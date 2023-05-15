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Чуть ли не лечит от болезней: магические способности клубники, которые умалчиваются

15 мая 2023 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Чуть ли не лечит от болезней: магические способности клубники, которые умалчиваются
Женщина ест клубнику. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Согласно исследованиям, клубника содержит разнообразные полезные вещества, которые могут привести к улучшению здоровья. Эти ягоды богаты витамином С, антиоксидантами и разными полифенолами, которые оказывают значительное влияние на здоровье и самочувствие.

Об этом сообщает GALVANIZED MEDIA.

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Чем полезна клубника

Известно, что клубника содержит большое количество витамина С, помогающего поддерживать иммунную систему и защищает организм от заболеваний. Эта ягода снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, кроме того, она снижает риск развития диабета и налаживает пищеварение. Однако это не все волшебные способности клубники.

Благодаря мощным антиоксидантным свойствам клубники уменьшается боль при остеоартрите — распространенный тип артрита, который обычно вызывается воспалением и вызывает у людей боль в суставах и разрушение хряща. Проведенное исследование свидетельствует, если включить клубнику в рацион людей, страдающих этой болезнью, то она значительно облегчит боль.

Одной из причин снижения когнитивных способностей и развития деменции Альцгеймера является недостаточное потребление продуктов, богатых антиоксидантами и полифенолами в клубнике. Хотя нельзя утверждать, что клубника предотвращает возникновение болезни Альцгеймера, однако существенно снижает риски возникновения недуга.

Клубника лежит в корзине. Фото: freepik.com

Как средство образования коллагена и здоровья полости рта

Клубника также способствует выработке коллагена, поддерживающего здоровье волос, кожи, ногтей и даже суставов.

Кроме этого, клубника содержит антибактериальные вещества, которые могут помочь предотвратить заболевания в области ротовой полости и зубов.

Также клубника содержит большое количество воды, что способствует обеспечению нормального уровня гидратации и поддерживает нормальную работу почек.

Девушка предлагает клубнику. Фото: freepik.com

Средство от депрессии

Эта ягода может помочь облегчить симптомы депрессии. Да, вкусная клубника улучшает настроение, но она также является хорошим источником фолиевой кислоты. По данным исследования, люди с депрессией имели более низкий уровень фолиевой кислоты по сравнению с людьми без депрессии, хотя клубника не заменит полноценное лечение, но значительно ускорит выздоровление.

Напомним, что медики рассказали, какую пользу для здоровья человека несет один из любимых фруктов весной и летом — клубника. По словам врачей, она уничтожает плохой холестерин, стабилизирует здоровье сердца, профилактику онкологических заболеваний, поддерживает баланс сахара в крови и укрепляет иммунитет.

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