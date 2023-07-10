Чи є нітрати у ранніх кавунах: лікар Комаровський розвіяв міфи

Лікар Комаровський розвіяв міфи про ранні кавуни
Багато людей переконані, що у ранніх кавунах міститься велика кількість нітратів, які "страшно загрожують життю". Однак це міф, а нітрати знаходяться зазвичай у шкірці плоду.
Про це розповів лікар-педіатр Євген Комаровський.
Міф про ранні кавуни
Комаровський зазначив, що всі міфи про ранні кавуни — ніщо інше, як "страшилки".
"Багато-багато страшилок про ранні кавуни. Вічно нас лякають якимись нітратами, яких там величезна кількість", — каже лікар.
За його словами, вирощування кавунів не дуже відрізняється від вирощування інших овочів, таких як огірки чи помідори. Однак люди чомусь лякаються саме першого.
"Перше — заспокойтеся. Концентрація нітрату, навіть дуже висока, не може з вами нічого зробити, це страшилки. Нітрати насправді не є небезпечними, це раз. Далі — нітрати нейтралізуються аскорбіновою кислотою, якої багато в м'якоті кавуна. І ще треба знати, що нітрати в основному знаходяться в шкірці кавуна, в м'якоті їх майже немає. А небезпечні сполуки утворюються з нітратів під час нагрівання до високої температури", — сказав Комаровський.
Нагадаємо, раніше ми писали, які три страви можна приготувати з кавуна.