, які замовчуються

Жінка їсть полуницю. Фото: freepik.com

Згідно з дослідженнями, полуниця містить різноманітні корисні речовини, які можуть призвести до поліпшення здоров'я. Ці ягоди багаті вітаміном С, антиоксидантами та різними поліфенолами, які мають значний вплив на здоров’я та самопочуття.

Про це повідомляє GALVANIZED MEDIA.

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Чим корисна полуниця

Відомо, що полуниця містить велику кількість вітаміну С, який допомагає підтримувати імунну систему та захищає організм від захворювань. Також ця ягода знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та раку, крім того, вона знижує ризик розвитку діабету та налагоджує травлення. Однак це не всі магічні здатності полуниці.

Завдяки потужним антиоксидантним властивостям полуниці зменшується біль при остеоартриті — поширений тип артриту, який зазвичай викликається запаленням і викликає у людей біль у суглобах і руйнування хряща. Проведене дослідження свідчить, якщо включити полуницю в раціон людей, які страждають на цю хворобу, то вона значно полегшить біль.

Однією з причин зниження когнітивних здібностей і розвитку деменції Альцгеймера є недостатнє споживання продуктів, багатих антиоксидантами та поліфенолами, що є в полуниці. Хоча не можна стверджувати, що полуниця запобігає виникненню хвороби Альцгеймера, однак суттєво знижує ризики виникнення недуги.

Полуниця лежить в кошику. Фото: freepik.com

Як засіб утворення колагену та здоров'я ротової порожнини

Полуниця також сприяє виробленню колагену, що підтримує здоров’я волосся, шкіри, нігтів і навіть суглобів.

Окрім цього, полуниця містить антибактеріальні речовини, які можуть допомогти запобігти захворюванням в ділянці ротової порожнини та зубів.

Також полуниця містить велику кількість води, що сприяє забезпеченню нормального рівня гідратації організму та підтримує нормальну роботу нирок.

Дівчина пропонує полуницю. Фото: freepik.com

Засіб від депресії

Ця ягода може допомогти полегшити симптоми депресії. Так, смачна полуниця покращує настрій, але вона також є гарним джерелом фолієвої кислоти. За даними дослідження, люди з депресією мали нижчий рівень фолієвої кислоти порівняно з людьми без депресії, хоч полуниця не замінить повноцінне лікування, але значно пришвидшить одужання.

Нагадаємо, що медики розповіли, яку користь для здоров’я людини несе один з улюблених фруктів весні та літа — полуниця. За словами лікарів, вона знищує поганий холестерин, стабілізує здоров’я серця, є профілактикою онкологічних захворювань, підтримує баланс цукру в крові та зміцнює імунітет.