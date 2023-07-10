Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Лікар Комаровський розвіяв міфи про ранні кавуни arrow

Лікар Комаровський розвіяв міфи про ранні кавуни

10 липня 2023 20:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чи є нітрати у ранніх кавунах: лікар Комаровський розвіяв міфи
Дитина їсть кавун. Фото: pixabay.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Багато людей переконані, що у ранніх кавунах міститься велика кількість нітратів, які "страшно загрожують життю". Однак це міф, а нітрати знаходяться зазвичай у шкірці плоду. 

Про це розповів лікар-педіатр Євген Комаровський

Читайте також:

Міф про ранні кавуни

Комаровський зазначив, що всі міфи про ранні кавуни — ніщо інше, як "страшилки". 

"Багато-багато страшилок про ранні кавуни. Вічно нас лякають якимись нітратами, яких там величезна кількість", — каже лікар. 

За його словами, вирощування кавунів не дуже відрізняється від вирощування інших овочів, таких як огірки чи помідори. Однак люди чомусь лякаються саме першого. 

"Перше — заспокойтеся. Концентрація нітрату, навіть дуже висока, не може з вами нічого зробити, це страшилки. Нітрати насправді не є небезпечними, це раз. Далі — нітрати нейтралізуються аскорбіновою кислотою, якої багато в м'якоті кавуна. І ще треба знати, що нітрати в основному знаходяться в шкірці кавуна, в м'якоті їх майже немає. А небезпечні сполуки утворюються з нітратів під час нагрівання до високої температури", — сказав Комаровський.

Нагадаємо, раніше ми писали, які три страви можна приготувати з кавуна. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

16:10 Що відомо про нову жінку Олександра Пономарьова: невже це Марія Яремчук?

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз