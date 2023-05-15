Чуть ли не лечит от болезней: магические способности клубники, которые умалчиваются
Согласно исследованиям, клубника содержит разнообразные полезные вещества, которые могут привести к улучшению здоровья. Эти ягоды богаты витамином С, антиоксидантами и разными полифенолами, которые оказывают значительное влияние на здоровье и самочувствие.
Об этом сообщает GALVANIZED MEDIA.
Чем полезна клубника
Известно, что клубника содержит большое количество витамина С, помогающего поддерживать иммунную систему и защищает организм от заболеваний. Эта ягода снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, кроме того, она снижает риск развития диабета и налаживает пищеварение. Однако это не все волшебные способности клубники.
Благодаря мощным антиоксидантным свойствам клубники уменьшается боль при остеоартрите — распространенный тип артрита, который обычно вызывается воспалением и вызывает у людей боль в суставах и разрушение хряща. Проведенное исследование свидетельствует, если включить клубнику в рацион людей, страдающих этой болезнью, то она значительно облегчит боль.
Одной из причин снижения когнитивных способностей и развития деменции Альцгеймера является недостаточное потребление продуктов, богатых антиоксидантами и полифенолами в клубнике. Хотя нельзя утверждать, что клубника предотвращает возникновение болезни Альцгеймера, однако существенно снижает риски возникновения недуга.
Как средство образования коллагена и здоровья полости рта
Клубника также способствует выработке коллагена, поддерживающего здоровье волос, кожи, ногтей и даже суставов.
Кроме этого, клубника содержит антибактериальные вещества, которые могут помочь предотвратить заболевания в области ротовой полости и зубов.
Также клубника содержит большое количество воды, что способствует обеспечению нормального уровня гидратации и поддерживает нормальную работу почек.
Средство от депрессии
Эта ягода может помочь облегчить симптомы депрессии. Да, вкусная клубника улучшает настроение, но она также является хорошим источником фолиевой кислоты. По данным исследования, люди с депрессией имели более низкий уровень фолиевой кислоты по сравнению с людьми без депрессии, хотя клубника не заменит полноценное лечение, но значительно ускорит выздоровление.
Напомним, что медики рассказали, какую пользу для здоровья человека несет один из любимых фруктов весной и летом — клубника. По словам врачей, она уничтожает плохой холестерин, стабилизирует здоровье сердца, профилактику онкологических заболеваний, поддерживает баланс сахара в крови и укрепляет иммунитет.