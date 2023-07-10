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Врач Комаровский развеял мифы о ранних арбузах

10 июля 2023 20:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Есть ли нитраты в ранних арбузах: врач Комаровский развеял мифы
Ребенок ест арбуз. Фото: pixabay.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Многие убеждены, что в ранних арбузах содержится большое количество нитратов, "страшно угрожающих жизни". Однако это миф, а нитраты находятся обычно в кожуре плода.

Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

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Миф о ранних арбузах

Комаровский отметил, что все эти мифы о ранних арбузах — ничто иное, как "страшилки".

"Много-много страшилок о ранних арбузах. Вечно нас пугают какими-то нитратами, которых там огромное количество", — говорит врач.

По его словам, выращивание арбузов не очень отличается от выращивания других овощей, таких как огурцы или помидоры. Однако люди почему-то пугаются именно первых.

"Первое — успокойтесь. Концентрация нитрата, даже очень высокая, не может с вами ничего сделать, это страшилки. Нитраты на самом деле не опасны, это раз. Далее — нитраты нейтрализуются аскорбиновой кислотой, которой много в мякоти арбуза. И еще надо знать, что нитраты в основном находятся в кожуре арбуза, в мякоти их почти нет. А опасные соединения образуются из нитратов при нагревании до высокой температуры", — сказал Комаровский.

Напомним, ранее мы писали, какие три блюда можно приготовить из арбуза.

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